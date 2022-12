Gran parte del enfoque de Dell Technologies e Intel históricamente es en la pequeña y mediana empresa porque ambas compañías entienden que es un impulsor de las economías, de talento y que muchas de ellas han sobrevivido y sobresalido por su incorporación apostando a la tecnología.

La misión es seguir apoyando a estas PyMEs para que cada vez se incorporen mayor tecnología a menor costo, con esquemas que la puedan introducir de una manera mucho más dinámica de una manera mucho más rápida.

El banco Dell Financial Services no es nada más orientado a grandes proyectos para grandes corporaciones, va orientado también a pequeñas empresas.

“Hemos visto que el ticket de entrada de 10 mil dólares, son 6 computadoras y un servidor, y eso les permite no descapitalizarse y poder este tener pagos mensuales pero que les permita también modernizarse también apoyados por nuestra red de canales y distribuidores los ayudamos a entender hacia dónde van, qué es lo que quieres hacer, qué retos se están viendo, para poder proponer la mejor arquitectura que haga frente tecnológico a los retos en el futuro”, expresó Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México.

“Esto representa más de doble dígito en los últimos 6 o 7 años el crecimiento que hemos tenido en la pequeña y mediana empresa es una gran apuesta es uno de los segmentos más grandes que tenemos en Dell y nuevamente uno de los segmentos que más están creciendo en México de acuerdo a IDC”, mencionó Aguilar.

El director general de Dell Technologies México mencionó las tres tendencias futuristas para el próximo año que van a cobrar una relevancia importante y serán las prioridades del mercado.

3 tendencias tecnológicas futuristas para las PyMEs en el 2023

La modernización

La modernización de todo lo que es el centro de datos y de un ambiente multi nube por la interacción híbrida de nubes públicas y nubes privadas y cómo ayudas a los clientes a desarrollar ese ambiente que nos permita reducir costos y los permitan sacar lo máximo de sus ambientes, se requiere es expertis, talento y es lo que estamos ahorita Dell está desarrollando con sus canales, es habilidad para poder desarrollar la arquitectura pues esas tecnologías modernas son el aprovechamiento de los centro de datos.

Ciberseguridad

No se trata nada más de la parte de educación, de monitoreo, de protección de detección, se trata de cómo le haces para cuando te ataquen puedas tener el menor daño posible o recuperarte lo más rápido posible de un ataque.

Los ciberataques es la modalidad de crimen que más está creciendo a nivel mundial que pasa cuando te atacan y eso es lo que estamos desarrollando con nuestros canales y distribuidores para que con la tecnología de Dell entres otro tipo de dinámica de conversaciones para ayudar a los clientes a decir que pasa cuando te toque un ataque cómo te recuperas.

El nuevo talento

Este talento está requiriendo opciones mucho más flexibles, se puede trabajar desde cualquier lugar, tiene que ver con el balance de vida y mental.

Las empresas ya están viendo que para atraer y retener ese talento van a tener que volver a regresar el péndulo a una parte híbrida una parte mucho más balanceada pero como ofrece soluciones tecnológicas rápidas seguras y de buen desempeño para que puedas ofrecerle esa modalidad de trabajo posible y eso requiere muchos avances de tecnología y servicios.

“Estas tres tendencias son las que habitan los canales, nos estamos enfocando para ayudarnos a desarrollar y que si bien en tecnologías del futuro de inteligencia artificial, procesamiento cuántico, de 5G, que, si ven en una curva de adopción y son los Service Adopters quienes lo adaptan más rápido”, dijo Aguilar.

Las oportunidades tecnología se tiene que diferenciar, la tecnología ya no tiene que ser nada más computadoras o celulares es entender cómo la tecnología es un disruptor y cómo te permite estar más cerca de los clientes, hacer analíticas de datos para poder entender experiencia, tendencias poderte diferenciar y no nada más entrar en un modo de sobrevivencia, sino de un modo de distinción en un modo en el que me pueda sobresalir y ofrecer una dinámica una experiencia un servicio o un producto diferente impulsado y habilitado con tecnología para poder llegar al mercado de una manera diferente.

A manera de conclusión, Juan Francisco Aguilar dijo: “Las pequeñas empresas tienen esa dinámica y esa agilidad para poderlo hacer y la buena noticia es que antes tenían que invertir grandes cantidades de dinero para poderlo hacer. Ahora ya no con toda esta tecnología de nube, con esquemas de financiamiento con esquemas de suscripción, y con todos estos ofrecimientos, con nuestra red de canales, hay gente que los puede ayudar para que con la tecnología la puedan incorporar y diferenciarse.”

