La pandemia ha dejado como enseñanza que las empresas deben ser ágiles para mantenerse competitivas. Los negocios están lidiando con nuevas presiones, desde anticiparse a las demandas de los clientes y a la escasez en la cadena de suministro, hasta encontrar y retener a los mejores talentos, y ofrecer la mejor experiencia a los empleados.

Ante este contexto, empresas de todos los tamaños y de todos los sectores están aplicando el desarrollo cloud-native (nativo en la nube) para afrontar sus mayores retos. Aprovechando la nube y apoyándose en el low-code, las compañías pueden convertir sus mayores ideas en software y cambiar el rumbo de su negocio, señala un análisis realizado a más de 500 empresas de todas las industrias y regiones por OutSystems llamado “Cloud-Native Development: Ready or Not?”

El desarrollo de aplicaciones cloud-native es una de las tendencias de más rápido crecimiento en tecnología hoy en día. Gartner e IDC pronostican que el 90-95% de las aplicaciones serán cloud-native para 2025. Pero de acuerdo con el análisis de más de 500 compañías de todas las industrias y regiones, realizado por OutSystems, llamado “Cloud-Native Development: Ready or Not?“, las compañías aún no saben mucho al respecto.

Desarrollo cloud-native: ¿tu negocio está preparado o no?

Cloud-native se refiere a las aplicaciones diseñadas desde cero para aprovechar las ventajas de una infraestructura de cómputo en la nube: flexibilidad, escala, resiliencia y elasticidad. Las aplicaciones cloud-native permiten nuevas y mejores experiencias a los consumidores, aumentan significativamente la velocidad de desarrollo y facilitan la gestión del cambio constante.

Los hallazgos más importantes del análisis realizado por OutSystems revelan que:

Mientras el 72% de encuestados espera que la mayoría de sus aplicaciones se desarrollen utilizando cloud-native para 2023, solo el 47% de ellos sabe mucho sobre ello.

Las empresas que se preparan para el crecimiento del cloud-native necesitan aumentar el talento en más de 10 funciones diferentes, en un momento en el que el talento disponible es muy escaso.

Un 76% dicen que las plataformas de low-code son de buenas a excelentes herramientas para implementar cloud-native.

Un 72% ya están usando tecnologías de low-code y este mismo porcentaje esperan que la mayoría de sus aplicaciones se desarrollen con cloud-native para 2023.

Es hora de conocer el cloud-native

Para las empresas que ya aprovechan la tecnología cloud-native, el compromiso es fuerte, y va en aumento. Los líderes informan de que más del 68% de sus aplicaciones se apoyan en la tecnología nativa de la nube, y cerca de tres cuartas partes de los encuestados (72%) creen que a finales de 2023 la mayoría de sus aplicaciones se construirán de esa manera.

Los retos

No es de extrañar que los líderes de TI sientan la necesidad de más talento, más especializado, para llevar a cabo sus estrategias de cloud-native. Tanto los líderes como los rezagados coinciden en que el crecimiento del equipo de ingeniería es necesario y a la vez una dificultad. Otro de los retos es llevar a cabo la identificación de las herramientas/plataformas adecuadas y mantener la infraestructura actualizada, así como encontrar y contratar a personas con las habilidades necesarias,

El low-code eleva el éxito del cloud-native

Los líderes del Cloud-native ven las plataformas de low-code como socios ganadores en sus trayectos hacia el cloud-native, con un 60% diciendo que las plataformas de low-code son herramientas “muy buenas” o “excelentes” para la implementación del cloud-native. No es de extrañar que más de siete de cada diez (72%) líderes trabajen ya con plataformas de low-code.

Los líderes del cloud-native están haciendo planes para ampliar su adopción de plataformas de low-code mientras construyen para la nube. Más de una cuarta parte (28%) de los usuarios de low-code dicen que la mayoría de sus aplicaciones están en la nube este año, mientras que más de tres cuartas partes (76%) dicen que su organización utilizará low-code para construir la mayoría de sus aplicaciones para el año 2024.

“El desarrollo nativo en la nube puede ayudar a los clientes a conseguir resultados de forma rápida, con escalabilidad y fiabilidad, pero muchas empresas están experimentando una desconexión entre el cumplimiento de sus objetivos de digitalización y su conocimiento de los retos del cloud-native. La mayoría de las empresas tampoco cuentan con el talento informático y de programación necesario para realizar la implementación. Las plataformas low-code de alto rendimiento son la solución, ya que ofrecen una forma más rápida y sencilla de crear y mantener aplicaciones innovadoras que perduren en el tiempo”, comentó Diego Herrera, Director Comercial de OutSystems México.

