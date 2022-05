Antes, invertir era complicado, pero ahora con la llegada de la tecnología, el impulso de la educación financiera, la forma de invertir es mucho más sencilla y fácil.

En este contexto, Vest nació de una aspiración honesta: romper las barreras que mantenían alejados a los latinoamericanos de la posibilidad de invertir en el mercado bursátil más grande del mundo, el de Estados Unidos, sin comisiones y en tiempo real, con todos los beneficios que esto representa.

Vest es una plataforma amigable y fácil de usar que brinda a las personas una herramienta fácil de usar en la que pueden multiplicar sus ahorros a través de inversiones en acciones o ETFs dentro de las bolsas de EE.UU. sin pagar comisiones por operación, sin barreras de entrada, sin fronteras y con total transparencia. Esto es posible, porque su modelo de negocio está diseñado para que Vest se beneficie cuando los usuarios se benefician; está estructurado para favorecer la experiencia.

Vest es un broker-dealer miembro de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), y de SIPC (Securities Investor Protection Corporation). De igual manera, Vest está registrada y supervisada en los Estados Unidos bajo la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

Convierte tus ahorros en inversiones en EE.UU.

Aaron Polhamus Chief Executive Officer, Co Founder en Vest mencionó: “Pocos mexicanos ponen su dinero a trabajar, el reto es superar el miedo y la desconfianza que tiene la gente en las instituciones financieras. Entonces tienen que tomar ese paso de invertir. El propósito de Vest es una relación de ganar- ganar proporcionando las herramientas con conocimiento y experiencia.”

Actualmente existen muchas opciones que te prometen ganancias rápidas y fáciles en las inversiones. Vest cree que un bienestar financiero es posible. Por ello, esta herramienta es segura y sencilla que acompaña al inversionista en el proceso sin complicaciones. Uno de sus principales retos es hacer fáciles y seguras las transacciones desde los diferentes países de Latinoamérica y ya todo listo para México.

¿Cómo funciona?

Sin importar la nacionalidad, cualquier persona podrá hacer de manera rápida sus depósitos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para comprar las acciones desde México, quedando sus activos en dólares desde que hace la transferencia.

Con 5 dólares americanos ya se puede invertir en Vest. Una vez que se descarga la app en el smartphone, se pide al usuario una credencial oficial válida y una dirección física, se crea un expediente y en 10 minutos se genera una cuenta con la apertura.

“Vest está diseñado para tener su base operativa y regulatoria en Estados Unidos. Los clientes que tienen cuenta de inversión con nosotros, están protegidos y regulado por Security Exchange Commission y nuestro código de bolsa es propio. Estamos tramitando los permisos y licencias que necesarios para acercarnos a las entidades regulatorias de los mercados de la región”, agregó Aaron.

Uno de sus próximos servicios es Smart Vest, portafolios asesorados que te ayudarán a elegir dónde y cómo invertir según tu perfil de inversionista; por ahora está en etapa beta, pero muy pronto estará abierto para todos los usuarios. Vest quiere hacer simples las inversiones para que los clientes descubran el poder de tu dinero.

“SmartVest es un paquete que ofrecerá a través de un asesor de inversiones de los Estados Unidos un portafolio de acuerdo a las preferencias de riesgo”, mencionó Polhamus.

Por su parte, Miguel Arroyo, Chief Product Officer Co-Founder en Vest concluyó: “Con base en entrevistas a personas interesadas en nuestro producto, encontramos dos insight: cómo hago para pasar mi portafolio a la realidad y el otro fue me da miedo invertir en las finanzas y ahora que jugué no es tan difícil, lo puedo controlar y no necesito darle dinero a nadie más para que lo maneje por mí. El diseño no está en la cabeza del diseñador, está en la gente que lo va a usar con una filosofía de democratizar las inversiones sin importar adonde te encuentres.”

Como parte de la búsqueda en crear la mejor herramienta para invertir, Vest está creando espacios para conocer a los mejores creadores de contenido sobre finanzas para brindar soluciones puntuales a las necesidades de las personas, tanto en contenido como en funciones dentro de la app.

RECOMENDAMOS 3 puntos para generar ahorros significativos en las empresas

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar