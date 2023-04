Ayer 23 de abril fue el día internacional del libro y por eso aquí te damos 4 libros para emprendedores. Todos están publicados en español, y disponibles en librerías y plataformas digitales.

1. Manifesto para los héroes de cada día, de Robin Sharma

Si este fin de año te encuentra cansado, e incluso algo desmotivado, en este libro encontrarás la cuota necesaria de inspiración y consejos para arrancar el 2023 enfocado en tus máximos objetivos. Robin Sharma, experto en liderazgo y autor de varios best-sellers, comparte los principios fundamentales de su método de mentoría para alcanzar una “productividad inagotable” y llevar una “vida incomparable”. Por ejemplo, implementando hábitos para mejorar la energía y aumentar la vitalidad, así como técnicas basadas en la neurociencia para convertir los problemas en triunfos o acicates (iniciativas) y los sufrimientos del pasado en heroísmo cotidiano.

2. Bueno, bonito y carito, de David Gómez

Aunque muchos negocios ofrezcan el mejor producto o servicio, fracasan; ya que al final su cliente objetivo no percibe su propuesta de valor y decide su compra basada en el precio. Por ello, si enfrentas este problema, tu objetivo es solucionarlo en 2023. Así, en este libro aprenderás no solo cómo construir, sino como comunicar el valor diferencial de tu empresa; además de cómo convertir un negocio ordinario en uno extraordinario. Porque al final, no es cierto que todos queremos comprar barato: todos aspiramos a comprar lo mejor.

3. Vendes o vendes, de Grant Cardone

Si eres dueño de un negocio tienes que ser que ser el mejor vendedor. Porque nadie va a conocer más las ventajas de sus productos o servicios ni se va a comprometer más con la satisfacción del cliente que tú mismo. Hay muchos emprendedores que creen que lo suyo no son las ventas, si te identificas con ello, entonces tienes que leer este libro. ¿Cuál es su mensaje principal? Que todos podemos vender, pues no se trata del talento o de la cantidad de relaciones que se tengan, sino del tiempo dedicado a generar prospectos. Ya que puede que no seas el mejor vendedor, pero si haces 100 llamados al mes, seguramente tendrás mejores resultados que si haces 10. Aquí no hallarás técnicas de ventas, pero sí una idea clara sobre cómo vender más sin perder la motivación en tus negocios y en tu vida.

4. La jefa eres tú, de Olga Jiménez Muntané

En esta lista no podría faltar un libro para todas aquellas mujeres que sueñan con independizarse y abrir su negocio propio o que necesitan nuevas herramientas para hacer crecer su empresa. ¿Estás harta de boicotearte a ti misma? ¿Quieres lograr mejores resultados y una mejor calidad de vida? ¿Necesitas aprender a relacionarte mejor con los demás? Este es un libro para emprendedoras que quieren reconciliarse consigo mismas: encontrar su misión en la vida y alcanzar sus sueños, para así convertirse en una empresaria, jefa y líder. La autora es experta en ventas y liderazgo, por lo que comparte ideas y consejos de vida para alcanzar el potencial máximo sin descuidar la vida personal.

