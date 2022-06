ISDI Digital Business & Tech School, ISDI | La Escuela de Negocios y Tecnología la escuela de negocios digitales y tecnología, fortalece su presencia en México con la apertura de su nueva sede: el Centro de Aceleración Digital (CAD) para impulsar la capacitación del talento y de las empresas en la era digital. El Centro de Aceleración Digital, será un espacio educativo en el cual ISDI impartirá cursos para profesionales y empresas en negocio digital, marketing digital, ecommerce, data analytic y próximamente metaverso. También, será un punto de encuentro estratégico del ecosistema digital el cual favorecerá el intercambio entre los actores clave del sector.

El nuevo Centro de Aceleración Digital, que se encuentra en la Ciudad de México, también será la casa de Digitalent Group, un grupo educativo global con foco en la excelencia, en la educación digital para acelerar la empleabilidad, el emprendimiento, y la transformación de los negocios. Conformado por 5 instituciones líderes en sus respectivos mercados de especialización como son Skylab Coders, ISDE, ESERP, IEBS y GMQTECH, este proyecto educativo ofrece programas de alta educación para profesionales, empresas y la aceleración de start-up.

Llega a México, ISDI Digital Business & Tech School

En el panel: El futuro es hoy: cómo acelerar la digitalización en México participaron también el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y Antonio Saracho, CIO de Grupo Coppel quienes compartieron con Ignacio de Pinedo y Miguel Alegre su perspectiva de los retos y oportunidades que presenta la transformación digital en México; así como el rol de la educación constante y colaboración entre los actores clave del ecosistema para lograr un profundo cambio.

Miguel Alegre, CEO de ISDI México, comentó: “Hemos visto un boom de interacción en innovación de tecnología que se está capitalizando para la creación de nuevas empresas con la creación de nuevos emprendimientos que están entendiendo las necesidades actuales y esto lleva que estamos listos para hacer una transformación del país y tenemos la tecnología para estar preparado, avanzar e ir hacia delante”.

“Para las PyMEs que no están logrando encontrarse en el mercado, tenemos la responsabilidad de formar talento digital, tecnológico y con el compromiso de las empresas, encontrar ese talento profesional con las competencias necesarias y ponerlos al servicio de los retos de la industria, las empresas o negocio. Entonces, la demanda del personal calificado para que puedan aplicar el conocimiento que reciben en el aula de manera inmediata”, agregó Alegre.

Por su parte, Ignacio de Pinedo, fundador de ISDI, Digital Business & Tech School mencionó: “No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Una sociedad que no se forma para adaptarse al cambio, está condenada a retroceder por el entorno competitivo y todas las empresas que están en esta transformación significa abandonar la manera de hacer las cosas que quería y adoptar el camino nuevo donde no sabes dónde te va a llevar y nosotros ayudamos a cambiar el mindset a la gente para las oportunidades pero hacerlo desde eficiencia y romper barreras donde los modelos de contenidos de las académicas eran tradicionales. Ahora hay que hacer un cambio de una manera sostenible con la responsabilidad con los sectores que nos acompañan.”

En el marco de la inauguración del CAD, ISDI y Grupo Digitalent anunciaron un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, lo que convierte a ISDI México como su aliado estratégico para la creación del hub digital educativo de la reconocida institución española para el impulso de la sociedad digital, mediante la investigación y el desarrollo de programas educativos permanentes orientados a difundir el conocimiento digital en profesionales, emprendedores, organizaciones y sociedad civil.

Por su lado, Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid afirmó: “El interés por el mundo digital y el foco en Latinoamérica, hacen del Hub Digital UCM en México un proyecto de enorme trascendencia para difundir el conocimiento digital a través de programas colaborativos.”

El CIO de Grupo Coppel dijo: “La pandemia nos aceleró el cambio entre un formato tradicional físico a digital con capacidades diferentes al punto que se necesitaron temas en la nube pero el talento se redujo y el omnicanal creció con el competidor digital pequeño que ahora está creciendo. Ahora la parte más importante en el tema de educación no es tanto en tener una carrera que dure 5 años sino para plantear el talento especializado para estar listos en la disrupción y entender la evolución de los modelos educativos para entender para alcanzar este tipo de desarrollo.”

“Entre las sinergias del sector público y privado y la academia se pueden encontrar marcos regulatorios, la capacidad de innovar, la investigación que podamos desarrollar tecnología y en conjunto con los panelistas. Como metodología es poder el conocimiento en práctica en el programa de ISDI y lo reaplico en el lugar donde trabajo y en su formación tiene las competencias que antes se llamaban suaves pero ahora se llaman power skills que van a hacer exitoso en el ecosistema ante las necesidades de las empresas y adaptarse al cambio permanente”, argumentó Alegre.

Antonio dijo: “La competitividad en el mundo se basa en quien entiende el entorno digital, quienes son capaces de transformar en la industrias y sociedades y sólo se logra en la educación en tecnología. Por lo que hemos incorporado Coders que es un modelo de programación corto donde formamos a la gente de una manera rápida con un tiempo record para que comience a programar, además tenemos otra de business con derecho porque hay que cambiar el entorno jurídico con las tecnologías.”

Finalmente, el Diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados concluyó: “Estamos trabajando desde la parte legislativa entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para armar un ecosistema creativo para desarrollar en los profesionales un avance en su capacitación para incentivar al sector industrial, académico y financiero·

