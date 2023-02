A diferencia de los medios tradicionales y sus audiencias no nativos digitales, el 39% de las personas que tienen entre 18 y 24 años utilizan las redes sociales como su principal fuente de noticias, lo que implica un cambio en el paradigma, formatos y contenidos, pero los cambios recién inician por ello es importante conocer tendencias.

Cora Bravo Laborie, Editor in Chief de Cultura Colectiva y Brenda Silvana, Creative Art Director de Tribu explicaron que estamos en el inicio de Everything Net («Todo en la red»), una existencia circular donde las líneas entre los mundos físico y digital son poco distinguibles, así como Inteligencia Artificial y los humanos virtuales. Así mismo, Tribu presentó a su Influencer virtual @alexccruxx posicionándose como uno de los primeros influencers virtuales en México, siguiendo en la línea de creadores japoneses.

Comparten tendencias digitales y su Tribu

Para las expertas, la creación de contenido tiene como base cuatro pilares:

1.- User experience

2.- Metodología jobs to be done, entendiendo el comportamiento de la audiencia y con esto generar foco en la innovación

3.- (EET) Experiencia, expertise, autoridad y confianza (trust) son pilares en la creación de contenido efectivo y que trasciende

4.- Contenido humanizado y empático, basado en el Digital News Report de Reuters y el análisis de su audiencia confirmó que: las noticias deprimen.

Para concluir la presentación, Nelly Vieyra, CEO de Tribu, expresó: “Nuestro propósito es explotar nuestro poder creativo para transformar dentro de la Industria digital. Gracias a las mentes curiosas que forman parte de la Tribu, seremos el Grupo Multimedia más impactante.” A su vez, Nayelli Cháidez, CPO del grupo, compartió: “Nos transformamos, pero seguimos teniendo el mismo ADN de siempre: encontrar la mejor manera de inspirar”.

En el evento de lanzamiento, en apoyo a los nuevos artistas emergentes, como parte de la Semana del Arte en México y recordando el origen del nacimiento de Cultura Colectiva, se expuso una galería de arte con artistas invitados como: Guillermo Flores, Leo Tescocano, Sofia Castellanos, Alucina, Javier Capetillo, Diego Rodarte, Elías Zacarías y Paola Delfin que participaron con los asistentes en un networking en el que mostraron sus obras y difundieron la importancia de tener contacto con el arte para despertar la creatividad y continuar en constante evolución.

Después de 10 años de actuar como Cultura Colectiva, siendo uno de los medios nativos digitales con una destacada presencia en México, reveló su evolución en un grupo multimedia experto en la creatividad que transforma con el nombre de Tribu y se conforma de la siguiente manera:

Cultura Colectiva – Portal de Lifestyle

Cultura Colectiva News – Portal de noticias actuales

Ecoosfera – Portal de Sustentabilidad y medio ambiente

El Fildeo – Portal de baseball en español

No Soy Un Robot – Portal de NFTs

ASÍ – Agencia Digital, especializada en metaverso

Luis Andrés Enriquez Arias y Jorge Armando del Villar Díaz, socios fundadores de Cultura Colectiva y ahora miembros del Consejo de Administración de Tribu confían en Nelly Vieyra de estar al frente de Tribu como Chief Executive Officer.

RECOMENDAMOS Más que una cuesta, enero es un fenómeno microeconómico

Recuerda dejarnos un comentario