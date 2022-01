Estrategias de marketing para San Valentín

En 1978 se lanzó una canción que se convirtió en un clásico: “Love is in the air” de John Paul Young, Y cuando San Valentín se acerca, ese aire se respira mucho más fuerte. Se trata de una celebración especial del amor y la amistad; 14 de febrero, un gran momento para las marcas; una revolución de ventas para muchos negocios, empresas o emprendimientos.

En lo que a estrategias de marketing se refiere, no debe esperar a febrero, se debe comenzar antes, dado que hay mucho que hacer y decidir. San Valentín es una fecha ideal para aumentar las ventas. ZENVIA, plataforma que empodera a las empresas para generar interacciones únicas de comunicación para sus clientes, comparte algunos tips para atraer clientes e incrementar las ventas durante esta celebración.

Estrategias para enamorar clientes en San Valentín

Aportar ideas para regalos. Se trata de dar soluciones. Sobra gente que desea regalar algo a su ser amado o a quien desea conquistar. Pero, también, es común que sobre gente que no tiene la más remota idea sobre qué obsequiar. Crear una guía de regalos para mujeres y otra para hombres, y compartirlas. Claro que debe ser publicada en el sitio web de tu compañía y promovida en las redes sociales. ¡Y vincula con ella los productos o servicios que ofreces!

Presentar promociones exclusivas. ¿Qué puede ser? Puede ser hacer envíos sin costo o envoltorios especiales. También, siempre cae bien algún descuento para las compras alusivas a la fecha, este es un buen modo de darle impulso a las ventas.

Marketing en San Valentín

Anunciarse en internet. Días antes ya es hora de hacer visibles tus promociones y tus guías de regalos. Y sobran buenos lugares en los que hacer anuncios. Siempre dependiendo de tu audiencia objetivo, Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads o Instagram Ads representan buenas posibilidades. Es buena idea echar mano del marketing digital, entre otras cuestiones, dado que las acciones pueden ser medidas en tiempo real. Y así, cambiar el rumbo si algo no marcha como es deseado.

Hacer marketing por WhatsApp y SMS. La mensajería instantánea, además de los clásicos e-mails, es una gran opción. Tanto por WhatsApp como por SMS es posible hacer llegar tus promociones y fidelizar clientes o tratar con leads de manera directa. Se trata de entablar conversaciones.

Sacar provecho de las tendencias SEO. Imagina que vendes chocolates. Tu chocolatería está optimizada en Google pero deseas aprovechar el momento y trabajar con las keywords “chocolates San Valentín” o “regalar chocolates por San Valentín”. No es complejo. Debes crear una landing page con foco en la fecha de los enamorados, generar contenido ad-hoc enlazado entre sí, ponderar los contenidos desde tu sitio original y trabajar el contenido en cuestión con palabras clave long tail para mantenerte visible.

Modifica la portada y el avatar. Días antes puedes adaptarlo a la fecha de los enamorados. No es exactamente una estrategia de ventas, pero es un buen refuerzo visual para la marca. Por los ojos también entra el amor.

No olvidar a los haters. Cierto es que no a todo el mundo le gusta San Valentín. Existen casos, incluso, de haters que sólo compran regalos de forma irónica. En este sentido, ofertar regalos anti San Valentín en tus campañas puede ser una idea.

Tampoco olvidar a los solteros. Un buen enfoque de hacerlo es, también, poner el foco en quienes no están en pareja. Para ello, lo bueno es pensar en los productos o servicios con los que alguien puede “hacerse un mimo”. San Valentín, pues, también es una opción para regalarse algo uno mismo.

