La democratización de inversión empodera a los emprendimientos

Todo emprendedor comienza con capital humano debido a que invierte su tiempo, energía, conocimiento, habilidades y capacidades para intentar y crear su negocio propio.

El crecimiento que tiene dicho negocio provoca levantar capital como Family and Friends, después llegar con los ángeles inversionistas donde éstos van a exigir más profesionalismo en el trabajo como la proyección de negocios, entre otros aspectos. Al entrar en capital de riesgo va hacer que el dinero se multiplique, que tenga el retorno exponencial por el riesgo.

Sin embargo, una compañía que no tiene escalabilidad, un modelo limitado, mercado regulado y consolidado, no va a recibir el capital. Además, si el emprendedor no tiene las agallas de correr al ritmo y a la velocidad, es probable que llegue a la banca rota con el negocio a una presión de deuda, y si hay un colateral de fondo como la hipoteca de alguna propiedad, el riesgo por la deuda es aún mayor para el emprendedor.

Son diferentes fuentes de capital para las necesidades que tienen las compañías. Arkangeles se enfoca en empresas de tecnología que tiene la capacidad de escalar y por la naturaleza del negocio, se han apalancado con aplicaciones móviles. También se analiza las agallas y visión del emprendedor.

“Uno de los grandes retos para ellos y es el más ignorado es el capital cultural. Desde el día el emprendedor debe de inspirar a tres personas y después a cientos para trabajar alineados a un objetivo de la misión de la compañía. Después de tener el capital humano, cultural, de procesos y operativos con una infraestructura se operará correctamente”, expresó Luis X Barrios, Founder & CEO de Arkangeles.

“Nosotros nos fijamos que cuenten con estos capitales, tal vez uno está débil, pero al inyectar capital financiero significa fortalecer las debilidades que se encontraron. Además, la calidad y la calidez del equipo de trabajo, el producto tiene que ser funcional y adecuado para la industria, que sea lo suficiente robusto el producto para lograr los objetivos a corto plazo que presenta el emprendedor”, agregó Barrios. Al enfocarse al mercado, en caso de Arkangeles, cuando se invierte en capital de riesgo, éste busca el tamaño de mercado que esté por encima de mil millones de dólares o un billón de dólares. “La razón, cuando se invierte en capital que tiene un mercado limitado que están por debajo de mil millones de dólares, será difícil que ese negocio pueda llegar a valer 100 millones de dólares. Se le pone un valor especulativo y subjetivo a valor futuro que tenga ese valor con el dinero y le ayude a fortalecer todas las debilidades y logré penetrar en el mercado”, dijo Barrios.

La democratización de inversión empodera a los emprendimientos

Las compañías que se analizan en esta plataforma tienen la capacidad de retornar el capital que está dispuesto a invertir al construir un portafolio. O si el fondo es de 10 millones de dólares, cada compañía tiene la capacidad de retornarle 10 millones de dólares, con que una lo logré, la plataforma regresa el capital a los inversionistas. Con todo el análisis, el público inversionista no tiene el tiempo o la sofisticación y el acceso para montar estás compañías. Por ello, después de que la aplicación filtre entre 800 y 900 compañías al año, la plataforma presenta a su público inversionista no más de 50 de estas compañías al año. “El filtro es muy rígido de manera profesional, hacer la dirigencia correcta para validar que las cosas están jurídicamente, legalmente; el equipo tiene la solidez para crecer y que el mercado esté por encima de la marca de un billón de dólares”, resaltó el CEO.

Con un solo clip, de manera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) permite a cualquier persona poder diversificar su patrimonio y ahorros en un activo que antes no pudiera haber invertido por falta de acceso o restricción económica.

El ticket promedio es de 300 a 500 mil pesos teniendo en consideración la diversificación. Ahora, el fondeo colectivo con el ticket de 500 mil pesos, a continuación, la plataforma publica la empresa y cualquier persona pueda comprar 5 mil pesos un ticket de inversión.

Entonces, entra la democratización porque entre más dinero más acceso se puede invertir en este tipo de compañías, se crea la innovación del futuro, servicios y productos y alcanzan grandes sumas de riqueza acumulada. “Con el fondeo colectivo, se invierte la pirámide, todos tienen acceso, a proporción de la chequera del inversionista, invierte el 10% de su patrimonio en la plataforma y le alcanza para diversificar el portafolio de 10 inversiones en uno a dos años y tiene derecho la capacidad de retorno financiero y desde un monto pequeño permite esta democratización del crowdfunding”, expresó Barrios.

Finalmente, el experto dijo: “En nuestra comunicación somos transparentes. No buscamos enamorar a los inversionistas con los potenciales retornos y no hablar de los riesgos. Hay empresas que han fracasado dentro de nuestra plataforma, pero hay otras que han acumulado 14 veces lo invertido. Los casos de éxito que hemos tenido en portafolio son muchos como Albo y Theraphy Take Five, entre otras.

