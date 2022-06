Conoce las tendencias en publicidad en video online en verano

El verano es considerado por la industria publicitaria como un momento clave en el año para impulsar las ventas de empresas de distintos sectores, entre ellos el de turismo y el retail, pero no solo estos, pues de acuerdo con Smart Adserver México, Smart Adserver | The Most Powerful Adserving and RTB Platform compañía especializada en la monetización de publicidad en video digital, en el verano de 2022 los sectores que más se publicitarán en la web serán Retail, Fashion, Belleza y Entretenimiento, y lo harán, sobre todo, en televisiones conectadas y dispositivos móviles, con el video como principal formato.

A decir de esta adtech, el verano de 2022 se presenta, además, como una gran oportunidad para los anunciantes y marcas especializadas en los sectores de moda, equipamiento para actividades al aire libre y jardinería. La industria de viajes y turismo se beneficiará particularmente, con un repunte de crecimiento esperado de casi $700 mil millones en ingresos en todo el mundo.

En un contexto en el que, según eMarketer, para este año se espera que la inversión publicitaria ascienda a por lo menos 25 mil millones de dólares en nuestro país, inversión 8.5% superior a la que se vio en 2021. Además de que el 54% de esta inversión se destinará a estrategias para el entorno digital, lo que colocará a México como el país de Latam que más invierta en este tipo de publicidad.

El verano ya empezó en la industria publicitaria

En términos de climatología, el verano meteorológico empieza el 1 de junio y termina el 31 de agosto, aunque el solsticio de verano, que es cuando el día alcanza su máxima duración, empieza el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre. Sin embargo, “en la publicidad digital el verano inició desde finales de abril, con una serie de planeaciones estratégicas, pues se estila en la industria publicitaria iniciar las grandes campañas con tres meses de anticipación”, asegura Alexandre Tordjman, managing director de Smart Adserver México.

Conoce las tendencias en publicidad en video online en verano

Según el directivo de Smart Adserver, las tendencias que mayormente se emplearán en las estrategias de publicidad en video digital en esta temporada, estarán centradas en paquetes de subastas (Auction Packages) de verano para múltiples publishers que se centrarán en eventos como el Día del Padre, las ventas de verano, el turismo, los festivales de música y las actividades al aire libre, así como estrenos cinematográficos.

“Los paquetes basados en temas de verano permitirán a los compradores de medios transmitir fácilmente sus campañas dirigiéndose directamente a sus audiencias y configuraciones de transmisión a través de una sola ID de acuerdo (un identificador de transacción) ubicado en el Demand Side Platform, DSP, o las plataformas encargadas de gestionar que los anuncios se inserten en sitios relevantes para el usuario”, asegura Tordjman.

Una tendencia que cobra mayor fuerza para el entorno digital es ya no solo poder llegar a las audiencias correctas, en el momento correcto e incluso en la ubicación geográfica o el clima que se ha planteado en las estrategias publicitarias, por medio de inteligencia artificial o algoritmos de programática, sino también buscar el mayor beneficio para los sitios o publishers en los que se inserte la publicidad.

Tendencias publicitarias de verano

A decir del directivo, el entorno publicitario digital ha encontrado la forma de generar una relación ganar-ganar para todos los involucrados en la ecuación, pues los anunciantes impactan a más usuarios que realmente pueden estar interesados en los productos publicitados, mientras que las agencias de publicidad generan mejores resultados y los publishers obtienen nuevas y mayores ganancias por su espacio ofertado.

En específico, en este verano, nos encontramos en un momento previo a la desaparición de las cookies de terceros en los buscadores de Google y una serie de cambios que el gigante realizará a este respecto, lo que ha originado el repunte de criterios que aprovechan las capacidades de orientación y optimización, basados en análisis contextual y semántico.

En este sentido Smart ubica cuatro tendencias publicitarias digitales que más se usarán durante esta temporada:

● El entorno de publicación, permite a los anunciantes llegar a usuarios que buscan activamente y tienen un interés real en un tema específico. Al aprovechar el propio algoritmo de análisis semántico, se ayudará a los anunciantes a mejorar el rendimiento de sus campañas en un entorno sin cookies.

● Datos de audiencia que se pueden aprovechar para llegar a los usuarios según sus intereses, criterios sociodemográficos, hábitos de navegación o comportamientos de compra.

● Rendimiento esperado de la campaña en función de la visibilidad, la tasa de finalización (para video) o la tasa de clics para permitir que los anunciantes generen participación y cumplan sus objetivos comerciales.

● Acceso a formatos y dispositivos específicos, incluidos paquetes in-stream en CTV (televisión conectada) o en dispositivos móviles, para acompañar al público durante sus vacaciones

“Esta serie de herramientas temáticas enriquecerá la oferta general de paquetes de subastas globales que acompañará a los compradores de medios, no solo en verano, sino durante todo el año con recomendaciones estratégicas para llegar a las audiencias y entornos más relevantes para las campañas”, finaliza Tordjman.

