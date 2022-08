Hoy en día, tus compras diarias te salen más caras, pero ¿a qué se debe? En 2022, la mitad de todo lo que compras se ha disparado de precio. Prestadero, resuelve algunas dudas sobre la inflación y recesión en México, en voz de su Fundador y Director General, Gerardo Obregón.

El Banco de México (Banxico) decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.75%, con efectos a partir del 24 de junio de 2022. Esta estimación de una inflación de más de 3.1% en casi todo lo que resta del sexenio actual de gobierno. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación nacional alcanzó una tasa de 7.9% en la primera mitad de junio y se trata de su mayor registro en más de 21 años.

La inflación o aumento se traduce en una pérdida de poder adquisitivo en los consumidores.

Prepárate para una posible recesión con estos consejos

Ante este panorama Obregón explica los siguientes conceptos:

La recesión se define como una carencia de crecimiento durante 6 meses. Técnicamente no estamos ahí, pero los economistas coinciden que es cuestión de tiempo para caer en ella y tenemos que prepararnos.

La inflación es una causa de la recesión, esto es porque una de las herramientas de los bancos centrales para mantener la inflación baja es subir sus tasas de referencia, esto genera una escasez de dinero puesto que la posibilidad de conseguir un crédito se reduce, puesto que el costo es mayor. Para que puedas adquirir el crédito, el banco te lo presta más caro.

Entonces, la inflación es una reducción en tu poder adquisitivo por el incremento de los precios. Si una manzana cuesta $100 pesos, una inflación del 5% en un año, costará $105 pesos, y si tú no aumentas tus ingresos, terminarás perdiendo, te robaron $5 pesos de tu cartera.

¿Por qué se da esta inflación? Una combinación de factores:

· Uno de los temas es lo ocasionado por el Covid-19. Problemas en la distribución, localización de los contenedores y cierre de muchos puertos generó que los costos de los traslados aumenten. Por ejemplo, hace 3 años el traslado de un contendor de China costaba $3,500 USD y en el clímax de la pandemia llegó a costar $18,000 USD. Así, aunque los productos estén hechos en México, mucha de la materia prima tiene que ser trasladada y esto hace que aumenten los precios.

· Otro de los temas importantes es el conflicto Ucrania-Rusia puesto que afectó a los energéticos utilizados para la fabricación de productos y traslado.

· La expansión fiscal en EU durante el Covid-19 prácticamente repartieron dinero. Si tenías un número de seguridad social, te mandaban un cheque con dinero para así sostener la economía. Sin embargo, la banquera central reconoció como un error estas acciones.

· Hay otros temas menores, por ejemplo, al comprar un coche en agencia. Antes llegabas y te daban un descuento, te incentivaban, etc. Con este tema de escasez de chips, ya es un mercado de vendedores puesto que ya no negocian, incluso hasta hay lista de espera porque la producción es menor. Lo dejan al precio y su rango de ganancia es ahora mayor.

Todo esto ha generado la inflación y es deprimente para la economía, para prácticamente todos, para los créditos, para los inversionistas, etc. Ahora, ¿Qué debes hacer? Obregón señala: Hay varias opciones por aplicar independientemente de la recesión. Es importante haber creado un fondo de emergencia por cualquier cosa. Ya sea despido, recorte de presupuesto, etc. Este fondo debe de cubrir gastos de mínimo 6 meses a 1 año. Debe estar a tu disposición para fácil acceso.

¿Es buena opción pedir un crédito? Básicamente, si tienes deudas caras como tarjetas de crédito con una tasa variable, trata de modificar esa deuda para que sea una tasa fija para que tengas la certeza de que no se saldrá de los límites y así poderle hacer frente. Si tienes un crédito a tasa fija, mejor no lo prepagues, a la mejor hasta te podría ayudar si la inflación sigue alta, es decir, cada vez te va a costar menos trabajo pagarla

Ahora, ¿Qué hacer para proteger mi patrimonio? ¿En qué invierto? Si hay opciones –afirma Obregón–, en la inflación la peor decisión que puedes tomar es tener efectivo, tanto como físico como dinero guardado en una cuenta bancaria sin ser invertido en nada.

La segunda mala inversión son bonos empresariales, Cetes, etc. a un plazo fijo, puesto que el rendimiento va a ser el mismo y a la mejor pudiste haber perdido una ganancia extra con un mejor rendimiento.

Otra no tan buena opción es invertir en activos no productivos como el oro. Esto es controversial puesto que parte de estos activos históricamente se han utilizado para cubrir la inflación. Estos no te generan nada, por ejemplo, en algún momento Warren Buffet decía que le costaría $7 trillones de dólares comprar todo el oro del mundo, pero no le generaría nada, no se puede hacer algo con tanto oro, mejor era comprar toda la tierra productiva de EU. Es evidente que lo que recomienda es comprar activos que producen, de otra forma, te regirás por la oferta-demanda y afectara tu patrimonio.

Ahora, hablando de acciones. Hay muchos tipos, una no es igual a otra. Tienes que considerar acciones que tengan una demanda en los productos: empresas que puedan subir precios sin afectar la demanda de forma importante. Por ejemplo, empresas que son únicas o que ya tienen bien definido su público y saben que, a pesar de todo, les van a comprar.

Obregón concluyó: “Hay que estar con un ojo al gato y otro al garabato, porque la inflación no es un buen ambiente económico. Espero que estas recomendaciones sirvan para que analicen su situación financiera, y protejan y aumenten su patrimonio.”

