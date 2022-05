Tecnologías que encaminan el mercado financiero 2022

La cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura, Albo anota las tendencias de tecnología financiera que darán forma a los mercados en 2022.

“La pandemia cambió la forma de trabajar, 2022 viene a consolidar el trabajo remoto. No se trata de un plus sino se da por de facto. Esto provoca que las compañías deban volverse multiculturales y van hacia una descentralización total”, comentó Ezequiel Guilleron, Chief Technology Officer de albo, comenta:

Las tendencias tecnológicas enfocadas al sector financiero son:

1.- Herramientas colaborativas

En el marco de las empresas soportadas por la tecnología destacan todas las tecnologías colaborativas, desde Google hasta Zoom, que llegaron para quedarse, ya que el Home Office de forma masiva las obvió, además de la implementación de IA que ayuda a que esas tecnologías soporten nuevos features dedicados al trabajo remoto, como limpiar el ruido de fondo al hablar y desaparecer o desenfocar el fondo al usar video. Las empresas ya no tienen una limitante para armar equipos de desarrollo tecnológico internacionales, descentralizados y poderosos, debido al acceso remoto.

2.- Biométrica al servicio de la protección del usuario.

Covid-19 aceleró lo que sucedería en un varios años pues exponenció el e-commerce, sin embargo, la mayoría de las personas desconocía cómo transaccional online. La misión de empresas como la nuestra es otorgar herramientas muy sencillas para poder proteger nuestros clientes de ciberataques. Aunque ya existían las contraseñas, la tecnología ha permitido migrar a las autenticaciones biométricas, acceder con tu cara o tú huella digital es mucho más fácil y seguro que una clave que puedes generar y que en el futuro pudiera ser descifrada.

3.- IA en finanzas e hiper personalización.

Las finanzas simples y disponibles para todos están en la parte superior de la lista de innovaciones Fintech. Las finanzas + tecnología quitan la carga de los hombros de los consumidores y automatizan los procesos, como carga de documentación, toma de decisiones financieras, etc. con Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático. La idea es que las personas tengan más tiempo para sí mismas, los procesos sean ágiles, y que puedan delegar tareas recurrentes en soluciones Fintech (tales como pago de servicios, inversiones, etc).

Uno de los ejemplos más claros es al ofrecer productos analizando datos para entender las necesidades de los clientes y presentarles un producto y precio personalizado justo en el momento que se pueda necesitar. Esto es posible gracias al uso de tecnologías como Machine Learning que con patrones transforma la manera de operar de los proveedores financieros para entender mejor el momento de cada cliente e interactuar el momento justo del punto de compra. La automatización ayuda en la democratización de las finanzas

Tecnologías que encaminan el mercado financiero 2022

4.- Inclusión de tecnología 5G

Según el documento ‘The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society’, elaborado por el World Economic Forum (WEF) en colaboración con PwC, €3.6 billones de euros y 22.3 millones de empleos de 2020 a 2035. Ese es el impacto económico que se prevé que tendrá la implantación de las redes 5G a nivel global pues 5G hará más accesible la digitalización, permitiendo a las empresas, a los servicios públicos e incluso a los hogares cosechar los beneficios de los productos y servicios inteligentes.

5G cambia por completo el paradigma, no se trata de mayor velocidad sino de menos latencia. La nueva red nos da lo denominado hiperconectividad, puedo tener conectados muchos dispositivos (internet de las Cosas) en todo momento con una menor latencia, es decir una transferencia de pocos datos muy rápidamente.

5.- Wealthtech

Las Wealthech (wealth: riqueza y tech: tecnología) han sabido identificar algunas carencias de los bancos tradicionales y han desarrollado herramientas para las finanzas personales y plataformas de asesoramiento y gestión del patrimonio. Los avances en esta tecnología incluyen asesoramiento robotizado, corredores de bolsa digitales, plataformas de trading automático, nuevas herramientas de inversión y los tokens no fungibles o NFT.

6.- Web 3.0 y DeFi

Descentralización de las bases de datos. Donde los registros de los datos quedan de forma abierta y varios jugadores pueden tomar los datos para generar oferta. Por ejemplo, un pago puede quedar en una blockchain o base de datos pública descentralizada y que no puede ser modificada, donde queda registro y otro agente puede tomar ese registro para automáticamente disparar algo (ej, oferta de un seguro para el bien adquirido). Todo aquello que hoy ocurre en bases de datos privadas podrá hacerse de forma totalmente abierta (blockchain) y automática (smart contract).

Estos cambios llevarán a ampliar el mundo DeFi o de finanzas descentralizadas, los que traerá instrumentos financieros que ya conocemos de forma innovadora a través de registros distribuidos de forma segura similares a los utilizados por las criptomonedas eliminando el control que las instituciones tienen sobre el dinero, los productos y los servicios financieros. El desafío será utilizar tecnologías muy complejas y transformarlas en productos muy simples.

7.- Inclusión y educación financiera.

Las soluciones Fintech son herramientas efectivas para la inclusión financiera porque son fáciles de usar y accesibles en todo lugar, esto quiere decir que se puede llegar a más personas. A su vez, con la recopilación de Big Data, automatización e inteligencia de los datos, los consumidores pueden aprender a tener finanzas ordenadas. Existen herramientas de tecnología financiera para guiar a los clientes con conocimientos financieros básicos a tomar decisiones financieras prudentes o correctas haciendo que información compleja pueda ser interpretada de forma sencilla.

Ezequiel concluyó: “Las oportunidades en Fintech son infinitas, ya que la innovación prospera gracias a la tecnología en constante evolución. Los consumidores quieren hacer más con sus finanzas y las soluciones Fintech están a la altura de las circunstancias. La creciente competencia entre las instituciones financieras para ofrecer servicios bancarios sólo digitales es una buena noticia para los consumidores, ya que tienen una variedad de ofertas atractivas para elegir.”

