El Día Nacional del Pequeño Comercio México se celebrará por primera ocasión el próximo 7 de agosto, una actividad comercial que es un hecho cultural que fortalece el tejido social de los barrios de ciudades y comunidades a lo largo del país que hoy en plena crisis económica ha mantenidos millones de autoempleos.

Dicha conmemoración es impulsada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) al presentar al poder legislativo una iniciativa para declarar el 7 de agosto el “Día Nacional del Pequeño Comerciante”, motivo por el cual en la Ciudad de México se realizará un evento con comerciantes de toda la República Mexicana donde recibirán capacitación y reconocimiento con el objetivo de continuar impulsando su labor. Al mismo tiempo, durante esta Semana del Pequeño Comercio se compartirán medios de comunicación historias de éxito y resiliencia de los trabajadores de este sector comercial de la economía mexicana.

El Pequeño Comerciante, base del tejido social en los barrios de México

“Esta es una efeméride bien merecida que viene a honrar a este gremio de trabajadores resilientes, expresión pura del emprendedurismo, por lo que esta iniciativa no es otra cosa que dar honor, a quien honor merece”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

“Justo en el centro de la crisis que pasamos como país, el pequeño comercio brilla en México. El Canal Tradicional de venta abastece el 52% de la demanda nacional. Actualmente son poco más de 1 millón 200 mil puntos de venta en todo el país, generan autoempleo a 2 millones de mexicanos y 5 millones dependen de manera directa de él”, agegró Rivera.

La inflación de alimentos en los últimos 4 años ha sido del 32%. Poniendo en jaque la seguridad alimentaria de la población. Cada vez más son los mexicanos que no alcanzan a dar las 3 comidas diarias y aquellos que un día a la semana no ingieren ningún alimento, arriesgando la salud pública en el peor de los momentos, cuando la pandemia de Covid no termina de despedirse y mantiene su embestida con una quinta ola pertinaz que paulatinamente ha ido acumulando contagios, hospitalizaciones y muertes.

La clase media se adelgaza cada vez más y encuentran en la tienda de la esquina, del barrio, un salvavidas para llevar sustento a la casa, ya que se conocen, hay confianza y muchas veces se apoya para alcanzar a llegar al fin de la quincena o esperando que se encuentre recurso la próxima semana. Funge como una banca social que soporta una parte importante del consumo popular con créditos a la palabra, que permite a miles de hogares consumir y luego pagar.

El pequeño comercio constituye una fuerza demográfica y económica central en la economía mexicana. Donde el Estado no alcanza a apoyar a la ciudadanía, siempre hay una tiendita de confianza. La atención de calidad y calidez a sus clientes, con un código de ética que ofrece precios justos y limpieza, ha permitido que el porcentaje de pequeñas misceláneas vs tiendas de autoservicio sea de apenas el 6%.

Las tiendas de barrio son una fuente de empleo para las personas sin consideración de edad. La mujer emprendedora se ve reflejada en esta actividad, ya que el 64% de las tiendas en el país son atendidas por mujeres, esposas, madres de familia, amas de casa, maestras, mujeres trabajadoras que salen adelante.

Es una prioridad reconocerlos para darles visibilidad a ellos y a sus distintas problemáticas. A través de la creación de un día que los celebre anualmente se generarán espacios necesarios para mejorar su calidad de vida.

ANPEC hace un llamado a la sociedad a repensar el rol tan relevante y en estos momentos estratégico que cumple el pequeño comercio. Qué mejor forma de fortalecer al pequeño comercio que fortaleciendo el consumo local, mueve la economía de las comunidades, genera empleo y reanima al tejido social en un momento donde el desencanto se apodera de la población.

El próximo domingo 7 de agosto, en el Teatro del Museo de la Tolerancia de la CDMX, ANPEC, junto con sus agremiados, celebrarán a las 10 am, por primera vez en México, el Día del Pequeño Comerciante.

¡Si les va bien a los tenderos, le va bien a México!

