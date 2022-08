10 años de IncMty no sólo inspirar, mejor generar acciones

El ecosistema emprendedor cumple 10 años de existencia y se convierte en el mayor esfuerzo institucional de impulso al emprendedurismo en México. En esta emisión la visión se basa en más acciones concretas que se traduzcan en oportunidades de negocio y no sólo en inspirar a los asistentes.

Josué Delgado, director de IncMty señala que al cumplir una década dicho festival, lo enfocan más a crear acciones reales que impulsen al asistente emprendedor mediante valores como la calidez, confianza, conocimiento, es decir en un sentido más humano, aunado a reunirlos con inversionistas , posibles clientes, personas talentosas etc; no sólo se trata de inspirar sino también de cerrar negocios.

Por su parte, Rogelio de los Santos, presidente de incmty dijo: “No sólo hemos podido inspirar a la comunidad emprendedora en sembrar los principios que van ayudar a que este ecosistema de emprendimiento e innovación de inversión siga progresando que ha logrado atraer a talentos sino a retar el Status Quo y generar iniciativas que impacten a la sociedad para contribuir al desarrollo del país y en bienestar de las empresas. En esta siguiente etapa debemos de ser más provocadores para que la plataforma siga creciendo y las cosas pasan de la idea a una realidad con el compromiso de la gente.”

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con Delgado, los contenidos ofrecidos durante los 3 días del evento tienen la misión de generar la discusión y el dialogo, porque el enfoque es orientarse a un futuro más sustentable para el 2026; El festival además de ser vivencial, tendrá sus versión digital y On Demand.

Esta edición se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en un formato presencial en Cintermex Monterrey con los siguientes summits:

• Founders/Investors: Impact Investing, Innovation Ecosystem, Research & Policy, Tech for Good y Digital Communities.

Ivonne Padilla de Alianzas Estratégicas y de Comunidad de incmty concluyó: En Founders&Investors Summit vamos a reunir en la etapa serie A y fondos desde ángeles, venture capital para generar estas conexiones con tres verticales: sustainable grown, impact investing y financial inclusion con la finalidad de agilizar temas de financiamiento.

• Tech & digital: XR, Blockchain, Web 3.0, Fintech, Gaming & Entertaiment y Digital transformation.

• Life & well being: Climate Change, Future of work & education, Food & agro tech, Happiness & Wellbeing, Health & Med Tech y 2030.

• Business Tools: Advertising & Brand, E-commerce, Legal Aspects, Entrepreneurial tools for SME´s & founders, Conscious business transformation y Ecosystem Entrepreneurship

A continuación, se mencionan algunos de los key Speakers de la décima edición:

• Álvaro Luque CEO de Luque Academy

• Alina Morse CEO de Zollicandy

• Marcel Fukuyama Head of Global Policy, B Lab Global

• Vanessa Pérez-Cirera Global Director for Economics at World Resources Institute

• Mike Nager Director Solution Center Business Development, Festo Didactic Inc.

• Penny Locaso Happiness Hacker de Hachiknghappy

• Daniel Marcos CEO at Growth Institute, Entrepreneur, Speaker and Author

• Juan Pablo Murra Lascurain Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey

• Rhonda Stevenson presidenta y directora ejecutiva de Orbital Assembly Corporation

Fernando Heredia/Laura Cruz

