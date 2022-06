Hoy en día, la oferta reducida de mentorías o capacitación especializada, falta de modelos a seguir y discriminación e intolerancia son algunos de los principales problemas que enfrenta el sector emprendedor LGBTQ+ quienes han tenido que emigrar de ciudades o regiones por discriminación, intolerancia o falta de apoyos estatales para hacer crecer sus emprendimientos.

Por ello, la plataforma de administración financiera en la nube que ayuda a las PyMEs a automatizar sus finanzas en una sola herramienta, QuickBooks México y Meta Business (antes Facebook), presentaron ‘Hecho con Orgullo 2022’, un programa de capacitación financiera, marketing y herramientas de educación para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas lideradas por la comunidad LGBTQ+.

Disponible en la plataforma Meta for Business, ‘Hecho con Orgullo 2022’ responde a los principales desafíos de los emprendedores LGBTQ+, como la falta de acceso a capital, modelos de negocio a seguir, poca oferta de capacitación y mentorías, así como discriminación y tolerancia.

Programa financiero “Hecho con Orgullo 2022”para Emprendedores LGBTQ+

A partir de junio, en este sitio se alojarán consejos y buenas prácticas sobre cómo utilizar las herramientas de Meta para alcanzar objetivos de negocio, así como capacitaciones virtuales y recursos sobre finanzas a cargo de expertos de QuickBooks.

“En este contexto es clave incentivar a las pequeñas empresas LGBTQ+, las cuales representan una base importante para el desarrollo económico y la creación de empleos en el país; por ello, en conjunto con Meta, este programa apoyará su crecimiento a largo plazo, mediante herramientas de gestión y conocimientos financieros que aceleren su transformación digital hacia mayores oportunidades económicas; actualmente, por ejemplo, el 35% de los emprendedores del país no sabe cuál es la tecnología adecuada para su negocio”, aseguró Naoli Gonzalez Calatayud es Head of Partnerships and Strategy de QuickBooks México.

Si bien la inclusión laboral LGBTQ+ ha tenido un crecimiento notable de 77%, de acuerdo con los resultados del “Programa Global de Equidad Laboral 2021”, entre las PyMEs prevalecen retos significativos. Por ejemplo, cuando los emprendedores transgénero buscan acceder a servicios bancarios, sus credenciales de identificación presentan un problema, y los servicios que buscan para su negocio a menudo se retrasan o se niegan.

“Con este programa buscamos generar un ecosistema propicio para que los emprendedores de la comunidad LGBTQ+ puedan crecer y beneficiarse de la economía digital. Esto no solo se logra a través de conocimientos técnicos, se tiene que complementar con dinámicas sociales virtuosas e incluyentes. Para lograr una verdadera inclusión, debemos de entender y atender los retos específicos de los grupos minoritarios”, comentó Carolina Caser, Líder Regional del programa de MetaBoost.

