Consciente de la diversidad social, Cielito Querido Café siempre está al pendiente de las necesidades de sus consumidores y de ofrecerles la más amplia variedad en productos para apapacharlos durante el día, suma a su oferta dos nuevas “leches” hechas a base de plantas: NotMilk de NotCo, brindando así una opción para disfrutar de las bebidas igual de ricas, pero de una forma más amigable con el planeta.

NotMilk, la original y la baja en grasa, está elaborada con una mezcla de chícharo, coco, diente de león, piña, semilla de girasol y col; lo que se traduce en 85% menos emisiones de CO₂ y 93% menos de agua utilizada en comparación con un alimento de origen animal.

Con el mismo olor, sabor, textura, funcionalidad y nutrición – pero hechos en base a lo mejor de las plantas. Y no solo eso, al sacar el animal de la ecuación, logra reducir considerablemente el impacto ambiental que significa la producción de cada producto versus uno regular y da una oportunidad a todos de disminuir nuestro consumo animal.

Tu café con “leche” sin impacto ambiental

Además, en sabor busca replicar el de la leche de vaca, y podrás mezclarla con tu cafecito de olla de la mañana, o refrescarte por la tarde añadiéndola a tu granizado favorito; gracias a que en la composición de NotMilk intervino Giuseppe, quien es el chef de Inteligencia Artificial (patentado por NotCo), un algoritmo con la habilidad infinita de encontrar combinaciones de plantas para así replicar productos animales, hacerlos más sustentables y más ricos.

The Not Company (NotCo), una start-up fundada en 2015 en Santiago de Chile por tres jóvenes chilenos. Gracias a la inteligencia artificial, producen sustitutos de alimentos a partir de ingredientes vegetales, recreando con precisión no sólo el sabor sino también el color, la textura y los nutrientes de alimentos de origen animal. Por todo ello, Giuseppe ha sido uno de los diez galardonados en los premios Innovación de Netexplo 2018.

Por si fuera poco, también hace espuma, aporta calcio y permite cocinar de la misma forma que el lácteo bovino. Cielito Querido Café ya tiene disponible en todas sus cafeterías, en sus dos variedades: Original y Low Fat. NotMilk es para TODOS: para veganos, no veganos, flexitarianos; todos aquellos que quieren hacer las cosas mejor por el planeta, así que anímate a ir por un café con “leche” sin impacto ambiental.

Tu café con “leche” sin impacto ambiental

RECOMENDAMOS Dos marcas mexicanas lanzan la campaña Mexa Pagüer para empoderan al país

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar