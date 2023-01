La industria creativa mexicana será representada a través los creativos animadores en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde un baluarte como lo es Jorge Gutiérrez, además de diseñar el cartel oficial también será: “parte y juez”; se estima que dicho sector suma en promedio unas 500 empresas en México, lo cual representa un 7% del PIB.

“La obra de Jorge está profundamente arraigada en la cultura popular y el folklore mexicanos, pero también tiene un celo festivo. Derrocha un arte generoso, barroco, colorido y lleno de sorpresas, que encarna el espíritu mismo del Festival. ¡Este cartel te invita a venir y celebrar con nosotros!” dijo en francés seguramente Marcel Jean, director artístico del Festival de Annecy.

Jorge Gutiérrez fue director y coguionista de la película animada El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro, lo que le valió una nominación al Globo de Oro 2014. Junto con Sandra Equihua -su esposa- creó la serie animada El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera para Nickelodeon, ganadora de múltiples premios Emmy. Recientemente Gutiérrez creó, escribió y dirigió Maya and the Three para Netflix, que ganó dos premios Annie y fue nominada a cinco premios Emmy.

La industria de animación mexicana en los ojos del mundo

José Iñesta, director de El Festival Pixelatl y organizador de la delegación mexicana en el Festival de Annecy dijo: “Annecy es el festival más longevo y emblemático de animación en el mundo. Esta oportunidad única nos va a permitir mostrar la historia de nuestra animación y lo que viene a futuro. Es una gran noticia para celebrar este bello arte que toca tantos corazones. Jorge con su brillante trayectoria y pasión por México ha plasmado nuestra cultura y arte en este bello cartel”.

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy fue creado en 1960 y tiene lugar al principio del mes de junio en Annecy, Francia. El festival es una competición entre películas de animación clasificadas en distintas categorías: largometrajes, cortometrajes, películas de encargo (producidas para ser emitidas en la televisión o con fines publicitarios), películas de estudiantes y películas producidas para Internet (desde 2002). El sábado por la tarde se proyectan todas las películas ganadoras.

