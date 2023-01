Computrabajo, ofrece cada año a los profesionales y responsables de Recursos Humanos las principales tendencias del área para el próximo periodo, así como la intención de contratación de las empresas para 2023, a través de más de 1,500 respuestas de profesionales del área de RR.HH. en Latinoamérica.

Situación del mercado actual y prospección

Un 80% de los encuestados afirma que se han recuperado o incluso superado, los niveles productivos de sus empresas tras la pandemia.

México responde a la pregunta de manera positiva con un 74%, mientras que el 26% declara que aún no se han recuperado los niveles de producción previos a la pandemia. En la región, Perú es el país en el que los encuestados responden con mayor negatividad con un 26%, frente al 19% de la media de la región, y Colombia, de la manera más optimista con un 16% comparativo. El 73% de las empresas entrevistadas en Latinoamérica tiene intención de seguir contratando en 2023.

En la mayoría de los países la perspectiva es positiva, con excepción de Chile, quienes prevén reducciones en los volúmenes de contratación en un 47%.

Por su parte, México muestra resultados ligeramente más optimistas en comparación con el territorio latinoamericano, ya que casi el 77% de las empresas encuestadas planean no reducir contrataciones este año. Por otro lado, el 75% de las empresas encuestadas en la región prevé cambios organizativos en su empresa para lidiar con la incertidumbre anual y mantener los ingresos.



El ghosting laboral, la falta de oferta de candidatos que encajen en sus vacantes

Así pues, aunque vemos unas tendencias de contratación al alza, debemos ver con más detalle qué grandes desafíos se presentan para este año y qué estrategias llevarán a cabo las organizaciones para hacerles frente.

Desafíos

Entre los grandes desafíos que se señalan para este 2023 en materia de gestión de talento encontramos:

Fidelización de la fuerza laboral

Escasez de perfiles con alta demanda o muy especializados

Competición a nivel salario y beneficios

De la muestra, sólo un 8% ha afirmado que no ha realizado ninguna contratación en los últimos meses, que contrasta con el 92% que sí lo ha hecho.

“Una de las dificultades más complicadas con las que se topan los reclutadores en México, son los candidatos fantasmas” afirma Alejandra Martínez, responsable de estudios de mercado laboral de Computrabajo. El hecho de que desaparezcan los candidatos cuando ya está muy avanzado el proceso y no den respuesta a los reclutadores es una situación muy frustrante, además de un coste y una pérdida de tiempo. El ghosting, unido a la escasez de talento y a las expectativas del candidato frente a lo que puede ofrecer la empresa que no haya trabajado bien su EVP (Propuesta de Valor al Empleado), hace que los procesos se alarguen en el tiempo, sobre todo si no se utilizan las herramientas adecuadas.

La dificultad a la hora de encontrar candidatos por la solicitud de un horario flexible o home office, no parece tan elevada en países como México o Colombia, mientras que sí es un factor importante en Perú o Chile.

Todo esto se traduce en aumento del tiempo dedicado a los procesos de selección. El 72% de los consultados afirman que se les han aumentado los tiempos de contratación en los últimos 12 meses. 91% de los profesionales que afirma haber sufrido este aumento, no trabaja con ningún software de reclutamiento. Si no hay una digitalización de los procesos, el 65% de los profesionales afirman que 2023 sería un año aún más complicado a la hora de poder cubrir las vacantes.

Principales tendencias para atracción y retención de talento

Aunque algunas de estas tendencias siguen vigentes tras algunos años, parece que este 2023 volverá a resaltar a las personas como eje principal de las acciones previstas.

A continuación, un resumen de las expectativas de los candidatos para realizar un cambio de empleos:

Mejora económica

Salario emocional

Posibilidad de crecer en la posición

Posibilidad de cambiar de perfil o sector

Conseguir mayor flexibilidad

Mejor clima laboral

Mejor liderazgo

Mayor reconocimiento

Formación y desarrollo

Comunicación activa y transparente

Compromiso y estabilidad

Balance entre vida personal y profesional

Por ello las empresas se dan cuenta de que los profesionales deben seguir siendo el centro de la estrategia de las áreas de RR.HH. por lo que el Employer Branding se mantendrá como un plan claro, no solo para dar a conocer a la marca y posicionarla, también para competir en esta guerra de talento que se recrudecerá en 2023.

