Los micronegocios comúnmente se enfrentan a cuestiones de inseguridad e incertidumbre económica y política, pero el principal inhibidor de su crecimiento es la falta de acceso a financiamiento. Según la Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas 2021 (ENAFIN) del INEGI, el 75.5% de las microempresas dice no haber solicitado un crédito.

En el mismo sentido, entre las principales razones, dice no interesarle (32%), no confía en las instituciones financieras (5%), cree que no cuenta con los requisitos necesarios (4%), no sabe cómo hacerlo (5%), considera los créditos muy caros (18%), ha sido rechazado anteriormente (4%).

“Adicional a esto, la mayoría de las microempresas no cuentan con garantías, en particular la ausencia de propiedad, lo cual las convierte en un sector prácticamente invisible para las instituciones financieras tradicionales, resultando en que un 92.4% (ENAPROCE 2018) dice no tener acceso a financiamiento”, comento Alberto Bonetti, CEO y fundador de YoFio.

Factores que inhiben el crecimiento de los micronegocios

Por otro lado, las microempresas se enfrentan al reto de la profesionalización de sus negocios. Esto va desde la capacitación de los mismos emprendedores en temas de contabilidad, finanzas, procesos y marketing hasta la incorporación de herramientas digitales. Pero también su nivel de profesionalización se ve inhibido por la falta de acceso a asesoría legal y financiera que les permita mantenerse libres de riesgos de cumplimiento regulatorio fiscal y laboral.

Este año, los desafíos para los micronegocios no serán pocos; no obstante, en la medida en que tengan acceso a instrumentos financieros que les permitan trazar un plan antiriesgos, que incluya una buena gestión financiera y administrativa podrán seguir evolucionando para convertirse en las unidades económicas más importantes del país.

Un tercer reto al que se enfrentan que es sumamente importante, es el rezago digital. Sólo el 19.8% de los micro negocios cuentan con equipo de cómputo y el 17.2% señala haber utilizado internet para desarrollar sus actividades. Esto impacta directamente la productividad de las empresas, al carecer de sistemas y mecanismos tecnológicos que ayuden a automatizar procesos e incrementar la transparencia en el control de los negocios.

De acuerdo con el Censo Económico realizado por INEGI en 2019, en México hay 4.8 millones de empresas, de las cuales 95% son microempresas, clasificadas de esta forma por tener menos de 10 empleados. Este sector de empresas emplea 37.2% del personal ocupado en el país, que equivale a poco más de 10 millones de personas.

