¿Cuánto costará la cena navideña 2021?

Ya estamos a la vuelta de la esquina en las festividades de diciembre y los mexicanos están afinando los detalles para darle la bienvenida a las celebridades más esperadas del año.

Con esto en mente, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio de mercado de lo que se podrían gastar los mexicanos en el Maratón Guadalupe–Candelaria 2021, temporada de antojos y bebidas: reuniones, posadas, jolgorios que tradicionalmente sirven como válvulas de escape, momentos de esperanza y buenos propósitos para seguir echándole ganas a la vida.

En este año, este carrusel de festividades incrementará su precio respecto al 2020 hasta en un 27.24%, pasando de los $6,287 pesos a los $8,000 promedio, considerando convivios hasta de 10 personas, obviamente sin regalitos ni juguetes. Como podemos darnos cuenta la inflación no perdona a nadie, ni a la Virgen María, Santa Claus, Reyes Magos ni a la Candelaria, barre con todos sin dejar títere con cabeza, haciendo sentir su castigo a los bolsillos y monederos de las amas de casa.

“Está en juego la salud psicoemocional de la población, el Covid, para todo fin práctico, no es otra cosa que el Grinch al robarnos dos navidades consecutivas. Es tiempo hoy que no ha quedado claro si habrá o no una cuarta ola pandémica, cuando ya flota en el ambiente una nueva cepa, la africana (Ómicron), que vuelve a tambalear a los gobiernos, a hacerlos dubitativos, obligándolos a mandar mensajes encontrados. Por un lado, dicen que no será tan letal como la variante Delta, al igual que se lanza a defender la eficacia de las vacunas; sin embargo, a la vez admiten la necesidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Aquí aplica lo del comediante: ¡que alguien me explique! La ciudadanía ya entendió, estamos de nuevo en una zona de riesgo y el Covid sigue acechando nuestras vidas.

Cena Navideña Mexicana

“Tanto el encarecimiento de la vida como la incertidumbre sanitaria que aún vivimos están presentes en la conciencia colectiva del país, provocando un temor fundado. El dinero no alcanza y los alimentos y servicios cada día son más caros. La gente lo sabe, porque lo sufre, pero la nacionalidad mexicana es estoica, además de alegre”, mencionó Rivera.

Además, la (ANPEC) en los resultados de su 16ª Encuesta: Hábitos de consumo y pobreza cuyo levantamiento se llevó a cabo en la segunda quincena de octubre en 20 Estados de la República Mexicana encontró los siguientes hallazgos: 94.02% de los encuestados consideró que el consumo de sus clientes es bajo e insuficiente, 64.23% observó que sus clientes consumen contra lo que les alcanza, sin considerar marcas, pesaje o criterios de salud, 63.71% manifestó que sus clientes solo lograrían comer saludable si tuvieran una mayor educación nutricional y 85.70% de los consultados dijo que a la comunidad que sirven no les alcanza para la canasta básica.

Por eso, sin bajar la guardia y, desde luego, buscando los mejores precios, ANPEC, organización representativa del pequeño comercio en México, canal de abasto tradicional de máxima cercanía, promotor del comercio local con más de un millón 200 mil puntos de venta a lo largo y ancho del territorio nacional, generador de más de 2 millones de autoempleos, que da manutención a más de 5 millones de personas y abastece a más del 52% de la demanda nacional, atendido mayoritariamente por mujeres trabajadora, la ANPEC hace una invitación a los comerciantes y la población que se cargue todas las pilas y que tengamos la certeza que pese a todos los obstáculos para salir adelante en el 2022.

