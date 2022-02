El significado de 4 míticas canciones en inglés

Para muchos, los máximos exponentes de esta explosión cultural son The Beatles, cuyas canciones versionadas al infinito han animado a millones a explorar este idioma y estudiarlo, para descubrir lo que las letras realmente esconden.

Un poco de la historia de la música pop

Entendiendo por “pop” no un género sino todo lo que se convierte en popular y mueve masas, está íntimamente ligada a la cultura anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido, consideradas las potencias culturales más importantes de las últimas décadas en occidente y que además comparten el mismo idioma: el inglés.

El inglés no es sólo el código “universal” para los negocios y la academia, es la lengua mediante la cual artistas como Queen o Michael Jackson han llevado sus mensajes a los sitios más recónditos del globo. A pesar de que ahora tenemos al alcance de unos clics canciones en todas las lenguas, el inglés sigue siendo el idioma timonel de la industria musical.

Por ejemplo, el Top 10 de los temas más escuchados a nivel mundial en el 2021 está compuesto por puras creaciones escritas en el idioma de Shakespeare; que es el mismo de Jim Morrison, David Bowie, Prince, Gorillaz, The Weeknd, Dua Lipa, etcétera. En cuestión de letras, aunque predominan las de amor hay de todo tipo y temas, incluyendo las que en realidad no tienen mucho sentido, pero gracias al ritmo y melodía de la obra se convierten en clásicos memorables.

Para los expertos en idiomas de EF English Live, la escuela de inglés online, presentan 4 de las canciones más icónicas por el contenido de su letra son:

canciones en inglés

1. The Beatles – Hey Jude. Aunque en un inicio se creyó que esta canción escrita por Paul McCartney estaba dedicada a John Lennon, en realidad el destinatario era el hijo de éste, Julian Lennon, a manera de consuelo cuando sus padres se divorciaron. Con una letra reflexiva y su inconfundible coro “na na na…”, que dura más de 4 minutos e hizo que la canción se convirtiera en el sencillo más largo en llegar al #1 de las listas británicas, “Hey Jude” ha servido para hacer sentir mejor a millones de personas cuando pasan por momentos difíciles, trascendiendo fronteras.

2. The Smiths – There Is a Light That Never Goes Out (Hay una luz que nunca se apaga). Con frases como “take me out, tonight…” (salgamos esta noche…), la letra de esta canción ha sido para varias generaciones de adolescentes como un himno, que representa su sentir y las ganas de querer salir a experimentar los primeros excesos y emociones de la vida, cuando ya no se sienten parte del hogar. ¿En quién se inspiró Morrisey, el cantante?

En el personaje protagónico de James Dean en la película “Rebeldes sin Causa”, de 1955.

3. Madonna – Express Yourself (Exprésate). Este es uno de los mayores éxitos de la “Reina del Pop”, lanzado en 1989 como homenaje a la banda de funk-soul Sly & The Family Stone. La letra marcó el camino de muchas chicas de la época, ya que es una invitación al empoderamiento femenino que insta a las mujeres a expresar siempre sus sentimientos, y a no conformarse con el segundo lugar: “Second best is never enough, you’ll do much better baby on your own…” (Un segundo lugar nunca es suficiente, lo harás mucho mejor a tu manera, cariño).

4. Britney Spears – …Baby one more time (…Bebé una vez más). La canción que detonó el éxito mundial de la “Princesa del Pop”, tiene una de las letras más mal traducidas alrededor del mundo. Cuando muchos pensaban que la frase “hit me, baby, one more time” (pégame, bebé, una vez más) tenía cierta connotación sexual, en realidad habla de una chica adolescente que ha roto con su novio y le pide que le llame una vez más, para intentar verse de nuevo.

La letra fue escrita por Max Martin y Rami Yacoub, productores suecos que han jugado un papel muy importante, y para muchos desconocidos, en la creación de hits por encargo para estrellas del pop.

Aparte de ser el código con el que incluso muchas estrellas latinas llegan a grabar álbumes, para abrirse paso en el mercado internacional más fácilmente, muchos compositores hispanoparlantes han declarado que prefieren escribir en inglés debido a que la mayoría de las palabras suelen ser más cortas en comparación con el español, lo que les permite estructurar frases que sean coherentes, rimen y mantengan una cadencia.

Aprender inglés nos puede ayudar a entender de mejor manera estas y millones de canciones más, si así nos lo proponemos; si quieres dar ese paso en tu vida, explora los cursos en línea: la manera más fácil y segura de volverse bilingüe, desde cualquier equipo y ubicación con profesores certificados disponibles 24/7.

