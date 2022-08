El ‘síndrome del impostor’ afecta al 82% de los empleados, en algún momento de sus vidas, según un estudio del Journal of General Internal Medicine y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 70% de la población a nivel mundial lo ha padecido.

Cecilia Mansilla, experta en liderazgo y desarrollo personal e instructora de Udemy -la plataforma de aprendizaje y formación- define este síndrome como: “las personas que experimentan un sentir que no merezco lo que logré, no soy lo suficientemente buena o bueno para hacer x tarea, tal vez lo que logré fue suerte y no el resultado de mi esfuerzo, esto genera inseguridad y desconfianza.”

No obstante, afecta más a las mujeres que a los hombres por la inequidad aún en la actualidad y en el mundo laboral. De hecho, según una encuesta llevada a cabo por KPMG en 2021, el 75% de las mujeres confiesa haber experimentado este síndrome en algún momento de su carrera.

“Hay muchos tipos de desigualdades que todavía ocurren con las mujeres, se debe a los sesgos inconscientes que son juicios o creencias que tenemos formados por nuestra cultura latinoamericana patriarcal. Entonces, las personas que lideramos tenemos que educarnos, informarnos, hablar del tema, promover prácticas que sean diversas y prácticas equitativas que nos ayuden a disminuir el impacto de estos sesgos tomando acciones conscientes que promuevan la diversidad de la equidad y la inclusión; son las formas que tenemos de empezar a equilibrar las cosas y oportunidades más justas”, apuntó Cecilia Mansilla.

Cómo los líderes pueden evitar el ‘síndrome del impostor’ en el entorno laboral

¿Cómo el síndrome del impostor impacta a las organizaciones?

El síndrome del impostor tiene impacto directo en los resultados de las organizaciones debido a que cuando el colaborador siente que no es bueno en lo que hace o que no merece, empieza a procrastinar tareas, no se siente cómodo con lo que se está haciendo, por lo que los niveles de creatividad bajan, su capacidad de resolver problemas también y esto tiene un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y uno de los factores de detección es que empiezan a bajar los niveles de productividad.

Por ello, la instructora de Udemy sugiere que las personas que lideran logren identificar síntomas o alertas para poder atacar el tema y para poder tratarlo y brindarles a las personas las herramientas que necesitan para superarlo.

“La empatía es clave para facilitar esta transición del síndrome del impostor; abrir conversaciones y gestionar los equipos, crear buenas relaciones interpersonales, analizar el mindset de competencias y brindarles a los colaboradores la seguridad psicológica; crear un espacio de trabajo en el que yo me sienta segura y confiada de que puedo decir lo que pienso sin miedo a represalias y este es el primer paso para empezar a resolverlo”, destacó la instructora.

El éxito organizacional está directamente relacionado con el bienestar de las personas. Uno de los enfoques de Udemy es sobre los catálogos organizacionales, y según Mansilla menciona que hay mucha demanda de las organizaciones sobre este tipo de programas especialmente, por ejemplo, de bienestar en el trabajo.

Udemy cuenta con catálogos de cursos específicos sobre el síndrome del impostor. “Ahora estoy lanzando un nuevo curso titulado ““El bienestar en el trabajo” el cual está dirigido a las personas que lideran, donde se enfocarán a desarrollar las habilidades para gestionar equipos y desde las personas que trabajan se enfoquen a desarrollar las habilidades”, resaltó Mansilla.

El curso saldrá en la plataforma a mediados del mes de septiembre con una duración de 90 minutos en un formato online. Éste es pregrabado en las cuales las personas pueden gestionar su tiempo desde cualquier dispositivo y contiene tareas, conexión con el equipo de instructores quienes hacen un feedback y los participantes nunca estarán solos y lo más importante es poder aplicar lo que aprendieron sobre las estrategias para promover el bienestar.

Además, la instructora tiene otro curso llamado “10 power skills para el trabajo” es otro programa donde se centran en desarrollar las habilidades para trabajar todo este tipo de formación, va a dar más confianza y seguridad en el cual va a disminuir los riesgos de tener al síndrome del impostor.

RECOMENDAMOS Soluciones financieras simples para empresarios

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar