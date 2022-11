A raíz de la necesidad de educación, trabajo y entretenimiento en casa, donde las redes sociales mostraron una adopción casi total entre los internautas mexicanos durante 2021 y 2022, hubo mayor penetración de dispositivos móviles y acceso a redes sociales y mensajería instantánea debido al alargamiento del confinamiento.

Planificar una estrategia en redes sociales con métodos profesionales es clave para el éxito de tu empresa, pero antes debes saber dónde encontrar a tu audiencia. Y empecemos por el principio: el Social Marketing (o Social Media Marketing) consiste en la combinación de las acciones y objetivos del marketing digital con la capacidad de difusión de las redes sociales.

B12 Admark, muestra paso a paso cómo encontrar prospectos y clientes en redes sociales a través de un plan estratégico de Social Media Marketing.

¿Cómo diseñar un plan estratégico de Social Media Marketing?

Roberto López, Chief Marketing Officer en B12 Admark México, comenta: “Muchas empresas saben del poder de las redes sociales y abren cuentas sin ton ni son. El principal problema de esas empresas es que no saben dónde está su público objetivo. Saben que está en las redes (¿y quién no lo está?), pero no saben en cuáles y, desde luego, no saben lo que hacen en ellas. Por lo que es fundamental definir y conocer a la audiencia objetivo.”

El Social Media Marketing –añade López–, es en realidad una extensión del Marketing de Contenidos. Para que tu marca funcione en redes la clave está en intercambiar información relevante con el grupo adecuado de gente. Si esto lo haces con frecuencia, las personas lo valorarán para después interesarse por tus productos. Aquí la importancia de impactar al público adecuado.

● ¿Quién es tu público objetivo? Comienza a construir perfiles de tu target. Hazte muchas preguntas para que puedas encontrar a tu público objetivo en las redes sociales, si son hombres o mujeres, de qué edades, cuál es su nivel de poder adquisitivo, cuáles son sus gustos, dónde viven, etc. De esta manera conocerás al cliente que puede comprar tus productos.

● ¿Dónde está la audiencia? Si ya tienes claro quién es tu “buyer persona” o cliente ideal, ahora el objetivo es ¿cómo llegar a él? Investiga en qué redes están moviéndose, de qué edades, los días que prefieren conectarse, a qué hora, etc. Se recomienda utilizar las herramientas de analítica y comprobar la interacción con tus publicaciones. Lo que creías que funcionaría bien en Twitter puede ser mejor contenido para Facebook. Adapta tu mensaje a los diferentes canales y cambia de estrategia si es necesario.

● ¿Cómo anda la competencia? Nada mejor que conocer a tus competidores, porque te permitirán seguir con tu plan o buscar un nuevo enfoque y hasta encontrar una oportunidad en la que no habías pensado. Afortunadamente, las redes sociales permiten ver lo que sucede y quién sigue a quién y qué hacen. Con un simple estudio de redes sociales puedes ver todo lo que hacen tus competidores, lo cual te dará muchas pistas para seguir adelante o retomar camino respecto a tus seguidores más activos, si te conviene tener embajadores de marca, en cómo interactuar con tus publicaciones e incluso qué hashtags utilizar.

● Tus clientes son doblemente valiosos. Pregunta a ellos, ya que son la mejor oportunidad para encontrar a un público objetivo mayor. Por ejemplo, a través de una encuesta interna puedes conocerlos directamente y te ayudará a saber en qué redes sociales se mueven, qué tipo de contenidos les interesan, a quién siguen, qué esperan de ti y qué les gustaría encontrar en tus canales de comunicación, etc.

● Segmenta a tu público. Una vez que tienes toda la información en tu poder puedes conocer a tu audiencia e implementar una estrategia de Redes Sociales. Lo primero es segmentar a tu público objetivo en distintos grupos, en función de intereses y gustos similares. No olvides hacer pruebas, busca tu nicho, tu espacio, el microtargeting es tu mejor aliado en este caso.

López concluye: “La captación de clientes en redes sociales lleva su proceso, entre más rápido te muevas con el diseñar correcto del plan estratégico de Social Media Marketing, podrás aumentar ventas y alcanzar los objetivos que te propongas. Recuerda que lo primero es conocer a tu audiencia.”

Los mexicanos en las redes sociales

Según la más reciente información del 18° Estudio sobre los Hábitos de Personas Usuarias de Internet en México 2022, de la Asociación de Internet MX:

● En 2021 se estimaron 89.5 millones de internautas en México, un crecimiento anual de 6.4.

● 95.4% se conectan a Internet a través del smartphone, por lo que es el principal punto de acceso a Internet.

● 88.4% acceden a Redes Sociales.

● 91.9% acceden diario a estos espacios.

● 6 empresas consolidan más del 75% de conocimiento: WhatsApp 28.5%, Facebook 60.6%, Instagram 4.2%, Youtube 1.2%, TikTok 0.9% y Twitter 2.8%.

● 28.5% prefieren WhatsApp, la plataforma con mayor conocimiento y uso ante necesidad de comunicación inmediata.

● 60.6% prefieren Facebook, que se mantiene en la mente de las personas usuarias de Internet como primera mención.

● TikTok es la red con mayor crecimiento en el año.

● 42.9% de las personas no usuarias son mayores a 55 años de edad.

