La jerga empresaria; los populares y detestados que se utilizan en el trabajo

La jerga empresarial, también conocida como lenguaje corporativo, es la recopilación de palabras y expresiones que poseen un doble significado, tanto en sentido literal como en el ámbito de los negocios. Utilizadas de manera adecuada, pueden facilitar la comunicación y mejorar la credibilidad. Aunque, si se usan de manera inapropiada o son malentendidas, pueden tener el efecto contrario.

El estudio encuestó a más de 1551 estadounidenses, que trabajaban en una oficina tanto de manera presencial como remota, para averiguar qué palabras y expresiones son las que les gustaban más y menos. A continuación, se muestran las conclusiones a las que llegó Preply en cuanto a cuáles son los mejores y peores términos de jerga empresarial para usar en el trabajo en el 2022:

10 términos de jerga empresarial más utilizados en el trabajo

1. Win-win (situación beneficiosa para ambas partes)

2. Culture (cultura de la empresa)

3. ASAP (lo antes posible)

4. Think outside the box (dar con una solución que no sea obvia)

5. Moving forward/going forward (avanzando)

6. Circle back (volver al asunto)

7. It’s on my radar (está en mi radar; lo tengo presente)

8. On the same page (ambas partes están de acuerdo)

9. Bring to the table (tocar un tema; lo que aportas en un contexto laboral)

10. New normal (nueva normalidad)

10 términos de jerga empresarial más molestos utilizados en el trabajo

1. New normal (nueva normalidad)

2. Culture (cultura de la empresa)

3. Circle back (volver al asunto)

4. Boots on the ground (estar presente en un lugar haciendo el trabajo para conseguir algo)

5. Give 110% (dar el 110 %)

6. Low-hanging fruit (las victorias fáciles)

7. Win-win (situación beneficiosa para ambas partes)

8. Move the needle (cambio que provoque un impacto significativo)

9. Growth hacking (marketing orientado a experimentos)

10. Think outside the box (dar con una solución que no sea obvia)

10 términos de jerga empresarial menos molestos utilizados en el trabajo:

10 términos que pueden ser percibidos como señales de alerta en la descripciones de puesto de trabajo

1. At the end of the day (al final del día)

2. Debrief (informar)

3. Sweep the floors (ganar de manera convincente)

4. SMB (empresas pequeñas y medianas)

5. Table this (postponer el asunto)

6. B2C (negocio a consumidor)

7. Blue sky thinking (ideas ambiciosas)

8. Ideate (conseguir ideas)

9. Game changer (punto de inflexión)

10. Teamwork/Teambuilding/Team players (formar parte de un equipo)

1. Rockstar (estrella de rock)

2. Wear many hats (tener diferentes roles)

3. Thick skin (no ofenderse por lo que otra persona haga o diga en el trabajo)

4. Work hard, play hard (trabajar mucho, jugar mucho)

5. Schedule TBD (horario por determinar)

6. Urgently hiring (contratación urgente)

7. Ninja (ninja)

8. Hit the ground running (arrancar a toda marcha)

9. Fast-paced environment (ambiente de ritmo acelerado)

10. Overachiever (persona que excede las expectativas)

10 términos que pueden ser percibidos, en menor medida, como señales de alerta en las descripciones de puesto de trabajo

1. Proactive (proactivo)

2. Empower (empoderamiento)

3. Leverage (aprovechar)

4. Lots of perks and benefits (muchos ventajas y beneficios)

5. Proven track record (trayectoria probada)

6. Resilient (resiliente)

7. Fun/Amazing/Unique company culture (cultura empresarial divertida/increíble/única)

8. Sense of humor (sentido del humor)

9. Passionate (apasionado/a)

10. Competitive salary (salario competitivo)

Mary Glowacka, dirigente del Centro de Excelencia del Departamento de Recursos Humanos de Preply, apunta:

“En el lugar de trabajo, los empleados y los directivos utilizan una jerga corporativa muy específica, que puede hacer mucho alarde y, sin embargo, decir más bien poco. Estos términos son recurrentes en correos electrónicos, reuniones y conversaciones.

Son de uso habitual en el lugar de trabajo, pero mucha gente detesta la gran mayoría de ellos. Además, estos términos son tan malsonantes, que si apareciesen en la descripción de un trabajo, algunas personas ni se molestarían en postularse para el puesto. Estas son algunas de las conclusiones de nuestra reciente encuesta, realizada a 1.551 empleados de oficina estadounidenses.

La jerga empresarial, a veces, es un mal necesario. Tres de cada cuatro participantes en la encuesta reconocieron que puede hacer que una persona parezca más profesional, pero ello no significa que a la gente le gusten estas expresiones utilizadas entre colegas de trabajo”

