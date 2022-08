En todas las industrias, los fabricantes y sus proveedores de servicios de almacenamiento buscan constantemente optimizar los procesos para enfrentar desafíos como la escasez de mano de obra, el aumento de la competencia y el requisito de una producción ágil y entregas rápidas.

Los robots autónomos móviles (AMR) se han convertido en pocos años en una forma eficiente de automatizar las tareas de transporte interno para empresas de todo el mundo. A medida que los AMR se convierten en una tecnología cada vez más reconocida, los fabricantes, los almacenes y las instalaciones de distribución obtienen requisitos más sofisticados; necesitan soporte automatizado especializado para el movimiento de AMR generales a montacargas y camiones de gran alcance a vehículos guiados automatizados (AGV) para recibir, almacenar, mover y enviar artículos de manera más rápida y precisa.

Interoperabilidad el factor que permitirá la evolución de los negocios

Con las crecientes tendencias de automatización y la implementación de diferentes AMR y otros vehículos automatizados, surgen situaciones de tráfico más complejas. Es probable que los sistemas de logística se hayan obtenido de diferentes proveedores con diferentes estándares operativos y sistemas de control separados. Esa complejidad no es ideal para el usuario final que busca la facilidad de uso y un único mecanismo de control y soporte para toda la flota de AMR y vehículos automatizados.

Por lo tanto, la interoperabilidad es un tema muy interesante al cual debemos prestar atención.

¿Qué es la interoperabilidad para los AMR?

En la práctica actual, cada proveedor de AMR utiliza su software de gestión de flota personalizado, lo que dificulta que los usuarios finales operen una flota de marcas mixtas de AMR y AGV de manera eficiente. En pocas palabras, la interoperabilidad es la capacidad de un sistema de gestión central para comunicarse y coordinarse con el hardware de la flota de diferentes proveedores en una sola fuente de control y una sola interfaz y, por lo tanto, reducir las barreras para una mayor adopción de AMR.

¿Cuáles son los principales desafíos de la interoperabilidad AMR?

La interoperabilidad tiene mucho sentido desde la perspectiva inicial de un cliente porque ¿por qué estar atado a un solo proveedor si el mercado se puede comercializar? Pero a pesar de que la base para los estándares de interoperabilidad se ha establecido hoy (como MassRobotics y VDA 5050), aún queda un largo camino por recorrer para aprovechar al máximo los beneficios de la interoperabilidad.

La interoperabilidad implica algunos desafíos comerciales. La propiedad del rendimiento del sistema es un área gris. ¿Es el proveedor externo del administrador de flotas responsable de las fallas del sistema o son los fabricantes de robots, aunque no diseñaron el administrador de flotas, pero siguen proporcionando los datos? ¿O es la interfaz que se conecta al sistema ERP/WMS del cliente final? Esto todavía es incierto.

Desde un punto de vista técnico, cada proveedor suele tener dos tipos de software; el software en el robot que controla la planificación basada en robots y la planificación basada en el administrador de flotas y no se aclara cómo administrar diferentes mapas y configuraciones, etc. de diferentes proveedores en un sistema de terceros. Además, la calidad de los datos de los sistemas de gestión de flotas no está estandarizada y, por lo tanto, puede ser difícil aclarar qué datos se pueden intercambiar entre dos sistemas AMR.

¿Qué es VDA 5050 y MassRobotics?

El VDA 5050 es un estándar sobre cómo comunicarse entre diferentes AGV, potencialmente de diferentes proveedores, y un sistema de control. El estándar describe interfaces y protocolos entre la capa de control y los AGV. Los AMR pueden ajustarse a eso si ceden parte de su autonomía.

El objetivo de este estándar es permitir que los AGV y los robots móviles compatibles trabajen juntos utilizando un software común de gestión de flotas. Describe la comunicación entre dos entidades; el AGV y el administrador de flotas, y, por lo tanto, será necesario implementar VDA 5050 en ambos extremos del canal de comunicaciones para que funcione correctamente. La intención con VDA 5050 es controlar el proceso a un nivel bajo, en contraste con tener diferentes proveedores creando soluciones de flota que podrían coexistir y negociar en el piso de producción.

El VDA 5050 es el estándar europeo para la interoperabilidad de AGV y AMR. Ha sido iniciado por una colaboración entre la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) y la Asociación VDMA de Manejo de Materiales e Intralogística. Aunque ha sido iniciado por asociaciones alemanas, se utilizará ampliamente en toda Europa y posiblemente también en otras regiones.

MassRobotics es el concepto estadounidense de estándares de interoperabilidad. La misión del grupo es desarrollar estándares para implementar AMR y otros equipos de automatización de diferentes proveedores y hacer que funcionen juntos en el mismo entorno. Este estándar permitirá que robots de diferentes tipos compartan información de estado y convenciones operativas para que puedan coexistir de manera eficiente.

¿Los sistemas de gestión de flotas de terceros hacen que el software específico del proveedor y los sistemas de gestión de flotas sean redundantes?

La interoperabilidad brinda muchos beneficios y, en algún momento, los sistemas de gestión de flotas de terceros pueden hacerse cargo de la planificación del tráfico y de algunos intercambios de datos, pero el camino hacia esto no es fácil y todavía estamos en una etapa temprana.

Como se indicó, hay muchos desafíos comerciales y técnicos a tener en cuenta para la interoperabilidad. Por lo tanto, el software de gestión de flotas y el software de robot específico del proveedor sigue siendo evidente para garantizar el rendimiento de los AMR, y lo será durante los próximos años.

En un futuro próximo, es más realista ver una coexistencia entre los sistemas, por lo que los fabricantes de AMR hacen que la interoperabilidad sea nativa de sus sistemas, y pueden integrarse en un sistema de gestión de flotas de terceros o funcionar como sistemas de gestión de terceros que manejan el control general del tráfico de diferentes AMR y otros vehículos automatizados. Para funciones avanzadas, recopilación de datos, mantenimiento predictivo, desarrollos, etc., el software de última generación del fabricante AMR sigue siendo la clave para una integración exitosa.

Interoperabilidad, el objetivo final

Como organización orientada al cliente, MiR reconoce plenamente la necesidad de interoperabilidad entre diferentes AMR y AGV para una gestión eficiente del tráfico entre marcas. MiR tiene una interfaz abierta, que por su naturaleza puede integrarse con sistemas de gestión de flotas de terceros.

MiR es parte del proyecto: 5G-Robot – 5G Enabled Autonomous Mobile Robotic Systems, donde la empresa juega un papel activo en el proyecto 5G-Robot que es una colaboración entre la Universidad de Aalborg, MiR, Universal Robots, Intelligent Systems, Technicon, Telenor, Nokia y los usuarios finales industriales Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss y LEGO.

El proyecto tiene como objetivo reducir las barreras para la automatización de procesos con robots. Este proyecto contribuirá a disminuir la complejidad de las implementaciones de robótica, lo que incluye permitir que los robots móviles de MiR funcionen en sistemas de gestión de flotas de terceros.

MiR está seguro de que la interoperabilidad se convertirá en una parte cada vez más importante de la intralogística porque los clientes quieren poder crear su solución de automatización óptima y gestionarla desde un punto central, lo que llevará a los clientes a nuevos estándares de automatización.

Omar Alejandro Aquino Bolaños, Sales Director para Latinoamérica de MiR

