El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y es importante saber con qué herramientas retomaremos estas actividades y comenzar el ciclo escolar con el pie derecho. Si estás pensando en adquirir una nueva computadora es importante tomar en cuenta diversos aspectos para saber cuál elegir para ser la mejor opción para llevar a cabo las tareas, investigaciones o trabajos académicos acorde al grado escolar.

Con una amplia cartera de equipos que permitirán cubrir las necesidades escolares de cada tipo de estudiante, ASUS comparte tips para encontrar la opción que sea satisfactoria.

Procesador

Dependiendo del tipo de actividades que requieras desempeñar, es importante saber qué tipo de procesador tiene la computadora deseada, puedes optar por un procesador Intel o AMD. Si los programas que más utilizarás son los de ofimática (Word, Excel, PowerPoint, etc), navegar en Internet, escuchar música y ver videos en línea, puedes optar por un procesador Intel Core i3 o i5, o por un AMD Ryzen 3 o 5.

Si lo que quieres es una computadora más robusta y que soporte programas más pesados como de diseño, arquitectura, ediciones multimedia y la posibilidad de jugar tus videojuegos favoritos, tu mejor opción serán los procesadores Intel Core i7 o AMD Ryzen 7.

Como una ProArt Studiobook Pro 16 OLED que se encuentra equipada con un procesador Intel® Core™ i7 impresionantemente potente que simplifica el trabajo de las aplicaciones de análisis, simulación o visualización super complejas; te brindará una estación de trabajo móvil con rendimiento profesional.

Selecciona una laptop de acuerdo a tus necesidades

Memoria RAM

Dependiendo tus actividades, es importante que la laptop tenga una memoria RAM que pueda cubrir tus necesidades. Esta memoria, es su almacenamiento de datos a corto plazo, la cual almacena la información que se usa de forma activa para que puedas acceder rápidamente a esta, si necesitas utilizar más programas, tu laptop necesitará más RAM.

Si tendrás tareas muy básicas, te recomendamos 4GB de RAM, esto para que no te desesperes por su lentitud, pero lo más recomendable es tener 8GB para no tener la necesidad de cerrar programas que estés utilizando. Pero, al igual que con el procesador, si requieres utilizar programas más sofisticados y no tener dolores de cabeza al ejecutarlos, te recomendamos que tu equipo tenga 16GB de RAM.

Con la nueva laptop para creadores de contenido: Vivobook Pro 14 muestra los verdaderos colores de tu mundo y goza de 8GB de RAM que te brindan toda la potencia que necesitas para realizar tu creatividad visual.

Tamaño y peso:

La movilidad es un factor importante al momento de adquirir una laptop, ya que es muy posible que requieras llevarla de tu casa a la escuela y algunos otros lugares donde requieras realizar tus trabajos, asimismo, es importante saber quién la estará utilizando, sobre todo si los pequeños de la casa serán quienes deban transportarla.

La mejor opción para los estudiantes que estarán largas horas frente a la pantalla, es optar por un equipo de 15 pulgadas, pero si desean algo más portable, las laptops de 13 pulgadas son una opción. Sin embargo, si estas opciones te parecen muy pequeñas, siempre tendrás la posibilidad de adquirir un equipo de 17 pulgadas.

El peso de la laptop también dependerá de cuánto tiempo tendrás que cargarla durante el día, tomando en cuenta que no será lo único que lleves en la mochila, ya que seguramente deberás llevar contigo libros, cuadernos y el cargador de tu laptop. ASUS cuenta con diversas opciones de computadoras con un peso menor a los 2 kilos.

Vivobook 15 es una de las laptops más pequeñas. Con un peso total de solo 1.8 kg, es extremadamente portátil, es la laptop ligera que se adapta a tu ritmo rápido de estilo de vida.

Batería:

Dependiendo el grado del estudiante, las jornadas escolares pueden ser largas o puede ser necesario llevar la laptop consigo a trabajos fuera del recinto educativo, por lo que será importante que el tiempo de duración de la batería supere las 6 horas de uso, tomando en cuenta que no siempre se podrá llevar consigo el cargador o en algunos lugares no se podrá tener un enchufe cercano.

Es por ello que ASUS Chromebook CX1 de bajo consumo está diseñada para durar hasta 11 horas con una sola carga, para que puedas hacer tarea o jugar durante todo el día y mientras está en movimiento.

Almacenamiento:

Lo más recomendable es que la laptop que desees adquirir tenga almacenamiento de estado sólido (SSD), ya que, a diferencia de los discos duros mecánicos, los SSD permiten una mayor velocidad al momento de ejecutar alguna acción, como abrir archivos. Este tipo de unidades, harán que una computadora de gama baja o media se ejecuten más rápido, además de evitar un desgaste mayor de batería. De esta manera optimizarás el tiempo de uso durante el día.

Todos los equipos Asus cuentan con almacenamiento de estado sólido (SSD) para ofrecerte una rápida velocidad de lectura o escritura de datos.

Tarjeta de video:

Si tus actividades escolares no requieren de programas muy pesados o de gráficos de gran resolución, o también no utilizarás la laptop para juegos que requieran una fluidez de imágenes, no tienes por qué preocuparte por la tarjeta de video.

Es importante considerar las actividades que realizarás en la laptop. ASUS cuenta con laptops con resolución ideales para cualquier tipo de estudiantes, así como equipos con tarjetas de video dedicadas a dar el mejor desempeño en juegos o programas de edición.

ASUS TUF Gaming A15, cuenta con la nueva GPU GeForce RTX™ 3050 que además de ofrecer una gran fluidez gráfica en la pantalla de 144Hz y 3 ms con 100% de sRGB, ofrece velocidades de fotogramas increíbles con los juegos de última generación, produce los gráficos más realistas con trazado de rayos y las funciones de inteligencia artificial más avanzadas

