Ante un escenario de inflación y poca liquidez, es esencial que los empresarios de pequeñas y medianas empresas (pymes) conozcan a fondo el panorama de soluciones financieras que existen para sus negocios.

Y es que, ante el contexto de crisis económica que se atraviesa en México y el mundo, encontrar soluciones financieras que se adapten a las necesidades del negocio puede ser la diferencia entre quebrar o crecer.

Créditos simples

Una de las soluciones financieras más básicas es la de créditos simples para pymes, con o sin garantía. Y aunque se trata de una solución que todos conocen, los empresarios no siempre cuentan con la información necesaria para elegir la mejor opción de esta solución a la crisis financiera.

Soluciones financieras simples para empresarios

Antes de pedir un crédito empresarial de este tipo, lo primero es comparar las condiciones de préstamo de las instituciones financieras que otorgan los créditos y cerciorarse de que dichas entidades financieras operen dentro de marcos legales.

Algunas de las entidades que otorgan créditos son: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), financieras tecnológicas (Fintech) y algunas entidades financieras no bancarias. No obstante, no todas las entidades de este tipo están dentro del sistema financiero mexicano e incluso algunas no tienen registro de prestadores, por lo que resulta vital revisar los marcos con los que operan.

Por ejemplo, existen algunas Fintech que no están reguladas por la Ley Fintech y también hay entidades financieras no bancarias que no están registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que puede sercontraproducente para quienes adquieren sus servicios.

Otro concepto que es recomendable revisar con detenimiento a la hora de pedir un crédito es el de costo anual total, que es lo que cuesta en su totalidad un crédito, incluyendo tasas de interés, comisiones, cargos y costos de estructurar las líneas de crédito.

Y es que, no es ningún secreto que existen entidades financieras que se aprovechan de ciertos vacíos legales o tecnicismos para terminar cobrando más intereses o comisiones, sin ser claros sobre ello.

Factoraje de cobranza delegada

Aunque no tan común como el crédito simple, otra de las soluciones financieras para pequeñas y medianas empresas que todo empresario debe conocer es la de factoraje de cobranza delegada.

Este instrumento financiero, otorgado por algunas instituciones financieras, les permite a los empresarios cobrar por adelantado las facturas de sus clientes que no aceptan ningún tipo de factoraje, por medio de una financiera.

En otras palabras, con esta solución, la financiera (SOFOME, Fintech, etcétera) le adelanta el pago de facturas a su cliente y cuando éste finalmente cobra la factura, ese dinero se lo regresa a la financiera que le adelantó el pago, más una comisión por el servicio, la cual varía según la entidad que brinda el servicio.

El valor de esta herramienta radica en que les permite a los empresarios acelerar la cobranza de su cartera sin desgastar su relación con sus clientes ni alterar sus procesos de pago, lo que aumenta su capacidad financiera para mejorar sus ciclos de producción.

En conclusión, los créditos simples y el factoraje de cobranza delegada son dos soluciones financieras que todo empresario debería conocer. Aún más, en un escenario inflacionario y de poca liquidez como en el que se encuentra la economía actual.

Pero no solo eso, pues, aunque el primer paso es conocer las ideas y soluciones para servicios de organización financiera, el segundo es tener la capacidad para elegir la solución que más se ajuste a las necesidades de cada negocio. Y es que, las condiciones para el otorgamiento de créditos simples o factoraje de cobranza delegada varían mucho, según los prestadores de servicios financieros que los otorgan.

Lee más: Los empresarios deben conocer a fondo todas las soluciones financieras que pueden utilizar para salvar sus negocios.

Para simplificar esta compleja tarea, la empresa Nrich le ofrece a las pequeñas y medianas empresas de México un comparador de soluciones financieras para encontrar, comparar y aplicar a múltiples instrumentos financieros de distintas entidades, en un solo lugar.

Las soluciones financieras inteligentes ofrecidas por Nrich provienen de instituciones debidamente reguladas ante la comisión nacional bancaria y de valores (CNBV) y por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que las hace

confiables y transparentes.

Además, la plataforma inteligente Nrich también brinda reportes financieros gratuitos para las pymes, para que puedan tomar mejores decisiones financieras basadas en indicadores de calidad.

Si está interesado en saber más sobre cómo Nrich puede encontrar el crédito simple o el factoraje de cobranza ideal para su negocio, en solo unos pasos, no dude en contactarnos. ¡Nuestros expertos lo orientarán y le ayudarán a llevar a su empresa al próximo nivel!

Edwin Chazaro CEO de Nrich

