Tendencias y retos tecnológicos para 2023: Alestra

El 2023 sigue representando los grandes desafíos tecnológicos que hemos enfrentado hasta hoy, pero también, enormes oportunidades de garantizar la vanguardia tecnológica y el crecimiento de las empresas. De acuerdo con esto, Alestra, presenta los principales retos y tendencias tecnológicos para este año.

El contexto actual exige ir más allá y profundizar en los recursos digitales adquiridos para poder hacer frente a los diferentes retos y preocupaciones del mercado, entre los que identificamos:

· Presiones inflacionarias: un riesgo que dependiendo de la industria puede tener impactos en insumos o materias primas, los servicios que se contraten, la cadena logística para entrega de productos, o bien, impactar a los clientes obligándoles a reducir gastos.

· Problemas globales de logística: de acuerdo con los analistas, el 2023 se mantiene en gran medida esta problemática, a lo que se suma un alto nivel de obsolescencia en equipos en las empresas en México, por lo que es fundamental tomar decisiones a tiempo para implementar los proyectos tecnológicos sin afectarlos por la falta de equipos.

· Escasez de talento: conforme a la consultora Korn Ferry, se espera que para el 2030 existan a nivel mundial más de 85 millones de puestos sin cubrir por falta de talento. En México, este tema repercute en la ausencia de especialistas en ciberseguridad, nube, inteligencia artificial, científicos de datos y, en general, todas las grandes tendencias tecnológicas que generarán empleos del sector en los próximos años.

· Aceleración de innovación tecnológica: la tecnología se ha democratizadoy no importa si se trata de un gran corporativo o una pequeña empresa, hoy hay mayor acceso a la nube, inteligencia artificial, analítica de datos, CRMs, prácticamente hay tecnologías para todos los presupuestos, y precisamente ése es el reto, cada vez más tecnología a la que estamos expuestos y que no necesariamente se sabe por dónde empezar. Es por ello la importancia de definir qué hacer, qué priorizar y cómo implementar.

· Amenazas de Ciberseguridad: Como cada año, el 2023 sufrirá un crecimiento en amenazas y crímenes cibernéticos poniendo en riesgo no solo la información de las empresas, si no en general la operación misma del negocio. El tener un roadmap de adopción de CiberSeguridad se torna clave en toda estrategia, no solo de TI, sino del negocio.

En relación con lo anterior también el 2023 representa una gran oportunidad de reinventarse y evolucionar en conjunto con las tendencias tecnológicas. Los líderes empresariales ya reconocen el gran valor que la adopción tecnológica significa para la organización, pero ¿cómo alcanzar su máximo potencial?

Y es que, para hacer frente a los retos y las preocupaciones del 2023 se requiere una visibilidad completa e integral de cada proceso clave en el negocio, que permita a los líderes empresariales obtener información relevante para mejorar experiencias en clientes y colaboradores, incrementar la productividad, y aportar mayor valor. ¿Cuáles son estas tendencias tecnológicas de las cuales echar mano?

1. Adopción de Nube: La Nube seguirá siendo la tecnología de mayor adopción en México, evolucionando de solo mover servidores virtuales y almacenamiento, a utilizar ya entornos de nueva generación como pueden ser arquitecturas serverless, contenedores; así como aprovechar el acceso en la nube a herramientas de más valor como lo es la inteligencia artificial, analítica de datos y aplicaciones.

2. Conectividad en la nube, entre nubes y en la nube: En los últimos semestres las empresas en México han migrado a la nube aplicaciones críticas para el negocio. Al hacerlo se dieron cuenta que un simple acceso de internet a la nube no es suficiente por temas de desempeño y seguridad, principalmente. Es por ello por lo que se observa una creciente adopción de conectividad dedicada a la nube, lo que elimina temas de latencia, disponibilidad y agrega niveles importantes de ciberseguridad.

3. Ciberseguridad: correlación, inteligencia y consultoría. Llegó el momento de afrontarlo: los ciberataques no se detienen y su evolución es inaudita. Las empresas deben olvidarse de reaccionar ante ataques digitales y anticiparse a ellos, gestionándolos correctamente. Por lo anterior, el monitoreo en tiempo real y el análisis de tipos de ataques son vitales para asegurar los activos, en un monitoreo que ya no es aislado, es necesario integrar los distintos activos de la tecnología (routers, servers, bases de datos, etc.) para correlacionar los datos generados por los logs y a través de inteligencia artificial poder encontrar riesgos, mitigar amenazas, predecir y eliminar ataques de ciberseguridad. Consultoría como el vCISO cobran mucha importancia en el 2023.

4. Robot Process Automation (RPA) y Asistentes Virtuales (Chatbot/VoiceBot): El tamaño del mercado de la Inteligencia Artificial (IA) tiene un crecimiento anual del 40% para los próximos años, de acuerdo con el reporte Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends, de Grand View Research. La razón de esto es que la Digitalización de Procesos (DPA) se convirtió en una de las principales prioridades no solo en TI sino en las áreas de negocio como lo es finanzas, recursos humanos y operaciones. La robotización de procesos se convierte en una alternativa muy importante para mejorar la productividad de los colaboradores y la experiencia de usuarios y clientes finales.

5. Internet de las Cosas – Logística, Manufactura, Retail: La industria logística continuará siendo la gran protagonista este 2023. Gracias a su gran capacidad de reinvención para responder a los retos y comportamientos de los consumidores, la logística continuará tomando al Internet de las Cosas (IoT) como su gran aliado para garantizar una completa visibilidad y agilizar su operación. Por su parte, el sector de la manufactura y retail utilizarán al máximo las virtudes del IoT para digitalizar las líneas de producción, monitoreo de seguridad en piso, mejorar el nivel de servicio y las operaciones tales como procesos de entregas, devoluciones, así como proporcionar visibilidad a los clientes en tiempo real de los bienes y servicios adquiridos.

6. Movilidad en los procesos de negocio: La movilidad empresarial genera eficiencia, productividad y reducción de costos operativos. En 2023 la movilidad será una gran área de oportunidad para las empresas que buscan aumentar su competitividad drásticamente. Garantizar la movilidad en los empleados será imprescindible para los tomadores de decisión, ya que bajo el modelo de trabajo digital podemos realizar nuestras funciones en cualquier lugar, el trabajo es ubicuo, por lo anterior tener una estrategia clara de movilidad es fundamental.

7. Colaboración y trabajo híbrido: En consonancia con la aceptación del trabajo remoto, la colaboración a distancia y el trabajo híbrido continuará siendo una prioridad tanto como para el empleador como para el empleado. Un sondeo realizado en asociación con Zoom Video Communications y Fortune a 250 líderes de alto nivel de Estados Unidos, encontró que el 86% de estos coincidieron en que “el futuro del trabajo es híbrido”. Es por ello por lo que las empresas en México deben invertir en los procesos y la tecnología que garanticen la mayor productividad de los colabores en este nuevo entorno laboral.

8. Redes basadas en Software – SD WAN: En 2023 las empresas complementarán sus redes tradicionales con redes definidas por software SD – WAN. Éstas, son capaces de dirigir el tráfico de la red de forma mucho más eficiente y veloz, ya que, dependiendo de la prioridad del tráfico, enviará los datos más críticos por la mejor vía de conectividad que se tenga disponible. Sin duda, la implementación de redes SD-WAN será una de las principales adopciones tecnológicas en el año.

El panorama que el 2023 vislumbra para las empresas no es fácil. Sin embargo, esta incertidumbre es una gran oportunidad para que la reinvención sea una ventaja competitiva. Las predicciones aquí expuestas se traducen en la importancia de obtener una visibilidad completa de la operación del negocio para la generación del éxito y crecimiento del negocio a largo plazo.

