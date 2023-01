Predicciones del STEM en el mercado laboral

El mundo se interrumpió durante la pandemia, pero la tecnología mantuvo las cosas en marcha lo mejor que pudo. Proporcionó muchas facilidades durante el aislamiento, desde trabajar a distancia hasta comprar por Internet, haciendo que la tecnología formara parte de nuestra vida cotidiana.

Y, aunque la tecnología ha eliminado gran parte la necesidad de la interacción humana cara a cara, el toque humano sigue siendo una piedra angular en todos los trabajos, y esto se aplica a todos los sectores que implican trabajo colaborativo.

“Si las empresas quieren seguir atrayendo a los mejores y más brillantes, tienen que asegurar a la próxima generación que los elementos individuales y humanos -carácter, determinación, inspiración y pensamiento creativo- son absolutamente fundamentales, no sólo para la propuesta de nuestros empleados, sino también para la experiencia de nuestros clientes”, mencionó Elango R, presidente de Mphasis.

Romper las brechas de género

El más reciente estudio de esta compañía indica que en las carreras tecnológicas predominan los hombres, con el 81.3% de los estudiantes en este campo, pero casi tres cuartas partes (74.5%) de las mujeres encuestadas también están considerando un trabajo en el sector tecnológico.

En los últimos años, se ha observado que cada vez más mujeres entran a laborar al sector de TI y se están posicionando en áreas tecnológicas de diversas maneras, aunque no hayan estudiado una carrera STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En la misma encuesta, se descubrió que el 74,5% de las estudiantes están interesadas en trabajar en el sector tecnológico, y la mayoría de ellas se especializaron en otras áreas (historia, literatura, derecho, ciencias sociales, etc.)

Esto demuestra que la entrada en el sector tecnológico de mujeres no debe ser obligatoriamente en ciencias de datos o en ingeniería, sin embargo, esto no significa que no puedan desarrollarse en un puesto técnico más adelante.

Predicciones del STEM en el mercado laboral

El mercado laboral

En los próximos años, la IA y la robótica transformarán los mercados laborales y algunos empleos serán desplazados o cambiarán fundamentalmente de naturaleza. Pero también se crearán muchos puestos de trabajo nuevos y el efecto neto a largo plazo debería ser positivo para la economía en su conjunto.

Asimismo, la automatización ha reemplazado trabajos y actividades repetitivas y mundanas (por ejemplo, el envío automático de correos electrónicos, el seguimiento del rendimiento de los productos, la gestión de pedidos, el inventario, la segmentación de clientes potenciales, etc.) para crear nuevos empleos altamente cualificados en nuevas tecnologías.

La tecnología complementa la mano de obra, lo que lleva a mejorar los resultados en sectores. Así, lejos de que la tecnología y el empleo se opongan, en áreas como la medicina, la educación y los servicios profesionales, el empleo y la tecnología han avanzado de la mano.

Por ejemplo, el Banco Mundial estima que para 2025 se crearán 149 millones de nuevos empleos en el sector tecnológico, de los cuales 10 millones se generarán en América Latina, siendo la mitad de estas vacantes en el mercado mexicano.

En 2021 el mercado de TI en América Latina creció un 8,5%, según datos de International Data Corporation (IDC). Las vacantes para trabajos en el sector tecnológico en México crecieron 88% en 2021. La realidad es que la tecnología ofrece oportunidades ilimitadas. Este 2023-2024 nos tiene preparada toda una revolución, desde lo legal con los derechos de autor, hasta lo laboral.

Este estudio también indica que muchos siguen creyendo que nuestros rasgos humanos deben seguir siendo lo más valioso en todas las disciplinas profesionales.

En el futuro, las habilidades STEM mejoradas serán importantes para permitir que las personas asuman los trabajos de alta tecnología que surgirán de la IA y la robótica, pero las habilidades blandas también serán importantes para que las personas se adapten y sean empleables a lo largo de su vida laboral.

Además, pese al temor por la adopción de las tecnologías, el 97.3% de los estudiantes mexicanos en áreas tecnológicas coinciden en que los factores humanos, como la personalidad, los valores personales y el carácter individual, pueden marcar la diferencia con respecto a la implementación de tecnologías.

“Para las empresas se vuelve necesario combinar el mercado laboral tecnológico de alto crecimiento con un enfoque renovado en el “toque humano” que cada empleado puede aportar a su función. En Mphasis, estamos colocando el ‘toque humano’ al centro de nuestras operaciones porque creemos firmemente que la tecnología puede ayudarnos a ser mejores humanos, ¡no a convertirnos en robots!”, dijo el presidente.

Los estudiantes que están por integrarse a este mundo laboral de las TI

En respuesta, esta empresa de tecnología está tomando medidas para preparar a los estudiantes y a los nuevos empleados para el mundo del mañana. Una de las mejores maneras de hacerlo es recibiendo formación continua. Para ello, ofrece diversas soluciones:

· Talent Next: Una solución de aprendizaje digital completamente automatizada que responde a las necesidades de sus clientes y empleados. Incorpora los aprendizajes del mercado y proporciona claridad sobre las expectativas de cada empleado creando una ruta de aprendizaje única.

· Geek cloud: la plataforma proporciona un mecanismo mediante el cual los directivos pueden tener acceso a las personas y a las competencias de toda la empresa.

Elango R, presidente de Mphasis concluyo: “Definimos como Hi-Tech (Geek e Innovador), Hi-Touch (Empático, Global, Inclusivo y Personal) y Hi-Trust (Integridad, liderar con el ejemplo, compromiso y entrega). Hemos integrado estos valores en nuestra imagen de marca y nos aseguramos de representarnos a nosotros mismos en nuestro lugar de trabajo.”

La plataforma reconoce que sus empleados son la mayor fortaleza y su objetivo es atraer, cuidar y retener a empleados con diversas habilidades, experiencias y trayectorias para ofrecer soluciones y servicios de alta calidad a una amplia gama de clientes en todo el mundo. Se comprometen a ofrecer igualdad de oportunidades a las empresas cualificadas propiedad de personas de diversos orígenes (minorías, mujeres, veteranos, LGBT+, personas con discapacidades, etc.).

