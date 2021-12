5 tendencias del Content Marketing en 2022

Finaliza el 2021, es momento de trazar las estrategias con las que le darás dirección a tu PyME este 2022. Recuerda que dentro de tus estrategias, siempre debe estar considerada una enfocada en Content Marketing (marketing de contenidos). Sin ella, te resultará más complicado crear clientes potenciales o aumentar las conversiones.

Statista señala que el Content Marketing ha traído retornos de 42 mil millones de dólares cada año y esta estadística seguirá creciendo. Es por ello que muchas compañías han dado prioridad a trazar una estrategia de este tipo, si no lo hacen, correrán el riesgo de rezagarse.

Planificar, crear y distribuir contenido valioso y relevante ayuda a interactuar y construir una relación con tu mercado objetivo. Es vital saber quién es tu cliente: sus problemas, comportamientos y necesidades. A través del marketing de contenidos puedes cultivar una experiencia de cliente positiva al guiarlos en cada paso de su recorrido de compra.

Si eres una PyME que está considerando implementar una estrategia de este tipo, G2 Consultores, firma especializada en crear estrategias para PyMEs, te hace las siguientes recomendaciones sobre tendencias del Content Marketing para que 2022 sea el año de tu empresa:

Tendencias para el 2022

1. Crea una estrategia cuyo propósito sea la retención de tus clientes (no sólo la atracción de nuevos). Una estrategia de contenidos puede ser muy exitosa si ésta es de buena calidad y es ejecutada correctamente, no pienses en crear una que tenga el objetivo de atraer clientes potenciales; concéntrate en crear estrategias de contenido para retener a tus clientes actuales, recuerda que es menos costoso retener que atraer nuevos consumidores. Para ello, trabaja en la actualización constante de tu sitio web y desarrolla una grata experiencia de cliente para que regresen a tu sitio.

2. No olvides ayudarte de la data y la inteligencia artificial. Aprovecha la tecnología al máximo para el procesamiento de datos, esto facilitará la toma de decisiones a la hora de generar un nuevo contenido. No navegues en la oscuridad. El uso de data base ya es una obligación, pues te ayuda a obtener una mejor experiencia de usuario y un servicio personalizado para tus clientes. Obviamente, necesitarás conocer que está buscando tu cliente, así como datos de operación de tu negocio, por ejemplo qué tipo de publicaciones de blog realizarás, en que canales lo compartirás y en qué tipo de formatos, esto con el fin de empatar tus estrategias a sus necesidades e intereses.

3. Crea un podcast. Los años 2020 y 2021 fueron un parteaguas para la comunicación marca-cliente o marca-clientes potenciales debido a la pandemia. No sólo hubo un incremento en el uso de medios digitales, sino en el cambio de formatos. El podcast ha funcionado como una herramienta para facilitar contenidos educativos; ya que son una excelente manera de compartir información sobre una amplia gama de temas.Puedes hacerte notar como influencer en la industria a la que perteneces y funciona como una buena estrategia para tu marketing de contenidos.

Podcast Insights ha registrado cerca de 2 millones de podcasts y más de 48 millones de episodios, durante 2021. Como estratega del marketing de contenidos, te ayudará a compartir historias y hacer notar de una manera muy sutil tus productos y servicios. Puedes aprovechar tus redes sociales para promocionarlo y éstas al mismo tiempo te ayudarán a atraer seguidores. Lo que no puedes plasmar en texto, definitivamente lo puedes hacer mediante un podcast.

4. Optimiza tu SEO. La consistencia en el SEO (que significa Search Engine Optimization) es esencial para el marketing de contenidos. El contenido que es único, creativo y original se registra en los motores de búsqueda más rápidamente y se clasifica en los primeros lugares que el contenido repetitivo y de bajo valor. Una investigación de Hubspot afirma que los usuarios nunca pasan de la primera página de resultados de búsqueda. Los visitantes potenciales no verán tu contenido si no aparece en la primera página. Por lo tanto, la optimización de tu contenido es vital. Genera contenido persuasivo, útil, de valor, hazlo atractivo. Trata de resolver problemas de tus clientes en donde tu producto o servicio pueda ayudar. No olvides usar keywords para optimizar tu contenido en los motores de búsqueda. El marketing de contenidos es compatible con SEO y es esencial para el éxito.

5. Personaliza más tu contenido. Es el núcleo de una gran experiencia para tu cliente. Además, ayuda a generar confianza y mejorar el retorno de inversión a corto y largo plazo en todo el recorrido del cliente, también te ayuda a mejorar el posicionamiento de tu marca.

