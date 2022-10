Una de las principales complicaciones financieras a las que se enfrenta cualquier MiPyME en el país es mantener constante su liquidez y solvencia, factores clave para optimizar su salud económica y para mantener una curva de crecimiento con buenos niveles de ganancias, además de que tienen continuos desfases en sus flujos, por los fuertes y constantes desembolsos que deben cubrir para producir y no reciben ingresos sino hasta que van vendiendo o hasta que sus proveedores les paguen, lo cual ocurre entre 90 y 180 días.

Kapital, plataforma tecnológica mexicana que ayuda a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) con la optimización de sus recursos, anunció su nuevo servicio para pago de factura a proveedores, Kapital Flex; una de las más completas opciones del mercado crediticio digital que soluciona, entre otras cosas, la falta de flujo para solventar gastos operativos.

MiPyMES pueden pagar facturas diferidas con flexibilidad y transparencia

“Adicional a las problemáticas usuales como la obtención de financiamientos o apoyos crediticios, comúnmente lidian con la incertidumbre de la recepción de pagos tardíos de sus proveedores, lo que influye en su cierre prematuro, porque el costo de operación es más alto que sus ingresos, además de obstáculos de crédito y cobranza”, destacó René Saul Farro, CEO y cofundador de Kapital.

Es por esto que, la compañía, que ha crecido a un promedio de 1,700% anuales desde hace dos años, prevé que al menos en los seis meses posteriores a este lanzamiento, al menos 40% de sus clientes con perfil empresarial emprendedor, adopten este servicio.

“Kapital Flex se suma como socio clave de negocio, porque la banca tradicional no le da la flexibilidad a la MIPyMEs e industrias, ni todo lo que necesita para crecer. En oposición, nuestras soluciones representan un all in one, pues desde nuestra plataforma pagan y facturan a tiempo y en los plazos ideales”, indicó Fernando Sandoval, CFO.

Con esta opción, las compañías pueden diferir hasta seis meses el pago de facturas pendientes y hasta 10 meses, toda compra realizada con tarjeta de crédito Kapital; así, se deja de lado el estrés que todos los empresarios preocupados por sobrellevar los costos operativos, que muchas veces llegan antes que los pagos de los clientes; al brindarles total visibilidad de fechas y montos mínimos a cubrir, desde la plataforma y además de flexibilidad, que es de los factores que más requieren para crecer, algo que Kapital Flex les ofrece.

Cabe decir que los servicios Crédito PyME de Kapital son las soluciones más demandadas, debido a los beneficios que tienen contra productos similares en el mercado, como flexibilidad para el pago, accesibilidad, rapidez en el tiempo de solicitud y porcentaje de aceptación y centralización una plataforma todo en uno.

“Es una belleza poder ofrecer a los empresarios el completo control sobre las facturas que ingresan, seleccionar la fecha límite de pago, pagar en tiempo a sus proveedores y elegir pagar ese importe al plazo que mejor les ajuste desde la plataforma Kapital Business”, finalizó René Saúl Farro.

