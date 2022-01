10 claves adaptarse a los cambios organizacionales

Con la llegada de las vacunas y el regreso a la normalidad de la mayoría de los sectores se han comenzado a dibujar en el panorama organizacional grandes iniciativas de cambios, desde los canales de venta, los formatos, los sistemas, ecommerce, pasando por áreas y proyectos estratégicos sin dejar a un lado la tecnología; sin embargo, al hablar de cambios organizacionales todas las iniciativas tienen un factor en común: la tendencia a no lograr los tan esperados cambios.

Por ello, ser asertivos en cómo ejecutamos los cambios en nuestra empresa será esencial para minimizar el riesgo y tener mejores resultados.

Darío Vargas Regalado, experto en temas de transformación digital, proporciona 10 puntos esenciales que te ayudarán a disminuir los riesgos y la incertidumbre que las organizaciones experimentan cuando llegan estos tiempos difíciles:

1. Crea una visión simple del estado futuro deseado. Lo mejor es siempre tener claro hacia dónde queremos llegar, esa visión debe ser lo suficientemente clara y simple, de modo tal que la organización pueda entenderla; debe ser planteada en términos medibles y alcanzables.

2. El cambio es un camino iterativo no un proceso rígido. Cuando hablamos de cambios organizacionales, no existe un plan perfecto para ir de A a B, no fundamentes tu estrategia en un proceso rígido que no permita modificaciones o desviaciones, recuerda que hay muchos factores en juego como los sistemas, los procesos y las personas; aprende en cada paso de ese camino, da y recibe retroalimentación, y sigue adelante.

3. Los cambios tomarán más tiempo del planeado y del esperado. Solemos minimizar el tiempo que tomarán nuestros planes para reducir la incertidumbre que estos generan; esto es un error ya que es poco real, ten claro a dónde quieres llegar, pero al mismo tiempo prepárate para iterar varias veces antes de lograrlo.

4. Ten un plan para ejecutar los cambios, pero aún más importante, ten un plan para apoyar a los involucrados en él. Es importante tener clara nuestra estrategia de cambios, pero esa estrategia no está completa si el equipo que se verá involucrado en ejecutarlos tiene dudas acerca de su futuro, comunícales los planes para la empresa y para ellos.

Cambios Organizacionales

5. Ayuda a tu equipo a crecer con el cambio no sólo a sobrevivir al cambio. Los cambios implican tener nuevas habilidades y capacidades, considera eso en el desarrollo profesional de tu equipo, ayúdalos a que estén listos para los nuevos retos y no sólo a transitar de una etapa a otra.

6. Los cambios toman su tiempo. por naturaleza humana, la incertidumbre nos incomoda, así que es normal que la incertidumbre generada por los cambios busquemos que tome el menor tiempo posible, que los cambios y las transiciones se hagan de la forma más rápida, esta es la receta del fracaso, vive el proceso, dale su tiempo, aprende e itera de nuevo.

7. Se claro acerca de lo que cambia y de lo que no cambia. Tener una visión clara y simple de a dónde queremos llegar nos permite tener claro todas aquellas cosas que van a cambiar, comunícaselas a tu equipo, de igual forma lo que no va a cambiar, eso les dará seguridad.

8. Crea un equipo “SWAT” para impulsar el cambio. Ten aliados en todos los niveles, busca embajadores que entiendan y se comprometan con los cambios, que sean capaces de transmitir desde una perspectiva cercana el porqué de estos y ayuden en su implementación.

9. Explícale a tu equipo CÓMO cambiar. Si quieres que tu empresa, tu organización o tu equipo cambien, explícales cómo cambiar, te ayudará generar una guía BEST: Behaviors, diles que comportamientos esperas de ellos; Expectations, se claro con las expectativas del cambio; Skills, defíneles que conocimientos serán necesarios para esta nueva etapa; y Training, que capacitación les puedes dar para crecer con los cambios.

10. Los cambios requieren tiempo y esfuerzo, prioriza el trabajo para hacerles espacio. Solemos cometer el error de creer que los cambios se hacen a la par del trabajo diario; los cambios son trabajo extra, estrés extra e incertidumbre, si queremos que nuestra iniciativa logre sus objetivos debemos darle el tiempo y esfuerzo necesarios. Debes recordar que en todos estos puntos la comunicación juega el papel más importante, en la medida en que la comunicación sea clara y transparente, tendrás mejores resultados.

