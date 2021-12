Aumenta la productividad con 5 regalos

Las fiestas decembrinas son perfectas para que una empresa calibre, recalculé y se prepare para el siguiente año de trabajo. Igualmente, son una oportunidad para que una compañía muestre un agradecimiento tangible, más allá de discursos motivacionales, a las personas que, día a día, hacen su mayor esfuerzo por sacar adelante los proyectos de la organización. Cerrado el ejercicio anual, se presentan algunas semanas en las que la carga laboral disminuye y permite reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de un equipo.

En ese sentido, un líder puede aprovechar la Navidad para impulsar a su plantilla, no sólo mediante un descanso necesario, sino al dotar a su equipo de herramientas que propicien su productividad. Gestos pequeños pero generosos pueden hacer toda la diferencia.

The Full Planner comparte 5 regalos ideales para motivar al equipo y parten de cinco pilares clave:

1) Para organizarse mejor: The Full Planner. La gran mayoría de los trabajadores de todo el mundo, tiene la percepción de que sus pendientes desbordan sus horas laborales. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ver con un exceso de responsabilidades, sino con una falta de organización de tareas y gestión del tiempo. The Full Planner es una herramienta para crear, medir y analizar los objetivos personales y profesionales para convertirlos en metas alcanzables. Esta agenda funciona como una guía para que el usuario concrete sus propósitos.

2) Para la concentración: fidget toys o libros de colorear para adultos. Una jornada laboral a ratos puede sentirse interminable; particularmente, cuando se está en medio de semanas de alto estrés. Parece contraintuitivo, pero en esos momentos de mayor ansiedad, tomarse algunos minutos para relajarse puede ser un salvavidas.

Un fidget toy o un libro de colorear para adultos puede ser un regalo navideño ideal pues brinda espacios de alta concentración, ayuda a liberar el estrés y a recuperar la concentración perdida para seguir adelante.

3) Para la preparación: suscripción a un servicio de audiolibros. Se sabe que para mantenerse al filo de la competitividad e innovación es necesario aprender cosas nuevas de manera contínua. La lectura constante es una de las mejores formas para hacerlo, pero en momentos de mucho estrés y carga laboral, puede ser difícil encontrar los tiempos y espacios para leer. Un audiolibro es un buen regalo para incentivar la preparación y con ello la productividad del equipo. No necesariamente tiene que ser de formación dura, puede ser un contenido que ayude a mejorar las llamadas ‘soft skills’ como la comunicación, resolución de problemas, liderazgo, asertividad, etc.

4) Para la comodidad: bandas de apoyo para sillas o almohadilla para teclado y mouse. El trabajo en una oficina implica largas horas de estar sentado en un escritorio, enfrente de una computadora. Por más cómoda que sea la silla y por más ergonómico que sea el escritorio, después de algunas horas el cuerpo empieza a resentir la falta de movimiento. Una banda de apoyo para sillas permite cambiar la forma de sentarse y el peso de las piernas, así como jugar para hacer un poco más entretenido el tiempo que se pasa frente a la computadora. De igual manera, se pueden regalar almohadillas para el teclado o el mouse que permitan apoyar los antebrazos para darles algo de descanso en medio de tanta tecleadera.

5) Para la colaboración: software premium de whiteboard. El trabajo colaborativo eficiente mejora la productividad de cualquier empresa. Un buen regalo de Navidad para impulsar la productividad de una plantilla puede ser la adquisición de un software premium de whiteboards que le dé la mayor cantidad de herramientas al equipo. Podría parecer que, más que un regalo, se trata de una inversión; sin embargo, es un gesto que se puede enmarcar como un esfuerzo para que todos en la empresa puedan hacer uso de ella.

