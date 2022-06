Dentro del mundo ecuestre, se cuenta con diversas actividades que van desde la ejecución de variopintas hasta la carrera de caballos. Hoy en día, existen más de 10 deportes que incluyen caballos, y estos a su vez, se dividen entre deportes olímpicos, paralímpicos, de carreras, saltos, velocidad, por equipos, pruebas combinadas o incluso, con pelota. Sin embargo, son pocos los lugares en México en los cuales se pueden contar diversos productos para el cuidado de caballos.

Bajo esta necesidad, Héctor Romero Sánchez Primo, socio de “Trote” y ceo de Romero Group, unió la plataforma “Trote” un proyecto que tiene como objetivo convertirse en la primera plataforma de E-Commerce de México que junte en un solo lugar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo las disciplinas ecuestres.

Trote, especialista en disciplinas ecuestres apoyará a las MiPyMEs del sector

“Como emprendedor, cuando cubres una necesidad que tú has vivido, se genera un proyecto y me doy cuenta que el mundo de ecuestre hay muchas disciplinas e inclusive quienes nacieron en el área de ecuestre, siguen usando su círculo social que tienen de la mano para poder hacerse de sus caballos, su maquila, accesorios, citas con el veterinario y todo lo que conlleva a tener esto servicios y productos. Sin embargo, conseguir todo en un solo lugar, no es fácil porque todo se encuentra distribuido en diferentes partes del país. Con base en esto, el poder digitalizar este negocio, el objetivo es acercar y unificar todo en un clic para encontrar ese nicho de mercado”, destacó Héctor Romero.

Esta plataforma buscará apoyar a todos los microempresarios o artesanos que se dediquen a la creación de accesorios para caballos, pues al registrarse como en “Trote”, podrán generar nuevas oportunidades de negocios.

Romero ejemplificó: “Un artesano le vende al distribuidor cada silla de montar a 2 mil pesos y éste lo vende a 15 mil pesos, la utilidad no es para el productor. Con este proyecto, llegamos a mejores precios al cliente final con utilidades para el productor y además que el sector llegue a vender sus sillas al resto del país e inclusive a Estados Unidos.”

“Quienes se acercan con nosotros desde los artesanos que elaboran accesorios hasta los organizadores de eventos de caballos o charrerías pueden obtener beneficios como: aumentar sus ventas, llegar al resto del país, abrirse a fronteras, acercar al cliente con el proveedor, contar con productos y servicios de este sector y para generar empleos”, dijo Romero.

A través de una página web y muy pronto, una app “Trote” permitirá a los usuarios vivir una experiencia única, rápida y efectiva en donde podrán consultar y comparar productos por medio de un buscador inteligente, así como realizar pagos directos o diferidos con el uso de tarjetas de crédito e incluso solicitar préstamos bancarios.

“Todas estas disciplinas son muy celosas, entonces el reto de Trote es poder unificar todo sin importar el sector. Estamos en la fase donde estamos uniendo el esqueleto en la parte de productos y servicios para poder lanzar la plataforma a finales de octubre y principios de diciembre”, dijo el experto.

A través de anuncios publicitarios, marketing digital, face to face, se les explicará a los usuarios acerca de la plataforma, los precios para que ellos tengan una experiencia de navegación, puedan encontrar todo lo que buscan y además tendrán la oportunidad de calificar desde el envío, el producto, la calidad, el precio hasta el servicio, concluyó Héctor Romero.

