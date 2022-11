De acuerdo con la Mtra. Karla Arlaé Rojas Quezada, especialista del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), miembro de CROSS Nacional y socia directora de Corporativo MSN Consultores el impacto de la reforma a la Ley del Seguro Social aún no se ha analizado por parte de muchas empresas y por este motivo no están preparadas para afrontar los retos que este cambio traerá desde el próximo año.

En diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al sistema de pensiones, esta reforma consiste en la reducción de las semanas cotizadas requeridas en la ley 97 y por consiguiente se aumenta el número de cuotas que debe pagar el patrón, sin alterar las del empleado ni las del Estado.

Lo que debes saber sobre la reforma a la Ley del Seguro Social para el 2023

Esta reforma, aunque entró en vigor desde el 2021, su aplicación se estará dando de manera paulatina hasta el 2031. Del 2021 al 2031 la aplicación irá cambiando en cuanto a las semanas, durante estos 10 años, cada año ira aumentando el número de semanas y del 2023 al 2031 se ira ajustando el monto a pagar por los patrones, cada año irá aumentando el porcentaje.

Sobre este último aspecto es importante tener en cuenta que antes el porcentaje era el mismo para todos los empleados, con la reforma este valor no será el mismo, sino que dependerá del salario que gane cada empleado.

Tabulador Anexo

Estos cambios afectan solamente a los aspectos de cesantías y vejez de los trabajadores, pero en su pago sólo afectará al empleador. Aunque este cambio se hace necesario porque al disminuir el número de semanas es necesario compensarlo con el aumento de la cuota a pagar, no debería ser sólo el empleador quien asuma toda la responsabilidad, según la especialista del IEE.

El impacto en las empresas será muy alto porque en algunos casos el aumento podrá ser de hasta 8 puntos porcentuales dependiendo del salario de cada empleado. Para algunas empresas este impacto podría ser de millones de pesos en pagos de seguridad social. Hoy en día las empresas traen una carga de pagos muy alta y para 2023 con el incremento de esta reforma, de no planificar adecuadamente la economía de las empresas, se podría ver afectada de una manera muy alta.

Haciendo un cálculo para una empresa de 64 trabajadores con diversos salarios, la Mtra. Karla determinó que el aumento en estos 8 años podría llegar a ser de 4 millones de pesos acumulados. Hay que tener en cuenta que este cambio no se dará un sólo año, sino que del 2023 y por los próximos 8 años este valor irá aumentando.

El resultado de la consultoría a varias empresas y del análisis de la situación, la maestra del IEE prevé que los impactos de esta reforma van a darse en diferentes ámbitos, la inflación puede seguir aumentando, porque al aumentar la mano de obra de las empresas el valor de los productos y servicios también aumentará.

En caso que las empresas no quieran tener que subir costos lo que se puede dar es la precarización del trabajo, fuga de capital, contratación informal, la automatización de los empleos, entre otros aspectos que pueden ir en contra de la económica del país.

Teniendo en cuenta esta situación, la Mtra. Karla recomienda que es importante que las empresas empiecen a estudiar y analizar el impacto de este cambio a la ley del Seguro Social, que dentro de sus proyecciones de cuentas incluyan y prevean escenarios en cuanto al costo y lo que pueden llegar a pagar en los próximos años.

Así mismo uno de los aspectos más importantes que propone la especialista es que las empresas y los empleados deben volverse más productivos, para que las empresas generen más ingresos y se pueda suplir el incremento en la mano de obra.

