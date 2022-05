Los datos alternativos, utilizados en la calificación crediticia moderna, son un gran descubrimiento utilizado no solo por fintechs e instituciones financieras, sino también por equipos de UX y marketing en diferentes industrias. Los datos alternativos son un conjunto de información que proviene de diferentes fuentes, como redes sociales, movimientos del mouse, pagos de aplicaciones, facturas y compras de comercio electrónico que son analizados por algoritmos de inteligencia artificial capaces de construir patrones de comportamiento del consumidor.

La tecnología de datos alternativos se diseñó inicialmente para reducir el riesgo crediticio y mejorar los procesos de calificación crediticia; sin embargo, hoy en día también ayuda a las empresas a descubrir insights sobre sus prospectos. Estos insights, generados específicamente a partir de metadatos de teléfonos inteligentes, se conocen como fragmentos. Los fragmentos permiten a las empresas obtener información en tiempo real. Con datos obtenidos en solo minutos, los administradores de UX tienen las herramientas para tomar decisiones precisas y más rápidas en comparación con cualquier investigación de mercado tradicional. Por ejemplo, es posible detectar acciones que indiquen dudas, abandonos o incluso manipulación de datos del consumidor en un proceso de suscripción. Además, al conocer información del dispositivo, como marca, sistema operativo y modelos, los diseñadores pueden tener una idea de cómo se sienten los consumidores con respecto a la tecnología y, por lo tanto, adaptar el diseño a sus habilidades digitales, y de este modo, mejorar su experiencia de navegación.

Cómo los datos alternativos pueden ayudar a sus equipos de UX y marketing

Asimismo, los fragmentos permiten detectar el fraude durante los momentos de suscripción. Por ejemplo, son capaces de descubrir si un teléfono está bloqueado o abierto a una red global o, en el caso de solicitud de préstamos, si hay registros repetidos desde el mismo IP, navegador o dispositivo. También, pueden identificar qué tan activo es el dueño de un celular, según el volumen de archivos o de contactos guardados. Todos estos insights son fundamentales para poder desarrollar mecanismos que garanticen la inquebrantabilidad de la seguridad, sobre todo en productos o servicios que implican riesgo cómo los préstamos, los seguros o las inversiones online.

Los fragmentos, también, se vuelven esenciales para descubrir comportamientos y estilos de vida más granulares de los consumidores. Esto también ayuda a crear una mejor segmentación y desarrollar customer journeys más apropiados que permitan ofrecer experiencias enriquecedoras. Al analizar las aplicaciones instaladas en los celulares de los clientes es posible conocer a fondo el comportamiento y el estilo de vida del consumidor. De esta manera, se logra comprender qué tipo de productos, servicios o juegos consume el prospecto y entender si la persona está interesada en ciertos campos, como deportes, salud, juegos, finanzas, etc. Además del análisis de apps, existen otros fragmentos obtenidos, por ejemplo de la detección de eventos del calendario, que podrían ayudar comprender qué tan organizada una persona es.

¿Son los fragmentos peligrosos para la privacidad del consumidor?

Es lógico pensar que la tecnología de datos alternativa es intrusiva para los consumidores. Sin embargo, los proveedores, como credolab, usan metadatos de teléfonos inteligentes que contienen información no personal. Por lo tanto, las empresas pueden comprender el comportamiento de sus potenciales clientes con mayor precisión pero no pueden acceder a datos privados. Por ejemplo, a través de datos alternativos, un equipo de marketing podría saber qué tipo de aplicaciones financieras consumen sus clientes, pero no pueden saber qué tipo de movimiento ocurre dentro de las plataformas.

Gracias al acceso a los datos provenientes de la telefonía móvil y a la inteligencia artificial, las compañías pueden conocer mejor a sus clientes y ofrecerles servicios adaptados a sus intereses y necesidades. Asimismo, pueden resolver los interrogantes relacionados a los abandonos o la eliminación de aplicaciones conociendo mejor los comportamientos del cliente e inferir qué tan a gusto se siente con la experiencia de navegación, para realizar las correcciones necesarias.

Michele Tucci, Director General del negocio de credolab en América del Norte y América

RECOMENDAMOS Tips que todo pymempresario debe aplicar en su estrategia de marketing

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar