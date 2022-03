Great Place to Work reconoce el liderazgo de las mujeres

La situación sanitaria experimentada en los dos últimos años, derivó en una mayor conciencia en los líderes respecto a la perspectiva de vida de las mujeres. Esto llevó a las organizaciones, de todos los sectores, tamaños y regiones, a posicionar a la persona en el centro de sus operaciones, no al colaborador, sino al individuo. Y en especial a la mujer.

Por ello, Great Place to Work México, la autoridad global en alta confianza y culturas de alto rendimiento con presencia en 107 países, dio a conocer su ranking Best Workplaces™ for Women México 2022, el cual, reconoce a las organizaciones que, con sus liderazgos y culturas laborales, promueven la equidad de género y la diversidad en cualquier posición, área o responsabilidad dentro de sus estructuras.

“Las organizaciones de este ranking cuentan con una transformación cultural en la que promueven la equidad de género, y la diversidad en todas sus estructuras. El tema lo han abordado desde un enfoque de compromiso más que de una cuota”, señaló Alma Rosa García Puig, CEO de Great Place to Work® México-

Bajo un compromiso firme, las organizaciones enlistadas han transformado sus culturas para privilegiar el desarrollo del talento de las mujeres, ahí han encontrado la manera de impactar positivamente los estereotipos del liderazgo, señalar los sesgos inconscientes y reconocer que las mujeres tienen el derecho de participar en igualdad de condiciones respecto a los hombres. García Puig mencionó que “con este listado, buscamos integrar una comunidad cuyo propósito es el de dar voz y lugar a las mujeres, de compartir y escuchar experiencias de primera mano con otras vinculadas al mismo compromiso”.

La igualdad de género, no solo se trata de valores, sino que, con una mayor equidad en la organización, las compañías mejorarán sus resultados. Por tanto, permar la igualdad de género en los lugares de trabajo es una cuestión de gran importancia para los negocios que se ve reflejado en mayores ganancias, rendimiento, además de favorecer la innovación, toma de decisiones, potencia la imagen corporativa, aumenta la retención de clientes, favorece el clima laboral, ayuda a retener el mejor talento, entre otros.

Durante la relevación del ranking, Great Place to Work® México recalcó la importancia de temas como la salud física y emocional, la remuneración, las prestaciones o beneficios, los programas flexibles, el desarrollo del talento, la inclusión en el liderazgo y la creación de oportunidades reales en el empleo para las mujeres, son un compromiso en la agenda laboral. Pero más aún urge que en el país se incursione al mercado laboral formal y que en 2025 deberían tener las habilidades suficientes para dirigir los negocios y la transformación de más organizaciones en mejores lugares de trabajo para ellas.

Great Place to Work reconoce el liderazgo de las mujeres

Para la generación del ranking Best Workplaces™ For Women México 2022, Great Place to Work® consideró la participación plena y efectiva de las mujeres en el campo laboral, obteniendo que de acuerdo a la medición del nivel de Confianza alcanza al menos 75% de satisfacción. Las organizaciones que conforman el listado demuestran un serio compromiso con la transformación de lugares de trabajo en donde todos tengan una percepción homogénea acerca de su experiencia de trabajo y el trato que reciben.

Great Place to Work® México es un aliado estratégico para cada lugar de trabajo que aspira a transformarse en un mejor lugar para trabajar para todos, sin importar las características individuales de cada colaborador, la posición que ocupan o las funciones que desempeñen. Alienta a que más organizaciones, de todos los tamaños y todos los sectores, promuevan la equidad de género y desafíen su cultura para transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos.

Tabla de los lugares para trabajar por tamaño de negocio

Mejores prácticas de Los Mejores Lugares para Trabajar™ para mujeres en México

En organizaciones de menos de 50 colaboradores

En el sector financiero automotriz, una organización cuenta con el 45% de mujeres conformando su capital humano . También emprendieron una revisión de salarios para garantizar la equidad de pago.

. También emprendieron una revisión de salarios para garantizar la equidad de pago. Otras buenas prácticas son periodos extendidos por maternidad, horarios flexibles de entrada y salida de acuerdo con necesidades personales. También una organización estableció la diversidad como promesa de valor para futuros colaboradores y en el código de conducta para todos, incluyendo clientes, proveedores y demás.

En organizaciones nacionales de 50 a 500 colaboradores

Una organización puso énfasis en atender las brechas generacionales y lograr que todas las mujeres reciban el mismo trato sin importar su edad. Fomenta la integración de los equipos generando también la igualdad sin importar la posición de cada una de ellas en la organización.

Una organización del sector educativo cuenta con un número de mujeres en posiciones de liderazgo mayor a los niveles establecidos por la norma mexicana en materia de equidad.

En organizaciones multinacionales de 50 a 500 colaboradores

Una organización estableció parámetros inclusivos para las oportunidades de ascenso a través de una comunicación clara y abierta. Cuando se presenta una posibilidad de promoción, se publica la convocatoria para que quien lo desee pueda participar y se visibiliza el proceso de selección.

Una organización estableció grupos autogestionados por los colaboradores en donde se promueve el apoyo, la escucha, el respeto y la participación conjunta. Estos grupos focalizados promueven ambientes de inclusión y equidad donde se reconoce el valor de todos por igual. Hay grupos específicos para los temas de discapacidad, discriminación, orientación sexual y género.

En organizaciones de 500 a 5000 colaboradores

En la industria de la carne, una organización decidió capacitar a mujeres en oficios que eran exclusivos para hombres. Tradicionalmente las mujeres sólo se podían desempeñar en servicio al cliente en el área de mostrador. Con la inclusión de ellas a través de su desarrollo como tablajeras (carniceras), hoy esta organización reconoce que romper este paradigma aportó frescura y en algunas de sus tiendas ya ocupan jefaturas en el área de carnes.

Una organización elaboró protocolos específicos para atender denuncias de mujeres por casos de violencia de género en el lugar de trabajo. Ofrece a sus colaboradoras asistencia psicológica y legal. Así como la posibilidad de recibir salario por adelantando o licencias con goce de sueldo, por las consecuencias que alguna situación de este tipo pudiera ocasionar.

En organizaciones de más de 5000 colaboradores

Una organización de telecomunicaciones fomenta la equidad de género y la pluralidad de pensamiento a través de la creación de un área de Diversidad e Inclusión dentro del departamento de Recursos Humanos.

Una organización fomenta un semillero de talentos para impulsar a las mujeres a posiciones de liderazgo. Brindan desarrollo en soft skills y competencias de negocios.

Great Place to Work® es el aliado estratégico de las organizaciones que quieren construir grandes lugares de trabajo, con experiencias significativas para todos. El compromiso con las mujeres es una labor conjunta, que con acciones y estrategias sólidas puede cimentar culturas diversas, equitativas, y con resultados de negocio excepcionales.

Principales indicadores del ranking Best Workplaces™ for Women México 2022

Todas las respuestas de este estudio corresponden a las colaboradoras de las organizaciones participantes en este ranking, y son resultados promedio obtenidos de acuerdo a la encuesta Trust Index™ para las cinco categorías reconocidas.

• Menos de 50 colaboradores

• De 50 a 500 colaboradores nacionales

• De 50 a 500 colaboradores multinacionales

• De 500 a 5000 colaboradores

• Más de 5000 colabores

Demográficos

El 84% de las respuestas corresponden a colaboradoras sin gente a cargo, el 9% a supervisoras, un 5% a gerentes en mandos medios y un 2% a líderes de nivel C.

40% de las colaboradoras cuenta con menos de dos años de antigüedad, 30% entre 2 a 5 años y 31% con más de 5 años.

El 17% de las colaboradoras tiene menos de 25 años de edad, 36% oscilan entre los 26 y los 34, 29% entre los 35 y 44 años y 19% tiene más de 45 años.

En cuanto a la confianza que siente hacia los directivos de su organización, el 62% expresó tener mucha, 30% algo y 8% poca confianza.

Referente a las oportunidades de desarrollo, el 31% de las colaboradoras considera que existen muchas oportunidades, el 41% que solo algunas y el 28% que son pocas o ninguna para ellas.

Indicadores Trust Index™

El Índice de Confianza que con el que calificaron las colaboradoras es de 85%

Los resultados por dimensiones de acuerdo al Modelo® de Great Place to Work® son:

Credibilidad 84%

Respeto 82%

Imparcialidad 83%

Orgullo 89%

Compañerismo 87%

De acuerdo con el estudio, las personas perciben con mayor favorabilidad los siguientes atributos en el ambiente de trabajo:

En promedio, el 95% de las personas consideran que en su lugar de trabajo la gente es tratada justamente sin importar su sexo, preferencias, orientación sexual, grupo étnico o raza

El 94% siente orgullo por lo que se logra en conjunto como organización

El 93% de las colaboradoras expresó que se encuentran en un lugar de trabajo físicamente seguro

Un 92% de las respuestas indicaron que las personas se les trata bien independientemente de su posición de trabajo

Los atributos que representan una oportunidad para los lugares de trabajo son:

Tan solo un 67% considera que sus líderes los involucran en decisiones que afectan su trabajo o su ambiente laboral

El 69% de las colaboradoras consideran que sus jefes evitan tener empleados favoritos

Un 72% de las respuestas expresan que sienten que reciben una parte justa de las ganancias que obtiene la empresa

En cuanto a los ascensos, el 72% está de acuerdo en que se dan a quienes más los merecen

