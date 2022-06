Si una empresa quiere liderar a través de la innovación digital, necesita tener una cultura basada en datos. Pero las infraestructuras de gestión de datos tradicionales son rígidas y no pueden combinar diversos tipos de datos. Luego está el desafío de almacenar, administrar y asegurar volúmenes crecientes de datos y extraer información de ellos.

Aquellas organizaciones que no pueden acceder a información precisa, oportuna, relevante y confiable normalmente ejecutan una infraestructura de centro de datos heredada “definidos por hardware”. Lo que se necesita es una plataforma de servicios que admita una arquitectura abierta y esté disponible al máximo, asegurando a las empresas un acceso continuo y conocimientos a partir de los datos, donde la infraestructura en sí es efectivamente invisible para los usuarios.

Arquitectura Abierta

Para convertir los datos en una ventaja competitiva, es necesario comprender que estos provienen de diferentes áreas y deben organizarse de tres formas principales, bases de datos relacionales, datos no estructurados y datos de alta velocidad. Debido a su diversidad, la recopilación a menudo da como resultado la formación de silos o repositorios individuales los cuales tienen formatos diferentes ya que no hay cohesión entre estas fuentes.

El camino de las bases de datos como servicio

Una vez que se organizan los datos, se pueden eliminar los silos adhiriéndose a estándares abiertos, adoptando paradigmas abiertos, ofreciendo opciones y evitando el bloqueo de usuarios, clientes y operadores por igual. Esto ayuda a la empresa a incorporar todos los tipos de datos y a utilizarlos para obtener información para mejorar la toma de decisiones. Este modelo también es compatible con la economía de TI centrada en API, ya que garantiza la recopilación de datos, sin importar la fuente, ya que existe interoperabilidad de software a través de puntos finales genéricos.

Infraestructura máximamente disponible

Se requiere diseñar entornos con una infraestructura que utilice sistemas que puedan autorrepararse, ajustar dinámicamente la ruta de escritura para adaptarse a la carga de trabajo y aplicar dinámicamente transformaciones de datos basadas en heurística. Para ello, se requiere disciplina porque la ubicación y el diseño de la aplicación son importantes y deben tener en cuenta previamente la soberanía de los datos, la afinidad, disponibilidad y redundancia de la carga de trabajo. De esta manera, los datos son fáciles de administrar a través de un plano de administración central que ofrece capacidades integrales en torno a alertas, eventos y monitoreo. Los acerca a la analítica, que es donde debería estar.

Invisibilidad de la infraestructura de datos

Una infraestructura competitiva es efectivamente invisible, confiable y autónoma. Es de confianza porque ya tiene en cuenta la seguridad, la protección y la gobernanza de los datos. Es autónomo porque combina la simplicidad y la facilidad de uso de la nube para el aprovisionamiento, la administración y la aplicación de parches de la base de datos.

La gestión de bases de datos tradicional se realiza a través de un enfoque aislado propenso a errores para la clonación, lo que requiere mucho tiempo y dificulta la resolución de problemas. Con una infraestructura de datos invisible, el entorno está integrado con las herramientas de automatización y brinda a los DBA (Doing Business As o Haciendo negocios como) la capacidad de crear un catálogo de autoservicio y realizar una delegación que controle quién obtiene acceso, a qué acceden (aprovisionamiento, clonación, parche, etc.), cuánto almacenamiento (RAM, vCPU) y por cuánto tiempo (reducción de recursos).

Las empresas no tienen el tiempo ni los recursos para realizar estas funciones manualmente en este mundo conectado digitalmente ya que hay demasiadas piezas móviles (aplicaciones). Es por esto que los administradores de bases de datos de hoy en día deben poder copiar/pegar una instancia de base de datos en particular y crear clones en cualquier momento.

Construyendo

Para construir una infraestructura de datos invisible, cada organización debe seguir un enfoque definido por software para los servicios requeridos. Al agregar las herramientas necesarias para diseñar un plano que pueda orquestar las funciones de sus bases de datos sin estar a la vista, la empresa puede unificar cómo se almacenan y consumen los datos con una plataforma de servicios abierta, que es compatible tanto en las instalaciones como en la nube pública.

En esencia, esta plataforma allana el camino hacia las ventajas inherentes a las bases de datos como servicio (DBaaS).

El beneficio para cualquier negocio es un entorno de extremo a extremo para datos estructurados y no estructurados con almacenamiento en una experiencia similar a la nube con autoservicio y automatización. Cuando se habilita, se puede disfrutar de la agilidad para adoptar DevOps mientras se mantienen las aplicaciones empresariales tradicionales y aceleran el aprovisionamiento de nuevos servidores de archivos, repositorios de objetos y bases de datos con recuperación simplificada, capacitando a los usuarios finales, incluidos los administradores de bases de datos, y reduciendo la dependencia de la infraestructura y los equipos de operaciones.

Fernando Zambrana, Director de Ventas de Nutanix México

RECOMENDAMOS Servicios financieros a través de un wallet

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar