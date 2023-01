Las ventas por internet siguen creciendo y, ahora se ha vuelto más fácil emprender por este canal y convertir en realidad tus sueños de abrir un negocio. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 48% de las PyMEs comenzaron a vender en línea tras la llegada de la pandemia.

Por ello, Tiendanube comparte algunas recomendaciones e ideas para iniciar tu proyecto de emprendimiento online.

Cosas para vender desde casa

Para todos aquellos emprendedores que quieren iniciar su negocio desde casa, existen algunas categorías que pueden funcionar como son la ropa, el maquillaje, el skincare, la comida como postres y galletas, manualidades o incluso cursos. Estas categorías permiten ofrecer productos de alta demanda, con la ventaja de poder iniciar el negocio sin una inversión tan fuerte, y sobre todo sin la necesidad de tener que rentar un local físico.

Manualidades rentables

Esta categoría suele ser un sector que llama mucho la atención de los consumidores y puede ser un negocio rentable debido a la tendencia de consumo local. Joyería, fotografía y jabones son las manualidades más rentables para vender. ¡No tengas miedo de iniciar tu negocio usando tu creatividad!

Pon un negocio en el 2023 de manera exitosa con sólo tres ideas

¿Qué productos serán tendencia este 2023?

Hay una tendencia de crecimiento en algunos productos que pueden ser viables para vender este 2023, entre ellos los suplementos alimenticios, productos para cabello, juguetes antiestrés, maquillaje y productos. Todos estos productos coinciden en que están enfocados en el autocuidado, una tendencia que viene en crecimiento ahora en post-pandemia.

El comercio electrónico, tiene distintas ventajas, una de las principales es que te brinda la oportunidad de emprender sin la necesidad de contar con una inversión fuerte para comenzar con tu negocio. Una de las opciones que hacen posible esto, es el dropshipping, un modelo de negocio digital en el que emprendedores, o incluso una empresa, puede hacer ventas sin tener un inventario, actuando como intermediario; en cuestión de envíos solo será necesario indicar al proveedor la dirección de entrega y listo ¡eres parte del comercio digital!

“El surgimiento de nuevos modelos de negocio, como el dropshipping, ayuda a que cada vez sea más sencillo emprender en línea y sin necesidad de invertir una fuerte cantidad de dinero. El comercio electrónico está ayudando no solo a negocios ya establecidos a expandir sus horizontes, sino también a personas que buscan generar ingresos adicionales; cada vez son más los mexicanos que descubren las ventajas de vender en línea. Este 2023 no hay pretextos, el inicio de año es una excelente oportunidad de abrir un negocio en línea” comentó Hendrick Aponte, Head of Platform de Tiendanube México.

Sin importar qué decisión tomes en cuanto al producto que quieres vender, uno de los principales puntos que debes tomar en cuenta es brindarles a todos los usuarios una excelente experiencia de compra; cuidar este detalle desde el comienzo ayudará a que tus clientes se conviertan en tus mejores aliados para que más personas conozcan tu proyecto.

RECOMENDAMOS Predicciones para el ecosistema emprendedor en Latam para 2023

Recuerda dejarnos un comentario