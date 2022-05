La dinámica comercial actual no conoce fronteras. Las empresas que comercializan diversos tipos de productos, hoy en día, no se limitan a hacerlo dentro del territorio en el que se encuentran. Muestra de lo anterior son las cifras que revela un estudio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que el comercio electrónico transfronterizo represente el 22% del comercio global online en los próximos 5 años. Ante esa tendencia global, México no es la excepción.

El Inegi indica que las exportaciones totales en el país alcanzaron, a febrero de 2022 (último dato disponible) un valor de $46,246 millones de pesos, 27.8% más que en el mismo mes del año anterior. Este escenario demuestra que las empresas están vendiendo cada día más hacia el exterior.

Para ello, requieren de herramientas que les permitan continuar con el crecimiento de sus negocios y asegurar la liquidez. “Hay una disparidad enorme entre la oferta de financiamiento para PyMEs y la demanda. El 60% de las solicitudes que hacen las pequeñas y medianas empresas a las instituciones financieras tradicionales son rechazadas”, apunta Paulina Aguilar, Co Fundadora y directora de Mundi en México.

Factoraje: ¿qué es y por qué es una necesidad para exportar?

Los impactos negativos son los factores adversos como retrasos de pago y liquidaciones en periodos largos; hay una solución a ese tipo de escenarios está en el factoraje financiero: se trata de la posibilidad de convertir en efectivo las facturas de exportación de las empresas, de forma inmediata. Las empresas del país que comercializan al extranjero requieren de un aliado que les ofrezca soluciones financieras para participar activamente en la cadena de producción global, sin contratiempos.

El factoraje, explica Mundi, es un servicio financiero que permite a las empresas adelantar sus facturas por cobrar, mejorando sus flujos de efectivo y reduciendo la necesidad de acceso a créditos para el financiamiento de sus operaciones diarias, así como la compra de materias primas.

Este tipo de soluciones, tradicionalmente son ofrecidas por las instituciones financieras a grandes clientes; sin embargo, la oferta de Mundi está disponible para cualquier empresa, sin importar si es una Pyme, que desea participar en mercados internacionales, permitiéndoles acceder a un adelanto del 90% de sus facturas. De ese modo, la empresa puede seguir operando con finanzas saludables y financiar la exportación antes de cobrar. Además, puede ofrecer una mayor flexibilidad al cliente con plazos de pago más largos. Posteriormente, la empresa recibe el 10% restante, menos un costo mínimo de transacción.

“Ayudamos a las empresas a exportadoras a poder contar con sus recursos de manera adelantada y no tener que esperar los plazos de pago que les piden sus clientes en el extranjero que por lo general van entre 20 y 30 días después de la entrega lo cual hace que las empresas exportadoras no tienen el suficiente capital para tomar nuevas órdenes de compra o tomar nuevos clientes y esto hace que resulte millones y trillones de dólares de transacciones perdidas en un año”, señala Paulina Aguilar

Mundi nace con esta idea de poder atender a las pequeñas y medianas empresas poderlas ayudar a llegar al mercado internacional a poder comerciar globalmente de una manera más sencilla y sabiendo que van a contar con nuestras herramientas financieras y tecnológicas.

Los productos de Mundi: Factoraje sin recursos y Mundi Forex

“Con Mundi las PyMEs tienen la oportunidad de poder tener sus recursos de manera adelantada con el instrumento financiero que no está en apalancamiento, no está en deuda, está más bien, gozar de sus propios recursos de manera adelantada y esto les ayuda a invertir más en sus negocios, poder tomas nuevas órdenes de compra y poder seguir creciendo sin preocuparse por sus flujos de pago, de los riesgos de pago, factoraje sin recurso. Nosotros también asumimos el riesgo por parte del pago.” afirma la Co Fundadora de Mundi.

Mundi Forex, una plataforma 100% online en la que podrás cambiar tus divisas de forma inmediata y visualizar los costos reales de cada operación internacional. Con Mundi Forex, ahora se podrá cambiar las divisas de la empresa de una forma transparente, segura y efectiva para que todo tipo de empresas puedan acceder a este tipo de servicios financieros de manera digital, transparente y rápida.

“Este servicio que ofrecemos es para las pequeñas y medianas empresas que no tienen accesos a este tipo de servicios en las instituciones financieras tradicionales. Todas las operaciones el manejo de su cuenta se hace desde su propia plataforma 24/7 y es muy sencilla de usar, las empresas pueden gestionar todas sus operaciones, somos rápidos para darles servicios a los clientes y somos transparentes, sin costos ocultos, letras chiquitas y hay un solo costo por operación que hacen y eso no cambia”, afirma la experta

Caso de éxito

Paulina Aguilar asegura que los clientes que usan el factoraje de Mundi crecen en promedio 30 por ciento. “Tenemos una empresa de metales que exportaba a varias partes del mundo y después de seis meses de estar trabajando con nosotros duplicó el número de sus ventas. El tener acceso al capital ayuda a poder llegar a nuevos mercados, clientes y poder seguir creciendo haciendo lo mejor que saben hacer las empresas; producir su producto y venderlo”.

“La idea es seguir desarrollando productos para hacer una plataforma muy robusta, queremos seguir atendiendo a más clientes, seguir creciendo con los clientes y con nuestro equipo comercial ser un aliado estratégico y financiero de nuestros clientes y prospectos. En este año queremos cuadruplicar nuestro tamaño y estamos en camino para lograrlo”, concluye la Co Fundadora.

Los clientes se sienten cómodos porque Mundi ofrece una tecnología, transparencia, trato personalizado, una atención flexible y rápida. Que ellos sepan que van a contar con el respaldo financiero para que las empresas puedan exportar sin tener las limitaciones financieras.

