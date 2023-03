A pesar de considerarse el eslabón más fuerte en la economía, las PyMEs también pueden considerarse como el sector más vulnerable debido a los retos actuales a los que se enfrentan, ya que la situación económica actual, así como el contexto internacional las obliga a ser más competitivas, ya sean empresas grandes o pequeñas.

Los micronegocios deben entender que el mercado cada vez es más duro, competido y que actualmente existen cambios más vertiginosos en los gustos de los consumidores. Si no están preparadas para ello, podrían estar en un riesgo de cerrar sus puertas.

Es de vital importancia crear estrategias para destacar su propuesta de valor, por ello para ser competitivos, los micronegocios deberían enfocarse en crear estrategias que les permitan concentrarse en destacar sus fortalezas únicas, aunque sean muy básicas.

De acuerdo con Alberto Bonetti, CEO y fundador de YoFio,un negocio que crece y se fortalece, es porque ha decidido destacar sus ventajas frente a su competencia, no importa que seas pequeño, no importa que no seas un gran estratega o que no cuentes con recursos, existen muchas formas en las que los micronegocios se pueden hacer de una buena diferenciación en su mercado.

Propuesta de valor: El diferenciador competitivo de las PyMEs

Existen muchas estrategias que permiten construir esa diferenciación:

Mejorar modelo de negocio

Capacitación al personal

Reducir tus costos

Diversidad de inventarios

Aplicar procesos de innovación

Nuevas tecnologías para ser mucho más eficientes

Creación de alianzas

Mejoras en los sistemas de producción

Usar nuevas técnicas de venta o de marketing

Sin embargo, no siempre los emprendedores poseen algunas habilidades para la implementación de estas estrategias. Por lo que lo mejor y más sencillo que pueden hacer esta diferenciación es a través de la diversidad en tu inventario (si el ramo de tu negocio lo permite).

