Con la navidad y las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, se espera que el consumo en el país adquiera niveles altos. De acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, tan solo en la capital del país se estima una derrama económica superior a los 58 mil MDP, mientras que Concanaco Servytur calcula que las ventas a nivel nacional serán mayores a los 500 mil MDP.

Para los mexicanos, las fiestas decembrinas en el país indican el alza en el consumo y las compras, se vuelven parte inherente de las festividades, pero también de la contaminación. Según datos de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, la navidad y fin de año crean un aumento de residuos de hasta el 30%, por lo que encontrar un balance entre compras y sostenibilidad es de vital importancia para asegurar un futuro ambiental en México y el mundo.

Navidad sostenible, evita generar 30% más basura

De acuerdo con Adriana Pulido, experta en sostenibilidad empresarial y directora general de In All We Trust, menciona que: “La navidad es una fecha de gran importancia e impacto social, por lo que hacer conciencia para vivir un consumo responsable es importante durante las festividades. Aunque exista un gran sesgo en el área, las fiestas navideñas también pueden ser sustentables, responsables y conscientes, pues estos no son conceptos excluyentes, al contrario, pueden volverse una plataforma de gran alcance para promover progresivamente la responsabilidad social en épocas de compartir”.

Según la especialista, para lograr unas fiestas sostenibles y la posibilidad de convertirse en el comprador que el mundo necesita ante la crisis socioambiental que está por venir, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Compra regalos con causa: Durante esta época puedes asegurarte de hacerle llegar tu aprecio a tus seres queridos mediante un regalo responsable. Actualmente existen diversas asociaciones, empresas y plataformas, como In All WeTrust, que promueven el consumo consciente y con sentido. Desde productos como joyería, cuidado del bienestar o alimentos orgánicos, estos objetos tienen un sentido social que busca apoyar diversas causas, tales como a mujeres en situación vulnerable, combatir la desnutrición infantil, promover la inclusión laboral y la lucha contra la violencia de género, entre muchas causas más. De esta manera tu regalo no solo promueve el comercio local, sino que al mismo tiempo ayuda a segmentos en situación de vulnerabilidad.

2. Obtén productos sostenibles u orgánicos: Investigar el proceso de elaboración te ayudará a llegar al regalo perfecto, conformado por productos realizados de manera consciente para el planeta. Aunque existe el sesgo de que los productos verdes se refieren únicamente a alimentos, es posible encontrar productos sostenibles de todo tipo, desde joyería, ropa slow fashion, perfumes y cremas, ¡todo es posible!

3. Dona todo lo que tenga un segundo uso: En ocasiones aquellos objetos para los que ya no encontramos uso pueden ser el tesoro de otro. Asegúrate de brindar una segunda vida a los productos como ropa, juguetes, colecciones e incluso tecnología, esto no solo permitirá que otras personas puedan acceder a productos con mayor facilidad, sino que reducirá el impacto ambiental y generación de basura.

4. Reutilizar SÍ está de moda: La decoración y regalos de navidad suelen absorber casi el 60% de gastos destinados a las festividades de acuerdo con la consultora Deloitte, por lo que asignar un presupuesto es una buena idea. Otra opción es aprender a reutilizar todo aquello que sea posible durante las fiestas, objetos como adornos, árbol de navidad, esferas, manteles, luces y envolturas navideñas sin duda pueden tener una segunda e incluso tercera vida.

RECOMENDAMOS Los principales retos de la internacionalización de los negocios

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar