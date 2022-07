AMVO presenta el reporte de resultados HOT SALE 2022

La Asociación Mexicana de Venta Online AMVO dio a conocer el Informe de resultados de la novena edición HOT SALE 2022. El informe revela que se logró duplicar las ventas totales registradas versus el año 2019 pre pandemia ($11 mil 082 millones de pesos).

La AMVO en conjunto con Nielsen, Netquest, Emplifi, entre otras, realizaron una estructura de reporte la cual estuvo clasificada en ocho contenidos.

1 Indicadores de Ventas

El retail sigue liderando con un porcentaje de 64% de las ventas totales. Además, se reportaron 19 millones de unidades vendidas y 14.6 millones de órdenes de compra. En esta ocasión, el ticket promedio se mantiene estable en comparación con ediciones pasadas, alcanzando $1,629 pesos, especialmente por la presencia de categorías con tickets promedio menores a $3,000 pesos.

2. Experiencia de compra durante HOT SALE

Continúa el crecimiento en términos de conocimiento, en donde 9 de cada 10 declaran conocer la campaña HOT SALE (en su edición 2022). Mientras que 5 de cada 10 internautas mexicanos (52%) compraron durante HOT SALE 2022.

Por otro lado, 92% delos compradores adquirieron sus productos y servicios combinando el canal físico y el canal digital.

Las principales razones para comprar por Internet continúan siendo las promociones y descuentos, pero pierden relevancia en comparación con 2021. Entre los motivadores para las compras dentro del canal tradicional, destaca la inmediatez, la atención personalizada y la experiencia dentro de la tienda.

Las principales fuentes de conocimiento son los medios masivos: Redes Sociales y Televisión, al igual que los sitios multi-categoría y publicidad en páginas web.

Las categorías más compradas durante la campaña continúan siendo: Moda, Electrónicos, así como Belleza y Cuidado personal, además durante 2022 existe mayor interés en la adquisición de categorías como Muebles & Hogar y servicios como Entretenimiento, Hospedaje, Financieros y Cursos educativos.

Los productos y servicios adquiridos durante la campaña continúan siendo en mayor parte, para la misma persona que compra (72%). Sin embargo, las mascotas toman un papel importante al presentar crecimiento en comparación con 2022.

En cuanto a métodos de pago, las tarjetas de Crédito y Débito continúan siendo uno de los principales métodos de pago en línea, mientras que el efectivo es el preferido dentro del canal tradicional.

La AMVO trabajó en conjunto con Netquest con la intención de obtener los insights posibles y entender a los consumidores revelan que el internauta mexicano recuerda en promedio 4 marcas de manera espontánea cuando piensa en HOT SALE vs 3 marcas en 2021. Resalta la presencia de Pure Players, tiendas omnichannel y marcas fabricantes.

Las promociones y descuentos ofrecidos durante la campaña continúan perdiendo relevancia. Este año, los motivadores tienen comportamiento similar, pero el ahorro de tiempo y traslado a la tienda se encuentra muy cerca de ser el principal driver de compra.

38% Porque Internet tiene más promociones y descuentos que en tienda física.

37% Ahorro tiempo y traslado a la tienda física

34% Porque puedo comparar precios y variedad en Internet antes de comprar.

34% Porque recibo mis compras rápida y fácilmente.

33% Porque actualmente encuentro más variedad de productos que en tiendas físicas.

Por otro lado, resaltan los descuentos del 21% al 40% como los más adquiridos. Mientras -que otros beneficios como entregas gratuitas pierden relevancia, sin embargo, cabe mencionar que 3 de cada 10 compradores digitales declaran contar con una membresía que les da entregas gratis.

El envío a domicilio se mantiene como el método de entrega preferido, mientras que los casilleros inteligentes toman relevancia en comparación con 2021.

En cuestiones de seguridad, 8 de cada 10 compradores (82%), se sienten seguros o muy seguros al comprar en línea durante HOT SALE. Por otro lado, es importante atacar la percepción de seguridad del no comprador, pues se ve impactada en su decisión de compra, solo el 43% de los no compradores percibe que es seguro. Entre las limitaciones para no comprar durante HOT SALE, se encuentran: la falta de presupuesto, descuentos insuficientes y el bajo nivel de stock.

3. Indicadores comportamentales de sitios de comercio electrónico

La campaña genera un incremento en términos de Visitas en comparación con las ediciones 2020 y 2021. Durante el mes de mayo 2022, la variación porcentual alcanza triple digito en comparación con el inicio de año (enero 2022).

Por otro lado, Shopping continua siendo la categoría que impulsa el alcance de la campaña, pero también se mantiene el crecimiento en OPS y una recuperación de Travel. Fashion continua incrementando su presencia. Por otro lado, vemos una estabilidad en Farmacias y Supermercados, que no llegan a niveles de alcance de cuando hubo mayor distanciamiento social, pero si del 2do año de pandemia.

La probabilidad de convertir una visita a compra es similar a la del año pasado, por lo cual vemos a un internauta interesado en seguir comprando de forma digital aun cuando ya no hay restricciones en el canal físico. Aunque Travel presenta un mayor alcance, convertir una visita en compra fue más complejo.

4. El rol de los buscadores

El interés por la campaña comenzó 15 días previo al evento, mientras que el inicio de la campaña se presentó un incremento a doble digito. Esto conlleva también más visitas durante HOT SALE 2022 en comparación con la edición anterior, además en la semana previa al evento también aumentan las visitas , por lo que la preparación y anticipación son clave para la ejecución de la campaña. Mientras que en términos de métodos de pago, BNPL se logra posicionar y superar las búsquedas de MSI.

5. Desempeño sitios HOT SALE

Se observa una tendencia estable en las visitas totales a sitios participantes de la campaña en comparación con el año anterior. En este año se generaron más de 19 millones de visitas diarias. Los compradores HOT SALE 2022 muestran una mayor fidelidad a los sitios participantes, en comparación con El Buen Fin 2021, donde se duplica la proporción de usuarios que visitan más de 6 sitios durante la campaña.

7 de cada 10 visitas a sitios se realizó desde dispositivos móviles. Entre los sitios más visitados se encuentran los Pure Players, seguido de tiendas Brick & Click, además de sitios de la categoría de viajes, telecomunicaciones y servicios digitales. Por otro lado, los sitios menores a 500K visitas, son los que muestran un mayor crecimiento año vs año, mientras que los mayores a este número desaceleran el crecimiento.

6. Seguimiento de precios y descuentos

Durante esta edición, la disminución del precio promedio fue de 14% entre los días de evento versus el día previo al inicio de la campaña; se detecta una estabilidad en la profundidad de los descuentos durante los dos últimos periodos: del 14% al 15% de descuento. Aunque se detecta una leve tendencia al alza de precios los días previos al evento en algunos comercios.

La categoría de Hogar es la que presenta mayor nivel de descuento, al pasar de 14% en 2021 a un 19% durante 2022. Mientras que Electro/Tecno sufre una caída, pasando por un buen año en 2021 (20% descuento) y en esta edición el descuento promedio fue de 11%.

7 Indicadores Publicitarios en Redes Sociales

La inversión en redes sociales durante HOT SALE se concentraron principalmente en conversión y no en alcance. El 36% de las interacciones totales del evento, fue generado con solo el 9% de contenidos relevantes.

Instagram se posiciona como la plataforma que generó mejor performance en términos de interacciones promedio, mientras que hablando de formatos; Carrusel genera 4.2x veces más interacciones promedio que otros.

Live Shopping es un nuevo formato de venta en línea que toma relevancia este HOT SALE 2022, donde la comunicación por parte de las marcas de estos eventos, aumentó en 184% respecto a la edición pasada.

Las barreras que se presentaron para no comprar. La falta de presupuesto 33% es una de las principales barreras para no comprar en esta edición. La desilusión sobre las ofertas y promociones que no cumplieron con las expectativas 28% representan un reto a vencer para los comercios participantes en las siguientes campañas ya que se reforzándose a esta desconfianza del comprador.

8 Análisis de la conversación e impacto en medios digitales

La edición 2022 del HOT SALE generó cerca de cien mil menciones en las redes sociales. Predominaron las menciones positivas asociadas a descuentos, promociones y mejores precios. El canal más relevante que concentró el 57% del volumen fue Twitter, seguido de Facebook e Instagram con 32% y 9% respectivamente.

Los beneficios más valorados fueron los descuentos (71%), con menos menciones aparecen envíos gratis, meses sin intereses y bonificaciones. Con respecto a los métodos de entrega, predominó la opción de recoger en tienda sobre los envíos a domicilio. Los principales pain points estuvieron vinculados con cancelaciones de pedidos, estafas. También se hicieron noticia muchas marcas por publicidad engañosa.

