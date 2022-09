En medio de la pandemia por Covid-19 y las adversidades económicas generadas por la inflación a nivel mundial, las empresas se encuentran en una etapa llena de desafíos que pueden limitar su crecimiento. Ante este complejo escenario, los nuevos emprendimientos son particularmente vulnerables por diversas razones, ya sea por la falta de experiencia de sus fundadores, por su limitado acceso a capital o porque su proceso de digitalización no cuenta con herramientas que le ayuden a hacer negocios de forma segura.

Aunque el deseo de emprender está vigente, los desafíos en materia de seguridad son la principal preocupación para las empresas en 2022. El estudio Una triple amenaza en las Américas. 2022 KPMG Fraud Outlook de la consultora KPMG refiere que el 69% de las empresas en la región considera que el riesgo de fraude, ya sea interno o externo, aumente en los próximos 12 meses.

Verificación de identidad inhibe riesgos reputacionales, legales y de costos

“Los procesos de validación de identidad son clave para todas las empresas de todos los tamaños, ya que les brindan certeza de con quién están haciendo negocios, ya sea que se trata de un proveedor, aliado comercial, un cliente e incluso un colaborador”, señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad

No obstante, Robledo reitera que las empresas de reciente creación desconocen los beneficios de estos procesos o suelen no considerarlos como prioritarios durante los primeros años de vida de un negocio; sin embargo, el especialista afirma que durante los primeros años es cuando una empresa se encuentra más vulnerable. “No contar con este tipo de verificaciones puede ocasionar grandes daños a una compañía, desde pérdidas económicas, hasta problemas legales o reputacionales”.

En el reporte de KPMG, las empresas reconocen tres aspectos como prioritarios de cara a los desafíos actuales:

● Fraude. El fraude tanto interno como externo, es una de las grandes preocupaciones de las empresas en la actualidad. El fraude interno se está colocando como una de las prioridades, respecto a años anteriores, ya que cerca del 31% de las empresas reconoce que el fraude interno aumentó en el último año.

● Reputación. La reputación de las empresas es una de las consideraciones clave para el desarrollo de los negocios. Por ello, cada vez más compañías destinan esfuerzos para mejorar en este aspecto. Cabe destacar que una mala alianza o establecer relaciones con empresas cuya identidad fue robada, empresas fantasmas o de dudosa reputación puede conllevar problemas reputacionales graves.

● Ciberseguridad. Hoy en día la capacidad de las empresas para enfrentar riesgos de ciberseguridad es clave, ya que a través de estrategias sólidas y que les brinden certeza, podrán desarrollar sus objetivos de crecimiento y evitar riesgos.

Inflación, el principal desafío

A todos los retos a los que comúnmente se enfrentan las empresas, este año se ha sumado uno más: la inflación. De acuerdo con Banxico, durante la primera quincena de julio, la inflación en el país llegó a 8.16% y prevé que pueda incrementarse durante la segunda mitad del año.

“Para hacer negocios en este contexto son fundamentales los procesos de Know Your Business (KYB) y Know Your Customer (KYC) que consiste en una serie de verificaciones que ayudan a que las empresas optimicen sus recursos, no pierdan clientes, puedan disminuir el riesgo de fraude, reducir costos y optimizar tiempos”, afirma el director general y fundador de Tu Identidad.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, de enero a septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 172 mil 329 reportes de presuntas operaciones inusuales, es decir, que podrían ser de empresas dudosa procedencia, con operaciones ilícitas o que no concuerdan con las actividades declaradas. Este dato habla del nivel de riesgo que hay en el ecosistema actual. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 119 denuncias por presuntos actos financieros irregulares en 2021.

“La validación de identidad puede ser una herramienta para impulsar el emprendimiento en la medida en que ayuda a que las empresas operen y hagan negocios de forma segura. Cuando se trata de empresas nuevas les brinda el impulso que necesitan durante los primeros años que suelen ser los más difíciles y decisivos para el crecimiento o muerte de un negocio”, concluye Robledo.

