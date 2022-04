Los nuevos emprendedores y emprendedoras que tienen la idea de un negocio muchas veces no saben cómo crearlo y necesitan una red de apoyo de expertos en materia legal, de mercadotecnia, diseño, psicología, arquitectura y financiamiento, entre otros rubros y ahí es donde Oswaldo Gracia Medrano “Arkz1d” @OswaldoGraciaArkzid creador digital que tiene el deseo de ayudarlos para concretar su proyecto, descubriendo sus habilidades como profesionistas y cómo personas.

Su sobre nombre surge luego de navegar por aplicaciones, “en una de ellas te daban tu nombre de Jedí y me resultó Arkz1d, lo adopte porque siempre me he identificado con los defensores de la paz, personajes de gran poder y sabiduría, seguidores del lado luminoso de la fuerza, que pertenecen a una orden mística y caballeresca”, subrayó el profesionista.

Creador digital optó por invertir en mujeres emprendedoras

“Las mujeres empresarias y emprendedoras, poseen al menos dos habilidades que les admiro, primero cuentan con una alta capacidad de conformar rápidamente equipos de trabajo eficientes y motivados; segundo, tienen muy claras las necesidades del consumidor y conocen las ofertas que existen en el mercado o la carencia de estos. Estas capacidades les permite enfrentar las necesidades en sus productos o servicios”, afirma Arkz1d.

“Entre más ideas y más proyectos es mejor, porqué el solo tener un empleo o negocio, ya no te asegura ahora una liquidez o un bienestar para ti o para tu familia, las mujeres en pandemia demostraron su habilidad para sacar adelante a la familia”, agrega el joven.

Arkz1d decidió invertir en personas qué en negocios, “la gente es la que realmente le da valor a las empresas y a sus proyectos, si tu inviertes en la gente va a ver éxito”.

Recomienda el uso del método científico él cuál siempre ayuda a enfrentar todo tipo de retos con la integración a una red de crecimiento profesional–empresarial.

Invita a evaluarnos como personas para saber realmente en dónde somos buenos, y así mostrar nuestras capacidades. Un ejemplo que nos comparte Arkz1d, son los hobbies y los pasatiempos, los cuales se pueden convertir en negocios, aplicándose con el mismo proceso que se realiza cuando se estudia, pero con la idea de crear un negocio.

Arkz1d como ingeniero en Telemática y licenciado en Sistemas de Cómputo Administrativa – señala, por último- que la pandemia lo obligó e incentivó a sacar provecho de todo ingenio incluyendo hasta los pasatiempos.

