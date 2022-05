Las abejas son una especie en peligro de extinción, de la cual dependen más de dos terceras partes de los cultivos en el planeta.

Para que todos podamos disfrutar nuestros alimentos un pequeño animalito se encarga de polinizar flores y hacer que el 75% de las frutas y semillas que consumimos lleguen a la mesa: las abejas. Sin embargo, a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas, lamentablemente el 40% de ellas están desapareciendo y son una especie en peligro de extinción.

En este contexto, donde su zumbido es una señal de alerta que nos invita a protegerlas, Nestlé® y la asociación civil Efecto Colmena presentan la iniciativa Un Zumbido de Ayuda, mediante la cual se busca crear conciencia acerca de la importancia de las abejas, además de que la marca contribuirá como Aliado polinizador en el rescate de colmenas en riesgo y la reubicación en el apiario Abejedario, en el estado de Hidalgo.

El objetivo es salvar 4 millones de abejas, sensibilizar y educar a más consumidores sobre el rol que juegan las abejas y polinizadores en nuestro país para el cuidado del medioambiente, regresándoles un poco de lo mucho que nos dan y garantizando su subsistencia.

Un Zumbido de Ayuda para rescatar 4 millones de abejas

De acuerdo con Mairim Carrillo, Gerente de Marcas de Cereales para Adultos y Familia en Mexico de Nestlé®: “Un Zumbido de Ayuda es la oportunidad de que todos pongamos nuestro granito de arena en beneficio de la sustentabilidad y la naturaleza. Gracias a la asociación civil Efecto Colmena y Cheerios® de Nestlé® como aliado polinizador, hoy millones de abejas tienen la posibilidad de encontrar un lugar donde vivir y reproducirse. De esta manera, queremos incentivar a que todos los mexicanos nos sumemos para amplificar el zumbido de ayuda de estas pequeñas heroínas con alas, porque cada vez que disfrutamos del cereal Cheerios® de Nestlé® formaremos parte de este gran movimiento y así ayudamos al rescate de más abejas”

Por su parte, Jerónimo Quiróz, cofundador de Efecto Colmena, señaló que “las abejas no son un peligro ni una amenaza, sino nuestras aliadas para que los cultivos se conviertan en toda una amplia variedad de alimentos nutritivos en el día a día. Si nos encontramos con una, no hay que matarla y solamente pasar de largo sin hacer movimientos bruscos para evitar ser picados. Su función es polinizar, y sin ese importante proceso nuestros alimentos podrían no existir. Les debemos mucho más de lo que pensamos, pues al menos dos terceras partes de las especies de cultivos en el mundo dependen de su trabajo”.

¡Súmate al movimiento!

Para formar parte de esta iniciativa desde el desayuno de todos los días, sólo hay que comprar una caja de cualquier presentación de Cheerios® de Nestlé® marcada con la leyenda “únete al rescate de 4 millones de abejas”, escanear el código QR impreso en la caja y así acceder al sitio web, donde los consumidores podrán maximizar o materializar más su contribución al personalizar una abejita virtual y compartirla en sus redes sociales. De esta manera podrán ayudar a difundir esta iniciativa e incentivar el conocimiento, la sensibilización y la participación de más personas. Ahí mismo, también se les asignará un número de participante de este movimiento por las colmenas.

Súmate a las acciones de Un Zumbido de Ayuda y ayuda a esas pequeñas aliadas de las flores y de nuestro planeta.

