6 tips de inteligencia financiera para PyMES

Las evoluciones de la pandemia en estos primeros meses del año siguen presentes y han modificado el universo de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), las cuales sabemos que representan la fuerza económica y laboral más grande en el país.

Según el último conteo del INEGI, aquellos negocios que lograron sobrevivir pongan mayor atención en fortalecer su oferta de productos o servicios para continuar operando y con el tiempo lograr crecer.En términos del PIB, su participación llegó a ser del 52%, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

En México, un porcentaje muy importante de este tipo de negocios tienen una supervivencia muy corta. El Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial reveló que 8 de cada 10 (80%) empresas mexicanas fracasan durante los primeros 2 años de existencia, incluso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía proyecta números similares.

Lo importante en este punto es conocer las razones de este fenómeno y, por supuesto, saber cómo reaccionar para no ser parte de esta estadística.

Marcelo de Fuentes, CEO de Fundary, puntualiza lo siguiente: “Factores como falta de planeación, desarrollo de habilidades de venta y gestión, así como el sobreendeudamiento por la adquisición irresponsable de créditos son algunos de los principales puntos que se pueden mencionar acerca de por qué muchas empresas no consiguen mantener sus negocios. Es aquí donde las alianzas con empresas de tecnología financiera se vuelven relevantes, ya que estas toman un rol como agentes de mejora y seguimiento a través de inteligencia que permita a los pequeños empresarios tomar mejores decisiones con base en un sustento estadístico”.

El hecho de conocer la situación de una empresa financieramente hablando y así poder solicitar de manera más prudente algún plan de fondeo no es un tema sencillo. Hay tres recomendaciones clave para tener mayor éxito al momento de adquirir una deuda responsable para prever y planear algún tipo de contingencia, mismas que compartiremos contigo para que, de aquí en adelante, tus solicitudes de créditos sean más efectivas y puedas seguir creciendo tu negocio de forma inteligente.

Curiosidad. Es algo esencial para conocer y potenciar tu inteligencia financiera y la de tu empresa. Si crees que conoces todo tu negocio y no hay más adelante, estás en un error, ya que este mundo no para de transformarse. Para seguir aprendiendo, no pares de hacerte preguntas: ¿Se ha elegido bien la estrategia financiera de la empresa?, ¿Cómo se podría mejorar la viabilidad de un proyecto? ¿Hay alguna forma de reducir los costos de gestión?, etc. No dar nada por sentado y buscar siempre puntos de mejora es la clave.

Información. Tras las preguntas, el siguiente paso lógico es obtener las respuestas. Tomar decisiones financieras con base en supuestos o ideas sin fundamento es una ruta rápida al fracaso. Es imprescindible que cuentes con suficientes datos sobre las finanzas de tu empresa y para esto, hoy puedes contar con herramientas como IQ Fundary, primer índice de salud financiera enfocada en PyMES el cual, por medio de un análisis rápido, confidencial y preciso te dirá si eres candidato a obtener créditos a través de un puntaje de 0 a 1,000.

Presupuesto. Ya con un diagnóstico previo sobre el estado financiero de tu empresa, es momento de tomar las decisiones sobre la obtención de créditos partiendo de un presupuesto sobre los gastos necesarios para crecer sin endeudarte de más. Definir lo más detalladamente posible las diferentes partidas presupuestales te ayudará a conocer tu empresa en profundidad y a controlar los gastos y así, en caso de requerir financiamiento de terceros, conocer un monto claro y preciso.

La ventaja de solicitar a través de la industria fintech

La aceleración de procesos ha potenciado el uso de herramientas tecnológicas que ha llevado a una revolución en el universo de las empresas y el caso de la industria financiera no es la excepción. Hablando de las finanzas empresariales, las fintech se han diferenciado de los modelos tradicionales justamente por la rapidez y eficiencia para apoyar negocios.

Fundary, ha sido uno de los referentes en el fondeo colectivo para ayudar a Pequeñas y Medianas Empresas debido a ciertas características:

Deuda responsable: Al momento de solicitar un crédito a través de una fintech se puede generar un endeudamiento responsable debido a la evaluación previa sobre el nivel de endeudamiento que una empresa puede adquirir, teniendo una mayor visibilidad para armar un plan personalizado que no sobrepase tus capacidades de adquirir una deuda.

Beneficios por pagos puntuales: Aquí hablamos de bajar la tasa de interés y disminución de comisiones. Fundary cobra una tasa de interés de hasta 3% mensual más 2% de comisión por el servicio del total de la factura.

Respuesta inmediata: Cuando tu aprobación de crédito esté lista, tu solicitud quedará publicada por 7 días para ser fondeada por el grupo de inversionistas que confían en tu empresa; después podrás disponer de los recursos solicitados.

Todos los depósitos se realizan vía transferencia bancaria a tu cuenta asignada, respondiendo en un plazo máximo de 48 horas a diferencia de la banca tradicional donde pueden demorar hasta 180 días. Este es un diferenciador importante en una fintech. En adición a todo lo anterior, al ser una empresa de tecnología financiera, todos los trámites se hacen vía internet por lo que no perderás tiempo en filas o con ejecutivos, no hay papeleos incómodos y no se cobra ningún monto por solicitar créditos y las comisiones se cobran una vez que tu crédito es aprobado y fondeado.

