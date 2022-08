El pasado 9 de agosto, el Índice de Precios al Consumidor volvió a incrementarse y registró una variación anual de 8.15% en julio; se trata del nivel de inflación más alto desde diciembre del 2000.

Este aumento impacta directamente en los precios de los productos y materias primas, lo cual afecta a las finanzas de las compañías manufactureras, quienes, al ver incrementado el costo total de la producción de su mercancía, deben absorber esos costos desde su margen de utilidad, implicando menores ganancias.

Esto a su vez ocasiona que traspasen este incremento a los costos hacia el consumidor final, lo que implica aumentos en los precios, afectaciones al comprador, y el riesgo de disminuir las ventas.

Hoy más que nunca las empresas del sector enfrentan el reto de optimizar sus operaciones y generar ahorros que les permitan mitigar el impacto antes mencionado.

Ante la inflación, las empresas de manufactura deben de optimizar operaciones con software

Para lograrlo, es necesario contar con un software empresarial adecuado que les permita gestionar e integrar los datos que se generan en torno a todos sus procesos operativos para convertirlos en información de valor que mejore la toma de decisiones, reduzca los tiempos de operación e impacte positivamente a las finanzas.

Pero, ¿cómo elegirlo?

Las empresas deben dejar de enfocar su estrategia de adopción de software en únicamente buscar un proveedor y comprar. Por el contrario, requieren acudir a un aliado que les asesore y acompañe previo a la compra de la tecnología, para realmente adquirir el software empresarial que necesitan, ya sea un sistema ERP, SCM, WMS, CRM, etc.

Lo primero que deben buscar es una compañía que sea imparcial. Es decir, al no tener ningún tipo de partnership o relación con ninguno de los fabricantes, podrá realizar un proceso 100% enfocado en ayudar al cliente y no en promocionar una u otra solución en particular.

Existen empresas como Technology Evaluation Centers (TEC) que brindan un servicio de evaluación y selección de software en la que se acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la detección y definición de las necesidades que se tienen que resolver, hasta la investigación de las características y la comparación de soluciones, para determinar cuál es la que se debe adquirir.

¿Cómo ahorrar con este servicio?

En promedio, el 50% de las implementaciones de software empresarial fallan en el primer intento y el 65% de las veces el presupuesto originalmente destinado se incrementa. Esto se debe a que al no conocer con precisión las características de las soluciones, las compañías pueden caer en el error de optar por tecnología que no es realmente la que mejor se adapta a sus requerimientos.

Es por esto que lejos de verse como un costo extra, un análisis serio de requisitos, funcionalidades, ambiente de implementación (en sitio, en la nube, híbrido), licencias y otros factores que inciden en el precio del software, es una inversión que puede derivar en ahorros de hasta el 25% del costo que inicialmente se proyectó.

En este punto cobra importancia elegir al asesor que hará el acompañamiento en el proceso de evaluación y selección de software, y es necesario garantizar que dicho consultor lleve a cabo un análisis profundo que permita tener un panorama más amplio de los proveedores y de las características de las soluciones.

En general, un asesor convencional limita el número de proveedores a analizar, así como las características que se estudiaran porque no cuentan con la tecnología adecuada para realizar un análisis detallado de múltiples sistemas. Sin embargo, existen empresas como TEC que cuentan con sistemas especializados de comparación que les permite elaborar análisis de hasta 150 proveedores y aproximadamente 3,500 criterios de cada solución.

De este modo, el análisis es mucho más preciso y orientado a generar resultados para la firma, la cual posteriormente evitará que los costos de implementación salgan de lo estipulado o que la propia implementación sea un fracaso.

Las empresas de manufactura son esenciales para la economía mexicana, por lo que una correcta selección del software que planean implementar es crucial para que realmente puedan obtener resultados de esa tecnología, impulsando el crecimiento y el desarrollo en el país.

