Clientes líderes en transformación compartirán cómo están creando experiencias de cliente personalizadas e impulsando los resultados empresariales con FICO® Platform.

La compañía en analítica aplicada, FICO, anunció que del 10 al 13 de mayo del presente año se llevará a cabo el evento FICO® World 2022. Durante este evento global de tres días, los participantes aprenderán cómo FICO puede ayudarles a operacionalizar la analítica, identificar nuevas oportunidades y tomar decisiones cruciales de manera oportuna, y ejecutarlas a escala.

Cabe destacar que el software de FICO aprovecha el poder de la analítica y la tecnología para la toma de decisiones digitales para ayudar a las organizaciones a automatizar, mejorar y conectar las decisiones en toda su empresa. La mayoría de las soluciones de FICO se enfocan en la interacción con el cliente, incluyendo adquisición y precio, onboarding y gestión, y protección contra el fraude. El software de FICO también ayuda a las compañías a mejorar las decisiones ajenas a los clientes, tales como optimización de la cadena de suministro, gestión de programación de horarios y cumplimiento de políticas.

“Nos llena de emoción volver a presentar FICO World este mayo y conectarnos con muchas caras nuevas y conocidas. El mundo ha cambiado rápidamente en los últimos dos años, y también lo ha hecho el panorama de nuestra industria. “Como líder en la industria analítica y servicios financieros, en FICO estamos impacientes por compartir nuestras experiencias en datos y análisis, así como por brindar a los asistentes la oportunidad de relacionarse con colegas y expertos de la industria para aprender a optimizar la interacción con los clientes y mantenerse competitivos”, dijo Nikhil Behl, CMO en FICO.

Ayudar a líderes para automatizar la organización de sus empresas

El evento será inaugurado por Michael Lewis, autor de los éxitos The Premonition, Moneyball, The Blind Side, y The Big Short. Lewis suele escribir sobre análisis y datos, y es un observador perspicaz del mundo de los negocios. Es columnista de Bloomberg News, colabora en Vanity Fair y ha aparecido en The New York Times Magazine, The New Yorker y Slate.

Además, ganadores del premio FICO Decisions Awards 2022 estarán presentes durante el evento e impartirán algunas charlas sobre sus casos. Este año fueron 11 los ganadores a nivel mundial, de los cuales 6 pertenecen a la región de Latinoamérica:

∙Itau (Brasil) – Categoria: Cloud Deployment

∙Bradesco (Brasil) – Customer Onboarding & Management

∙Círculo de Crédito (México) – Decision Management Innovation

∙Traxion (México) – ESG Champion

∙Mibanco (Perú) – Financial Inclusion

∙ELO (Brasil) – Fraud Management

Los asistentes a FICO World tendrán acceso a seis temas magistrales con más de 80 sesiones técnicas individuales: IA, aprendizaje automático e innovación analítica; Capacidades de FICO® Platform; Estrategias de puntuación; Ciclo de vida del cliente; Mujeres en puestos de liderazgo; Protección contra fraude y cumplimiento, y Cumplimiento regulatorio. Veteranos de la industria e innovadores compartirán perspectivas y consejos sobre servicios financieros, banca, financiamiento automotriz, préstamos hipotecarios, telecomunicaciones, seguros y cumplimiento regulatorio. Se aplicarán todas las medidas de seguridad y precauciones relacionadas con el Covid-19 para proteger a los asistentes durante los preparativos previos al evento y las sesiones in situ. La inscripción cierra el 30 de abril de 2022

