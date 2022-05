El tamaño de cartera del sector SOFOM de toda la Región Norte a junio de 2021 (Buro de Crédito): $116 mil millones

Del mercado nacional compuesto por casi 2,000 SOFOMES, la región cuenta con un aproximado de 150 y más de la tercera parte son socias de ASOFOM

Las miembros de ASOFOM de región la norte representaron16 mil 300 millones, el 14% por ciento de las SOFOMes. Hay mucha oportunidad de negocio para apoyar a empresarios, y personas y un desconocimiento de lo que hacemos. Estamos trabajando por dar más crédito y más oportuno.

El sector de las SOFOMES en nuestro país ha crecido a doble dígito año con año, incluso durante la pandemia COVID crecimos 20% vs. 2020.

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), celebró El Encuentro Regional Norte “SOFOMES Impulsando la Economía de México”.

El anfitrión de un foro que reúne a más de 200 personas es el Presidente Regional de la zona Norte de ASOFOM, Javier Garza quien en conjunto con la presidencia nacional de ASOFOM a cargo de Enrique Presburger Cherem y todos miembros de la asociación, convocaron y reunieron a un excelente abanico de personalidades, en el que destacaron autoridades financieras, actores del sector financiero no bancario, socios de otras regiones de ASOFOM y aliados comerciales que complementan la aportación de la Asociación más Grande de Instituciones Financieras no Bancarias y del sector Sofom en la economía de nuestro país.

Sofomes impulsando la economía de México

Para Javier Garza, Presidente Regional Norte de ASOFOM, la finalidad es promover un encuentro que garantice la actualización sobre las tendencias de la industria del crédito y de la industria financiera vislumbrar los alcances y oportunidades como son los fideicomisos, calificación y venta de cartera así como los avances y procesos de las Fintech, y la visibilidad de cómo se evalúan las SOFOMES sumando el Análisis del Financiamiento en México 2021 y las perspectivas 2022, un tema particular que corona este programa.

Para Garza, el networking es la práctica más atractiva del encuentro entre los socios de los estados que conforman la región: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y los de las regiones del sureste, noroeste, occidente y centro quienes intercambian los aprendizajes y comparten sus mejores prácticas en su oferta de los los productos con mayor presencia de la región que son el crédito Pyme, nómina y microcrédito

“Estamos muy orgullosos de contar en el acto inaugural y en el programa a invitados de la calidad del Mtro. Iván Rivas Rodríguez, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León, Jesús González Director de Finanzas de NAFINSA en Coahuila, Mtro. Emanuel Gustavo Inserra Director del FOCRECE y a Manuel de Jesús Quintero Meza Coordinador Regional Norte de FND

“Es importante anotar que somos más agiles que la banca y nuestros requisitos para el otorgamiento de crédito no son tan duros como los de la banca, nosotros nos damos el tiempo para conocer a fondo a nuestro cliente esa es la diferencia.”

Para Enrique Presburger, Presidente Nacional de ASOFOM, este encuentro marca la diferencia en el 2022, ya que, por primera vez, el Consejo Directivo de la Asociación, determinó hacer sinergias, invitando a los encuentros de cada región de este año y en adelante a presidentes de otras regiones. Aquí la Asociación recibe a los presidentes de las regiones Noreste, y de la región Occidente. el programa está diseñado para todos los niveles (empleados, directivos, accionistas) y está tratando de cubrir los puntos que creemos más importantes al momento, para mejorar y seguir siendo empresas más Institucionales y rentables y hasta manejar esquemas para que otras SOFOMES entren a apoyar créditos más grandes, o incluso hacerlo entre 2 o 3 SOFOMES, como si fuera un sindicado.

“Estamos buscando acceder a más y mejor fondeo internacional, reactivar la banca de desarrollo” aseveró: “Somos una parte importante del sector financiero mexicano y tenemos la capacidad de ayudar a muchas Pymes y pesonas que las grandes Instituciones no están llegando a ellas. Para seguir creciendo y ofrecer las tasas de fondeo más atractivas, estamos buscando nuevas opciones de fondeo, que no sea caro y que nos permita incluso apoyar a las pequeñas SOFOMES ya que muchas de ellas trabajan para mercados muy interesantes y requieren el apoyo o tutorialidad de las que ya están bien colocadas”

Destacó que uno de los objetivos de esta región como del conjunto que conforman la Asociación para 2022, es atraer nuevos socios a la Asociación más grande en México y LATAM y reiteró que actualmente somos doscientos seis socios, queremos que las SOFOMES sigan creciendo es por ello que nos estamos acercando al gobierno de Coahuila y de Nuevo León para ver cómo cuidamos a las Pymes, cómo hacer sinergias, estoy seguro de que NAFINSA nos va a ayudar. Con el gobierno de NL ya tenemos un camino hecho estamos viendo cómo incrementar nuestro apoyo, el asunto que tenemos es el costo del fondeo o préstamo para todos es alto y escaso.

Por su parte, Garza agregó que las Pymes es un segmento con mucha diversidad de giros y que la cartera de las Pymes de la región norte al junio del 2021 está estimada en 16 mil 300 millones, dividida prácticamente en 3 sectores: Nómina, Pymes y Agropecuario. Ahora qué estamos haciendo, nosotros estamos con el Gobierno de Nuevo León algunas SOFOMES entramos a un programa con unos apoyos de FOCRECE en el que por cada peso que nos prestaran ellos nosotros nos comprometimos a prestar 10 pesos, es decir, o sea nos prestaron 1 millón y nosotros colocamos 10 millones en Pymes, es en lo que hemos estado trabajando ahora con esta nueva administración

Determinó que el sector SOFOM ENR a nivel nacional trae novecientos cuarenta mil millones a junio 2021, en la región norte representamos 16 mil 300 millones, el 14% por ciento de todo el crédito que meten las SOFOMES y hay mucha oportunidad de negocio, mucho donde apoyar a empresarios, y un desconocimiento de lo que hacemos y por ello estamos trabajando en darnos a conocer más.

ASOFOM continúa posicionando a las SOFOMES, las necesidades, las reformas financieras fiscales que afectan al sector financiero, el cómo impulsar que la banca de desarrollo preste más dinero al sector financiero no bancario, lograr que se agilicen los procesos de bursatilización de las SOFOMES, hablar sobre cómo las SOFOMES cambien su denominación de no reguladas por no vinculadas dado que las SOFOMES si es un sector regulado. La ASOFOM busca renovar la relación entre miembros y reiterar el compromiso de la figura con México y con sus emprendedores.

Jorge Avante, Director General de la Asociación hizo mención del impacto de las SOFOMES como intermediarios financieros, “en 2021 prestamos 940 mil millones de pesos y el número de clientes fueron1.2 millones de clientes beneficiados aproximadamente”.

“A diferencia de las instituciones bancarias las SOFOMES damos crédito de todo tipo, PYME, Factoraje, Agropecuario, Nómina, Fintech, etc., y la región norte es una de las regiones más importantes. Al cierre del año pasado, solamente nuestros socios de la región ya tenían cerca de los 18 mil millones de cartera de créditos y como lo mencionó nuestro presidente, este sector fue, el único que creció durante la pandemia y seguimos dando crédito a los empresarios y a personas que necesitaban seguir operando” destacó Avante.

Hay tres vertientes en este evento: Fondeo, nosotros prestamos nuestros propios recursos a todo México, necesitamos más fondeadores institucionales para seguir prestando y la otra es administración de riesgos entonces hay calificadoras, proveedores, y fideicomisos para poder seguir ajustando en nuestros criterios de legitimidad y de riesgo para ver a quién le prestamos por lo mismo que es nuestro propio patrimonio y la otra es reforzar los riesgos, nos va a acompañar el secretario de Economía de NL, NAFIN, para fortalecer los lazos y seguir creciendo, dando crédito a todos los que necesiten en la región.

Lo que si compartimos todas es que somos rápidos, seguros, eficientes y flexibles, la SOFOM va a ser siempre más ágil que la banca tradicional porque nuestra mecánica operativa es más eficiente y hay tamaños, tasas, procesos. Una referencia de la cantidad que los beneficiarios pueden obtener con una SOFOM es que alcanzan desde créditos personales de 1,000 pesos hasta financiamientos estructurados por 50 millones de pesos y hasta más y la igualdad de las condiciones son relativas al riesgo, al sector, al plazo y a la garantía. Es muy variable para cada producto, depende de las condiciones de la empresa y el motivo de la solicitud del crédito y hay una serie de criterios que es una relación de riesgo-rendimiento

Presburger destacó que la asociación se ha distinguido por mejorar las condiciones del sector, nosotros conformamos más del 5% del PIB y cerca del 20% del financiamiento al sector, es decir que en el crédito a las empresas uno de cada 6 pesos que se prestan al sector privado en México viene de una SOFOM.

“Nuevo León es una gran plaza con los elementos necesarios para tener una reactivación más rápida que otras regiones, primero su cercanía con los EEUU y el sector de exportaciones segundo, el hecho de que destaca como una potencia mundial y de manufactura, tres tenemos una cultura laboral quizá más desarrollada, tenemos una buena preparación académica y con una experiencia en los negocios más destacada que otras regiones, hay un contexto empresarial interesante y cercanía con el tema exportador”

Al cierre del evento, Jorge Avante Arcos, reiteró que la región norte es una de las más sofisticadas en temas financieros, “tanto que los bancos nacionales más fuertes de México están en Mty., y lo que si estamos identificando en esta zona es que hay gente con experiencia bancaria que ponen una SOFOM, entonces en los empresarios de SOFOMES hay mucho talento, con experiencia, con mejores prácticas bancarias y con sofomes que operan de una manera más rápida y segura y es un mercado que sigue creciendo a un doble dígito anual y ese know how, la tecnología y que conozcamos a nuestros clientes nos ha permitido crecer”.

