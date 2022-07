En México, el 50% de los trabajadores jóvenes piden días libres por cuestiones de salud mental, sin embargo, ofrecen información falsa para hacerlo. En vez de explicar que su ausencia se debe al estrés o alguna crisis de ansiedad, prefieren decir que tienen problemas gastrointestinales o migraña para no ser juzgados por sus jefes directos o por el liderazgo de sus empresas, de acuerdo a datos de la plataforma Cuéntame.

“Todavía existen muchos tabúes en torno al cuidado de la salud mental y el bienestar en los ambientes de trabajo. Esto se da, en buena medida, porque existe una cultura inflexible del rendimiento y la productividad. Mucho de ello tiene que ver con los líderes de una empresa y sus formas de articular puentes efectivos y empáticos de comunicación. Para que una compañía cuide el bienestar de sus colaboradores debe existir plena confianza al interior de un equipo”, comenta Leonel Hernández, CEO en México de Care Assistance, empresa enfocada a apoyar compañías para generar planes y acciones para la salud y el bienestar de sus colaboradores.

La confianza es la piedra angular sobre la que se erige un equipo de trabajo eficiente y sano. La comunicación juega un papel clave en el desarrollo de un buen clima laboral y la consecución de objetivos. Por el contrario, la falta de confianza impacta de manera negativa los niveles de producción de una compañía y puede incidir en el aumento de rotación de personal.

Según registros del reporte Trust in the Modern Workplace, del Workforce Institute en el Reino Unido, el 63% de trabajadores y líderes empresariales considera que la confianza debe ser ganada en el ambiente laboral. Sin embargo, el 72% que es responsabilidad de los colaboradores obtener esa plena confianza. Es decir, que no se trata de un camino de dos vías, sino de un esfuerzo unidireccional.

Confianza, el paso de los líderes para cuidar la salud de sus colaboradores

Comunicación empática, una necesidad en el ambiente laboral

De acuerdo al reporte Digital Workplace Solutions de Salesforce, el 86% de ejecutivos y trabajadores considera que una comunicación ineficiente subyace a la mayoría —sino es que a todos— los fracasos de un equipo de trabajo en una empresa. Sin comunicación efectiva y empática, no se pueden articular los cimientos para que haya confianza plena en una empresa.

En este sentido, los líderes necesitan tender puentes con los colaboradores para tener un canal de comunicación que sea claro y en el que se puedan expresar este tipo de situaciones en un ambiente cordial y de entendimiento mutuo.

“La idea de que los trabajadores deben hacer todo lo posible para ganarse la confianza de sus jefes es anacrónica. Si no hay una apertura por parte de los líderes para escuchar empáticamente, la confianza en un ambiente de trabajo siempre será limitada. Los directivos de una compañía son quienes ponen el ejemplo y esto no es muy diferente al hablar de confianza. Las bases las ponen ellos”, explica Sebastián Levin, Co founder de Care Assistance.

La confianza como pilar de un equipo de trabajo

Fortalecer los canales de comunicación de una empresa conlleva crear un clima laboral lo suficientemente sólido para que se pueda hablar de cualquier tema —en especial los relacionados con el bienestar de los colaboradores— para poder identificarlos, atenderlos y desarrollar estrategias de prevención.

De esta manera se apuesta por un ambiente de trabajo más sano, lo cual incide directamente en los niveles de productividad y satisfacción, además de que ayuda a reducir la tasa de rotación de personal. Según cifras de la startup Apli, cada vez que un empleado deja su empleo le cuesta a la empresa 47 mil pesos en promedio.

“Sin una atención cuidadosa al bienestar de un equipo de trabajo, poco se puede lograr en una empresa. Los problemas de salud emocional o física que no se detecten tienen el potencial de crecer en magnitud y tener consecuencias negativas. El burnout es uno de los padecimientos más conocidose impacta la productividad. Para identificar estos problemas a tiempo es clave crear programas integrales de cuidado a los colaboradores, implementar canales de comunicación efectiva y articular ambientes laborales armónicos, en los que la confianza sea el pilar”, concluye Levin.

